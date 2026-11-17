দিল্লিতে ফের ভেঙে পড়ল বাড়ি, শিশু-সহ মৃত 2
Delhi Building Roof Collapse: পূর্ব দিল্লির শাহদারা এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে ৷ ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে অনেকে ৷
Published : November 17, 2026 at 1:37 PM IST
নয়াদিল্লি, 17 নভেম্বর: দিল্লিতে ফের বাড়ি ভেঙে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ৷ পুরোনো দোতলা ভবনের ছাদ ধসে পড়ে মৃত্যু হয়েছে শিশু-সহ দু'জনের ৷ এখনও অনেকে ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকা পড়ে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে । তাঁদের উদ্ধারের কাজ চলছে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব দিল্লির শাহদারা জেলার বিবেক বিহার এলাকার জ্বালা নগরে ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল 10টা 13 মিনিটের দিকে হঠাৎ একটি বাড়ির ছাদ ধসে পড়ে ৷ ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে । ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ও দমকল বাহিনীর দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং উদ্ধারকাজ শুরু করে । এখন পর্যন্ত ছ'জনকে ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে । আহতদের মধ্যে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ তবে পুলিশ এখনও বিষয়টি নিশ্চিত করেনি ।
Delhi: A two-storey building collapsed in the Jwala Nagar area of Vivek Vihar in Shahdara district pic.twitter.com/w7boh36gwh— IANS (@ians_india) November 17, 2026
নর্থ এমসিডি চেয়ারম্যান পঙ্কজ লুথরা বলেন, "ভবনটি 40–50 বছরের পুরনো ছিল । এই ঘটনায় তিন মাস বয়সি এক শিশু মারা গিয়েছে ।"
সাম্প্রতিক সময়ে দিল্লিতে একের পর এক ভবন ধসের ঘটনা ঘটেছে । এর আগে সেপ্টেম্বরে সত্য নিকেতনে একটি পাঁচতলা ভবন ধসে পড়ে ৷ যেখানে 'পেয়িং গেস্ট' হিসেবে অনেকে থাকতেন ৷ ওই ঘটনায় শিক্ষার্থী-সহ সাতজন নিহত হন । 5 নভেম্বর পুরোনো দিল্লির হৌজ কাজিতে নির্মাণাধীন একটি তিনতলা ভবন ধসে ছয়জনের মৃত্যু হয় । এছাড়া 15 নভেম্বর পাহাড়গঞ্জে আরেকটি ভবন ধসের ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছিলেন । এরপর মঙ্গলবার ফের দিল্লিতে ভবন ধসের ঘটনা ঘটল ৷