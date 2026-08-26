কাকভোরে কন্টেনার ট্রাকে ধাক্কা যাত্রীবাহী বাসের, মৃত অনেকে; আহত অন্তত 20
ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল অন্তত 6 জনের ৷ বাস ও কন্টেনারের সংঘর্ষে আহত হয়েছেন প্রায় 20 জন যাত্রী ৷ ঘটনাস্থলে পুলিশ ৷
Published : August 26, 2026 at 10:31 AM IST
সূর্যপেট (তেলাঙ্গানা), 26 অগস্ট: সবে সকালের আলো ফুটতে চলেছে ৷ ঘড়ির কাঁটা তখন 5টা হতে যায় ৷ তেলাঙ্গানার সূর্যপেট জেলার অন্তর্গত কোদাদের কাছে বিকট আওয়াজ ৷ বুধবার পথ দুর্ঘটনার শব্দে কোদাদ মণ্ডলের ডোরাকুন্তায় ছুটে আসেন এলাকাবাসীরা ৷ দেখেন রাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন যাত্রীরা ৷ কেউ আটকে রয়েছেন দুমড়ানো-মোচড়ানো বাসটির মাঝে ৷ সেইসঙ্গে আর্তনাদ ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি বেসরকারি বাস আচমকা কন্টেনার ট্রাকের পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। খবর পেয়ে পুলিশ ও দমকল বাহিনীর একটি দল ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। এই দুর্ঘটনার জেরে এখনও পর্যন্ত 6 যাত্রীর মৃত্যু খবর পাওয়া গিয়েছে, আহত হয়েছেন আরও অন্তত 20 জন ৷ তাঁদের দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
পুলিশ জানিয়েছে, এদিন বাসটি হায়দরাবাদ থেকে অন্ধ্রপ্রদেশের এলুরু যাচ্ছিল ৷ সূর্যপেট জেলার অন্তর্গত কোদাদের কাছে আসতেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে ৷ যাত্রীবাহী বাসটি, কন্টেনারে ধাক্কা মারে ৷ তারপর ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় ৷ দুর্ঘটনার সময় বাসে 42 জন যাত্রী ছিলেন। আহত যাত্রীরা জানিয়েছেন, ভোর সাড়ে থেকে পাঁচটার মধ্যে ঘটে যায় দুর্ঘটনা ৷ স্থানীয়রা-ই আওয়াজ পেয়ে তড়িঘড়ি এসে পুলিশকে খবর দেয় ৷ আহতদের চিকিৎসার জন্য অবিলম্বে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
উদ্ধার অভিযান তদারকি করতে সূর্যপেটের এসপি নরসিংহও ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। এসপি নরসিংহ বলেন, "দুর্ঘটনাটি ভোর 5টার দিকে ঘটে। ইতিমধ্যেই 6 জনের মৃ্ত্যু হয়েছে ৷ অনেকেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় (10-12 জন) হাসপাতালে ভর্তি। দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আমি যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছয় তখন পরিস্থিতি ছিল ভয়াবহ ৷ চারিদিকে যাত্রীরা পড়ে ছিলেন ৷ অনেকেই আটকে ছিলেন দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া বাসটির মধ্যে ৷ উদ্ধার করা 6 জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন ৷ দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷"
পুলিশ আধিকারিক আরও বলেন, "ঘটনার খবর পাওয়ার 10 মিনিটের মধ্যেই পুলিশ ও হাইওয়ে পেট্রোল দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, বাসটির অতিরিক্ত গতির কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এনিয়ে পরবর্তী তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ দুর্ঘটনাটি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে আহত যাত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ ৷ মৃতদের মধ্যে তিনজনের নাম জানা গিয়েছে ৷ ওয়াই চিন্নি (32), বি মেরি জোশনা (29) এবং চেন্নাকেশাভুলু নগেন্দ্রবাবু (21) ৷