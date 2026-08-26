ETV Bharat / bharat

কাকভোরে কন্টেনার ট্রাকে ধাক্কা যাত্রীবাহী বাসের, মৃত অনেকে; আহত অন্তত 20

ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল অন্তত 6 জনের ৷ বাস ও কন্টেনারের সংঘর্ষে আহত হয়েছেন প্রায় 20 জন যাত্রী ৷ ঘটনাস্থলে পুলিশ ৷

SURYAPET ROAD ACCIDENT SEVERAL DIED
ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা (পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 26, 2026 at 10:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

সূর্যপেট (তেলাঙ্গানা), 26 অগস্ট: সবে সকালের আলো ফুটতে চলেছে ৷ ঘড়ির কাঁটা তখন 5টা হতে যায় ৷ তেলাঙ্গানার সূর্যপেট জেলার অন্তর্গত কোদাদের কাছে বিকট আওয়াজ ৷ বুধবার পথ দুর্ঘটনার শব্দে কোদাদ মণ্ডলের ডোরাকুন্তায় ছুটে আসেন এলাকাবাসীরা ৷ দেখেন রাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন যাত্রীরা ৷ কেউ আটকে রয়েছেন দুমড়ানো-মোচড়ানো বাসটির মাঝে ৷ সেইসঙ্গে আর্তনাদ ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ৷

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি বেসরকারি বাস আচমকা কন্টেনার ট্রাকের পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। খবর পেয়ে পুলিশ ও দমকল বাহিনীর একটি দল ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। এই দুর্ঘটনার জেরে এখনও পর্যন্ত 6 যাত্রীর মৃত্যু খবর পাওয়া গিয়েছে, আহত হয়েছেন আরও অন্তত 20 জন ৷ তাঁদের দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

SURYAPET ROAD ACCIDENT SEVERAL DIED
দুমড়ানো-মোচড়ানো বাসটি (পিটিআই)

পুলিশ জানিয়েছে, এদিন বাসটি হায়দরাবাদ থেকে অন্ধ্রপ্রদেশের এলুরু যাচ্ছিল ৷ সূর্যপেট জেলার অন্তর্গত কোদাদের কাছে আসতেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে ৷ যাত্রীবাহী বাসটি, কন্টেনারে ধাক্কা মারে ৷ তারপর ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় ৷ দুর্ঘটনার সময় বাসে 42 জন যাত্রী ছিলেন। আহত যাত্রীরা জানিয়েছেন, ভোর সাড়ে থেকে পাঁচটার মধ্যে ঘটে যায় দুর্ঘটনা ৷ স্থানীয়রা-ই আওয়াজ পেয়ে তড়িঘড়ি এসে পুলিশকে খবর দেয় ৷ আহতদের চিকিৎসার জন্য অবিলম্বে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

SURYAPET ROAD ACCIDENT SEVERAL DIED
কন্টেনার ট্রাকে ধাক্কা যাত্রীবাহী বাসের (পিটিআই)

উদ্ধার অভিযান তদারকি করতে সূর্যপেটের এসপি নরসিংহও ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। এসপি নরসিংহ বলেন, "দুর্ঘটনাটি ভোর 5টার দিকে ঘটে। ইতিমধ্যেই 6 জনের মৃ্ত্যু হয়েছে ৷ অনেকেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় (10-12 জন) হাসপাতালে ভর্তি। দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আমি যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছয় তখন পরিস্থিতি ছিল ভয়াবহ ৷ চারিদিকে যাত্রীরা পড়ে ছিলেন ৷ অনেকেই আটকে ছিলেন দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া বাসটির মধ্যে ৷ উদ্ধার করা 6 জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন ৷ দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷"

পুলিশ আধিকারিক আরও বলেন, "ঘটনার খবর পাওয়ার 10 মিনিটের মধ্যেই পুলিশ ও হাইওয়ে পেট্রোল দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, বাসটির অতিরিক্ত গতির কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এনিয়ে পরবর্তী তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ দুর্ঘটনাটি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে আহত যাত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ ৷ মৃতদের মধ্যে তিনজনের নাম জানা গিয়েছে ৷ ওয়াই চিন্নি (32), বি মেরি জোশনা (29) এবং চেন্নাকেশাভুলু নগেন্দ্রবাবু (21) ৷

TAGGED:

INJURED IN SURYAPET ROAD ACCIDENT
পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু
6 DEAD IN ROAD ACCIDENT
ট্রাকে ধাক্কা যাত্রীবাহী বাসের
SURYAPET ROAD ACCIDENT SEVERAL DIED

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.