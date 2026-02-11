ট্রেলারে ধাক্কা গাড়ির ! বিয়ে বাড়ি থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু 6 বন্ধুর

ট্রেলারে ধাক্কা গাড়ির ! বিয়ে বাড়ি থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু 6 বন্ধুর
বিয়ে বাড়ি থেকে ফিরছিলেন 6 বন্ধু ৷ ফেরার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তাঁদের ৷ দুর্ঘটনায় দুমড়ে-মুচড়ে যায় তাঁদের গাড়ি ৷
Published : February 11, 2026 at 3:27 PM IST
দৌসা, 11 ফেব্রুয়ারি: বিয়ে বাড়ি থেকে ফেরার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ৷ জাতীয় সড়কে ডিভাইডার ভেঙে উল্টো দিক থেকে আসা ট্রেলারের সঙ্গে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল 6 জনের ৷ মঙ্গলবার মধ্যরাতে ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের দৌসা জেলার কাইলাল গ্রামের কাছে 21 নম্বর জাতীয় সড়কে ৷ দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সিকান্দ্রা থানার পুলিশ ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, আভানেরি গ্রামের একটি বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠান সেরে গাড়িতে ফিরছিলেন 6 বন্ধু ৷ কাইলাল গ্রামের কাছে দ্রুতগতিতে আসা গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উল্টো দিকে রাস্তায় চলে যায় ৷ এরপর বিপরীত রাস্তা দিয়ে আসা ট্রেলারের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় গাড়িটির ৷ ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় 4 জনের ৷ গুরুতর আহত অবস্থায় 2 জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে পথে আরও একজনের মৃত্যু হয় ৷ পরে চিকিৎসা চলাকালীন বাকি একজনের মৃত্যু হয় ৷ মৃতরা হলেন অঙ্কিত, সময় সিং, লোকেশ, নবীন, দিলখুশ এবং মনিস ৷ তাঁরা সকলেই দৌসার কালখো গ্রামের বাসিন্দা ৷
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন স্থানীয়রা ৷ খবর দেওয়া হয় স্থানীয় সিকান্দ্রা থানায় ৷ স্থানীয়দের সাহায্যে গাড়ির ভিতরে আটকে পড়া যাত্রীদের বের করেন পুলিশকর্মীরা ৷ তবে, গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়ায় যাত্রীদের বের করতে বেশ বেগ পেতে হয় তাঁদের ৷ ভয়াবহ দুর্ঘটনার ফলে জাতীয় সড়কের উপর যান চলাচল ব্যহত হয় ৷
দৌসা জেলা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. বিনোদ মীনা বলেন, "দুর্ঘটনার পর গুরুতর আহত অবস্থায় দু'জনকে হাসপাতালে নিয়ে আনা হয় ৷ পরীক্ষা নিরিক্ষার পর একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয় ৷ অপরজনের অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে জয়পুরের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় ৷" তিনি আরও বলেন, "তাঁদের মধ্যে একজনের নাম সময় এবং অন্যজন হলেন নবীন ৷"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ময়নাতদন্তের জন্য দেহগুলিকে হাসপাতালেই রাখা হয়েছে ৷ সমস্ত আইনি কাজকর্ম শেষ করার পর দেহগুলি তাঁদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে ৷ দুর্ঘটনায় মামলা দায়ের করে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ তাঁদের প্রাথমিক অনুমান, মূলত দ্রুতগতির কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ৷ তবে, বিস্তারিত তদন্তের পরই দুর্ঘটনার আসল কারণ জানা যাবে ৷