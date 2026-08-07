নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি খাদে পড়তেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা, অনেকর মৃত্যু

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি খাদে পড়তেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা, অনেকর মৃত্যু
ভয়াবহ দুর্ঘটনা দেবপ্রয়াগ-পৌরি গাড়ওয়াল সড়কে ৷ গাড়ি খাদে পড়ে মৃত্যু পাঁচ জনের ৷ আহত অবস্থায় একজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷
Published : August 7, 2026 at 8:48 PM IST
পৌরি গাড়ওয়াল (উত্তরাখণ্ড), 7 অগস্ট: সকাল তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা ৷ উত্তরাখণ্ডের দেবপ্রয়াগ থানায় ফোন যায় একটি গাড়ি খাদে পড়ে গিয়েছে ৷ শুক্রবার পৌরি গাড়ওয়াল জেলায় এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত 5 জনের। গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে একজনকে ৷
পৌরির এসএসপি সর্বেশ পানওয়ার জানিয়েছেন, আজ সকাল প্রায় সাড়ে 11টা নাগাদ দেবপ্রয়াগ থানায় ফোন আসে ৷ জানানো হয় পৌরি সড়কে একটি গাড়ি খাদে পড়ে গিয়েছে ৷ খবর পেয়ে পুলিশ ও এসডিআরএফ বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। ইতিমধ্যেই পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ মৃতরা সকলেই হরিদ্বার জেলার লাকসার থানা এলাকার বাসিন্দা ছিলেন ৷ তাঁরা কিছু কাজের জন্য পৌরি যাচ্ছিলেন ৷ একজন আহত হয়েছেন এবং তাঁকে শ্রীনগর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷ মৃতদের মধ্যে একজনের পরিচয় জানা যায়নি ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দেবপ্রয়াগ-পৌরি সড়কের সবদারখালের কাছে এদিন গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায় ৷ গাড়িটি দেবপ্রয়াগ থেকে পৌরির দিকে যাচ্ছিল এবং সবদারখালের কাছে পৌঁছতেই দুর্ঘটনা ঘটে ৷ দুর্ঘটনার খবর পেয়ে গ্রামবাসীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং পুলিশকে খবর দেন ৷ পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে দ্রুত উদ্ধার অভিযান শুরু করে ৷ পরিস্থিতির ভয়াবহতা বিবেচনা করে এসডিআরএফ-কেও খবর দেওয়া হয় ৷
এসডিআরএফ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করে ৷ তারা খাদে নেমে গাড়ি থেকে 6 জনকে উদ্ধার করে রাস্তায় তুলে আনে, কিন্তু ততক্ষণে 5 জনই মারা গিয়েছিলেন ৷ একজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে বাগি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় চিকিৎসকরা তাঁকে উন্নত চিকিৎসাকেন্দ্রে রেফার করেন। জখম ব্যক্তিকে শ্রীনগরের একটি চিকিৎসাকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। গাড়িতে অন্য কেউ ছিল কি না, তা জানতে পুলিশ ও এসডিআরএফ বর্তমানে আশেপাশের এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছে। কী কারণে দুর্ঘটনা ঘটল তা এখনও জানা যায়নি।
পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, দেবপ্রয়াগ-পৌরি এই রাস্তা দু'টি অঞ্চলকে সংযোগকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ ৷ কিন্তু খাড়া ঢাল ও গভীর গিরিখাতের কারণে পার্বত্য অঞ্চলে দুর্ঘটনা ঘটলে উদ্ধার অভিযান কঠিন হয়ে পড়ে।
देवप्रयाग-पौड़ी मार्ग पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। जिला प्रशासन को दुर्घटना में घायलों के समुचित एवं त्वरित उपचार के साथ ही गंभीर रूप से घायलों को आवश्यकता के अनुरूप एयरलिफ्ट कर हायर सेंटर रेफर करने हेतु निर्देशित किया है।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 7, 2026
ईश्वर से प्रार्थना है कि…
উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি শোকপ্রকাশ করে তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "দেবপ্রয়াগ-পৌরি রুটে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার খবর অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন দুর্ঘটনায় আহতদের যথাযথ ও দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় এবং আহতদের প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নত কেন্দ্রে পাঠানোর জন্য এয়ারলিফট করা হয়। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, মৃতদের আত্মারা শান্তি পায় ৷ শোকসন্তপ্ত পরিবারের এই অসহনীয় দুঃখ সহ্য করার শক্তি দিক। আহতের দ্রুত আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করি।"