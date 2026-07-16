রথযাত্রায় অঘটন ! পুরীতে পদপিষ্ট হয়ে মৃত 2, আহত শতাধিক

রথযাত্রায় অঘটন ! পুরীতে পদপিষ্ট হয়ে মৃত 2, আহত শতাধিক
পুরীতে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে পুণ্যার্থীর ঢল ৷ লাখো লাখো ভক্তের সমাগম হয়েছে এদিন ৷ সেই ভিড়ের চাপেই ঘটল অঘটন। পদপিষ্টে মৃত্যু হয়েছে দু'জনের ৷
Published : July 16, 2026 at 5:47 PM IST
পুরী, 16 জুলাই: পুণ্যার্থীদের ঢল, তার মাঝেই পুরীতে বিরাট বিপর্যয় ৷ রথযাত্রা চলাকালীন বহু মানুষ পদপিষ্ট হয়েছেন বলে খবর। প্রাথমিকভাবে প্রশাসন জানিয়েছে দেড়শো জনেরও বেশি ভক্ত পদপিষ্ট হয়েছেন ৷ ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে দু'জনের ৷ বৃহস্পতিবার দুপুর 2টোর দিকে পুরীর মরিচিকোট চকের কাছে অত্য়ধিক ভিড়ের কারণে বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সৃষ্ট হয় ৷ তখনই ঘটে যায় দুর্ঘটনা ৷
ভগবান জগন্নাথ, বলভদ্র এবং দেবী সুভদ্রার রথযাত্রা উপলক্ষে বৃহস্পতিবার পুরীর গ্র্যান্ড রোডে রথযাত্রা উপলক্ষে ভক্তদের বিপুল সমাগম হয় ৷ অত্যধিক ভিড়ের চাপে জ্ঞান হারা দু'জন ৷ দ্রুত পুরী জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
জানা গিয়েছে, যাত্রার শুরুতেই জগন্নাথদেবের রথের রশি টানতে গিয়ে ধাক্কাধাক্কি, ঠেলাঠেলি আরম্ভ হয়। তারপরই প্রবল বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং পদপিষ্ট হন ভক্তরা। শয়ে শয়ে মানুষের দমবন্ধ হয়ে আসার মতো পরিস্থিতির মুখে পড়েন। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের পরিচয়ও জানা যায়নি। এ বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজ-খবর করছে পুলিশ ৷ এদিন বিভিন্ন স্বাস্থ্যগত সমস্যা ও আঘাতের জন্য 150 জনেরও বেশি রোগী পুরী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
তবে প্রশাসন এখনও সরকারিভাবে দু'জনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেনি। এদিন পুণ্যার্থীদের বিপুল জনসমাগমের কারণে কিছু জায়গায় ভিড় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ফলে পদপিষ্টের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। বর্তমানে ঘটনাস্থলে মোতায়েন রয়েছে পুলিশ আধিকারিক থেকে ভলান্টিয়াররা ৷ তবে, এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি কেন সৃষ্টি হল ? কারণ কোনও প্রকার দুর্ঘটনা এড়াতে রথযাত্রা উপলক্ষে চারিদিকে নিরাপত্তা থেকে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া ছিল ৷ এনিয়ে প্রশাসনের তরফেও কিছু জানানো হয়নি ৷ তাই প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে ভক্তদের একাংশ ৷
গতবছর শ্রীগুন্ডিচা মন্দিরের সামনে কালিয়া দেবীর এক ঝলক দর্শনের জন্য হাজার হাজার ভক্তে সমাগম হয়েছিল ৷ সেবারও পদদিষ্টে মৃত্যু হয়েছিল 3 জনের ৷ আহতের সংখ্যাটা ছিল অনেক ৷
এনিয়ে ওড়িশার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক শোকপ্রকাশ জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন ৷ তিনি লেখেন, "রথযাত্রার সময় পদপিষ্ট হয়ে ভক্তদের প্রাণহানির ঘটনায় আমি গভীরভাবে শোকাহত। যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের আত্মার চিরশান্তি এবং আহত শতাধিক ভক্তের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। শোকের এই মুহূর্তে বিজু জনতা দলের সকল কর্মী ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করবেন। আমি আশা করি, রাজ্য সরকার ভিড় যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করে ভক্তদের সুবিধা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।"