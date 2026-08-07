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নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি খাদে পড়তেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা, অনেকর মৃত্যু

ভয়াবহ দুর্ঘটনা দেবপ্রয়াগ-পৌরি গাড়ওয়াল সড়কে ৷ গাড়ি খাদে পড়ে মৃত্যু পাঁচ জনের ৷ আহত অবস্থায় একজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷

car fell into ditch in Uttarakhand
নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি খাদে পড়তেই বড় দুর্ঘটনা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 7, 2026 at 8:48 PM IST

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পৌরি গাড়ওয়াল (উত্তরাখণ্ড), 7 অগস্ট: সকাল তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা ৷ উত্তরাখণ্ডের দেবপ্রয়াগ থানায় ফোন যায় একটি গাড়ি খাদে পড়ে গিয়েছে ৷ শুক্রবার পৌরি গাড়ওয়াল জেলায় এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত 5 জনের। গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে একজনকে ৷

পৌরির এসএসপি সর্বেশ পানওয়ার জানিয়েছেন, আজ সকাল প্রায় সাড়ে 11টা নাগাদ দেবপ্রয়াগ থানায় ফোন আসে ৷ জানানো হয় পৌরি সড়কে একটি গাড়ি খাদে পড়ে গিয়েছে ৷ খবর পেয়ে পুলিশ ও এসডিআরএফ বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। ইতিমধ্যেই পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ মৃতরা সকলেই হরিদ্বার জেলার লাকসার থানা এলাকার বাসিন্দা ছিলেন ৷ তাঁরা কিছু কাজের জন্য পৌরি যাচ্ছিলেন ৷ একজন আহত হয়েছেন এবং তাঁকে শ্রীনগর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷ মৃতদের মধ্যে একজনের পরিচয় জানা যায়নি ৷

ভয়াবহ দুর্ঘটনা (ইটিভি ভারত)

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দেবপ্রয়াগ-পৌরি সড়কের সবদারখালের কাছে এদিন গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায় ৷ গাড়িটি দেবপ্রয়াগ থেকে পৌরির দিকে যাচ্ছিল এবং সবদারখালের কাছে পৌঁছতেই দুর্ঘটনা ঘটে ৷ দুর্ঘটনার খবর পেয়ে গ্রামবাসীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং পুলিশকে খবর দেন ৷ পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে দ্রুত উদ্ধার অভিযান শুরু করে ৷ পরিস্থিতির ভয়াবহতা বিবেচনা করে এসডিআরএফ-কেও খবর দেওয়া হয় ৷

এসডিআরএফ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করে ৷ তারা খাদে নেমে গাড়ি থেকে 6 জনকে উদ্ধার করে রাস্তায় তুলে আনে, কিন্তু ততক্ষণে 5 জনই মারা গিয়েছিলেন ৷ একজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে বাগি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় চিকিৎসকরা তাঁকে উন্নত চিকিৎসাকেন্দ্রে রেফার করেন। জখম ব্যক্তিকে শ্রীনগরের একটি চিকিৎসাকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। গাড়িতে অন্য কেউ ছিল কি না, তা জানতে পুলিশ ও এসডিআরএফ বর্তমানে আশেপাশের এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছে। কী কারণে দুর্ঘটনা ঘটল তা এখনও জানা যায়নি।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, দেবপ্রয়াগ-পৌরি এই রাস্তা দু'টি অঞ্চলকে সংযোগকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ ৷ কিন্তু খাড়া ঢাল ও গভীর গিরিখাতের কারণে পার্বত্য অঞ্চলে দুর্ঘটনা ঘটলে উদ্ধার অভিযান কঠিন হয়ে পড়ে।

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি শোকপ্রকাশ করে তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "দেবপ্রয়াগ-পৌরি রুটে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার খবর অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন দুর্ঘটনায় আহতদের যথাযথ ও দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় এবং আহতদের প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নত কেন্দ্রে পাঠানোর জন্য এয়ারলিফট করা হয়। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, মৃতদের আত্মারা শান্তি পায় ৷ শোকসন্তপ্ত পরিবারের এই অসহনীয় দুঃখ সহ্য করার শক্তি দিক। আহতের দ্রুত আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করি।"

TAGGED:

PAURI ROAD ACCIDENT
ROAD ACCIDENT DEVPRAYAG
গাড়ি খাদে পড়তেই বড় দুর্ঘটনা
পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু
CAR FELL INTO DITCH IN UTTARAKHAND

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