আচমকা ভারী বৃষ্টিতে কেরলে মৃত 9, নিখোঁজ বহু; প্রতি ঘণ্টায় পর্যবেক্ষণের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর
Kerala Heavy Rain Death: আজও বেশ কিছু জেলায় অতিভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর ৷ সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে জনসাধারণকে ৷
Published : September 21, 2026 at 9:29 AM IST
তিরুঅনন্তপুরম, 21 সেপ্টেম্বর: তীব্র গরমের মাঝে কেরলে হঠাৎ ভারী বৃষ্টিপাত ৷ তার জেরেই কোট্টায়াম, ইদুক্কি এবং মালাপ্পুরম জেলায় আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসে প্রাণ গেল 9 জনের ৷ বৃষ্টির তীব্রতা বাড়তেই কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ভি.ডি. সতীশন আধিকারিকদের প্রতি ঘণ্টায় পরিস্থিতি পর্যালোচনার নির্দেশ দিয়েছেন ।
আবহাওয়া দফতর আজ কোট্টায়াম, ইদুক্কি, এর্নাকুলাম, ত্রিশূর, মালাপ্পুরম এবং পালক্কাদ—এই ছয়টি জেলায় কমলা সতর্কতা জারি করেছে । সঙ্গে ঘণ্টায় 40 কিলোমিটার পর্যন্ত বেগে বাতাস বইতে পারে বলেও সতর্কবার্তা দিয়েছে । বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায় বৃষ্টির তীব্রতা বাড়ায় কর্তৃপক্ষ জনসাধারণকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে বলেছে ।
মালাপ্পুরমে উদ্ধার কাজ জোরদার করা হয়েছে ৷ যেখানে আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসের ঘটনায় বেশ কয়েকজন নিখোঁজ । প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, নীলাম্বুরের আম্বারাম্বালামের টিকে (TK) কলোনি এলাকায় স্রোতের তোড়ে পাঁচজন ভেসে গিয়েছেন । এরপরই মুখ্যমন্ত্রী ওই এলাকায় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর (NDRF) একটি বিশেষ দল মোতায়েনের জরুরি নির্দেশ দেন ।
রবিবার বিকেল 5টার দিকে পুক্কোট্টুমপাদমের কোট্টাপ্পুঝা নদীতে দুর্ঘটনাটি ঘটে । স্থানীয় পর্যটন কেন্দ্র টিকে কলোনিতে দর্শনার্থীদের উপস্থিতির মধ্যেই হঠাৎ আকস্মিক বন্যা আঘাত হানে । ছুটির দিন হওয়ায় এলাকাটি ঘুরে দেখতে ও নদীতে স্নান করতে সেখানে প্রচুর মানুষের ভিড় হয়েছিল । নদীর জলস্তর অস্বাভাবিকভাবে বাড়তে দেখে বন দফতরের আধিকারিক ও স্থানীয় বাসিন্দারা সময়মতো সতর্কবার্তা দেওয়ায় বড় ধরনের বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে ।
উদ্ধারকর্মীরা পোট্টিক্কাল্লু মুট্টিকুন্ডু এলাকা থেকে একজনের এবং অ্যান্থনিক্কাড আয়ানিক্কুন্ডু অঞ্চল থেকে আরেকজনের মৃতদেহ উদ্ধার করেন । পাথরের সঙ্গে ধাক্কা লাগার ফলে দেহগুলিতে গুরুতর আঘাতের চিহ্ন ছিল । ঘটনার পর থেকে খোঁজ মিলছে না 6 জনের ৷
ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ সার্ভিসের নেতৃত্বে পরিচালিত উদ্ধার কাজ রাতের অন্ধকারে সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয় ৷ সোমবার সকালে তা পুনরায় শুরু হয়েছে । বর্তমানে ঘটনাস্থলে বিপুল সংখ্যক আধিকারিক ও কর্মী মোতায়েন রয়েছে ৷
মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কমিশনার বিঘ্নেশ্বরী (আইএএস) জরুরি বৈঠক ডেকেছেন । ইদুক্কি ও কোট্টায়ামের জেলা কালেক্টরদের সঙ্গে যৌথ বৈঠকে পরিস্থিতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে । এই দুই জেলার বাসিন্দাদের কাছে আবহাওয়া সংক্রান্ত এসএমএস সতর্কতা পাঠানো হয়েছে । পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা এবং প্রয়োজনে বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করতে কালেক্টরদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
অসময়ে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ইতিমধ্যেই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে । নদী ও অন্যান্য জলাশয়ে জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় উপকূলীয় এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন। এছাড়া, পাহাড়ি এলাকায় রাতে ভ্রমণ না করার জন্য জনসাধারণকে কঠোরভাবে সতর্ক করেছে কর্তৃপক্ষ । জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় সব জেলায় কন্ট্রোল রুম খোলা এবং বিশেষ নজরদারি ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে ।
বর্তমানে পুলিশ, ফায়ার ফোর্স এবং রাজস্ব বিভাগের সমন্বয়ে ত্রাণ বিলির কাজ চলছে । নিচু এলাকায় জলাবদ্ধতার আশঙ্কায় ত্রাণ শিবির খোলার জন্য স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । আবহাওয়া দফতর আগামী দিনগুলিতে বৃষ্টি অব্যাহত থাকার পূর্বাভাস দেওয়ায় জেলেদের সমুদ্রে যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে ।
ভূমিধস-প্রবণ এলাকা থেকে বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজস্ব বিভাগের আধিকারিকদের । পরিস্থিতি অনুযায়ী অতিরিক্ত এনডিআরএফ (NDRF) দল মোতায়েনের বিষয়ে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখছে । এছাড়া, অববাহিকা অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাতের পরিপ্রেক্ষিতে বাঁধের জলস্তর কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য কেরল বিদ্যুৎ বোর্ড ও সেচ বিভাগকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।