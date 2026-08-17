শ্রাবণ সোমবারে মন্দিরে পদপিষ্টে প্রাণ গেল অন্তত 7 জনের, শোকপ্রকাশ রাষ্ট্রপতির
হিন্দি পঞ্জিকা অনুযায়ী আজ শ্রাবণ মাসের তৃতীয় সোমবার ৷ তাতেই ভিড়ে ঠাসা ছিল অশোক ধাম মন্দির ৷ সেখানে হুড়োহুড়িতেই পদপিষ্ট হন কয়েকজন ৷
By PTI
Published : August 17, 2026 at 9:09 AM IST
লখিসরাই (বিহার), 17 অগস্ট: শ্রাবণের সোমবারে মন্দিরে উপচে পড়া ভিড় ৷ তার চাপেই পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল অন্তত 7 জনের ৷ ঘটনায় আহত বেশ কয়েকজন ৷ সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের লখিসরাই জেলায় অবস্থিত অশোক ধাম মন্দিরে ৷ এখন পর্যন্ত মৃত সাতজনের মধ্যে মাত্র চারজনের পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে । তাঁরা হলেন—হেমলতা দেবী, রিঙ্কু দেবী, মনমালা দেবী এবং মধুবালা দেবী ।
ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ এক্স পোস্টে তিনি লেখেন,"বিহারের লখিসরাই জেলায় পদদলিত হয়ে ভক্তদের মৃত্যুর সংবাদ অত্যন্ত হৃদয়বিদারক । আমি শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি । আমি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি ।"
হিন্দি পঞ্জিকা অনুযায়ী আজ শ্রাবণ মাসের তৃতীয় সোমবার ৷ সেই উপলক্ষে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে জল নিবেদনের জন্য মন্দিরে প্রায় 50 হাজার ভক্ত জড়ো হয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে ৷ অত্যধিক ভিড়ের কারণে এই দুর্ঘটনা ।
জানা গিয়েছে, বিদ্যুতের তার-সহ একটি খুঁটি ভেঙে পুণ্যার্থীদের ওপর পড়ার পরই এই পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনাটি ঘটে । এর ফলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার গুজব ছড়িয়ে পড়লে ভিড়ের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয় এবং পুণ্যার্থীরা দিগ্বিদিক ছুটতে শুরু করেন ।
ঘটনাটি ঘটে সকাল 6টা 40 মিনিটের দিকে । শ্রাবণ মাসের তৃতীয় সোমবার উপলক্ষে শিব মন্দিরে প্রচুর ভিড় ছিল; ঠিক সেই সময়েই দু'টি ট্রেনে করে প্রচুর পুণ্যার্থী লখিসরাই রেলওয়ে স্টেশনে এসে পৌঁছন ।
লখিসরাইয়ের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) শিবম কুমার ইটিভি ভারতকে বলেন, "মন্দিরে যাওয়ার কাঁচা রাস্তায় ঘটনাটি ঘটেছে । যে জায়গায় মহিলারা মন্দিরে প্রবেশের জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন, তার কাছেই একটি কংক্রিটের বৈদ্যুতিক খুঁটি ভেঙে পড়ে । এর ফলে পুণ্যার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ৷ রাস্তার দু'পাশেই খোলা জমি ও ক্ষেত রয়েছে এবং আতঙ্কিত হয়ে মহিলারা সেগুলোর দিকে দৌড়তে থাকেন । বৃষ্টির কারণে খোলা জমি ভেজা থাকায় তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পা পিছলে পড়ে যান । এ সময় অন্য পুণ্যার্থীদের পায়ের নিচে পিষ্ট হয়ে তাঁরা হতাহত হন । এই ঘটনায় সাতজন মহিলার মৃত্যু হয়েছে ।"
এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী । তিনি নিহতদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে এক্স পোস্টে বলেন, "আহতদের দ্রুত ও যথাযথ চিকিৎসার জন্য আমরা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছি । ঈশ্বর যেন মৃতদের আত্মার শান্তি দেন এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য দান করেন ।"
এই বিষয়ে লখিসরাই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শৈলেন্দ্র কুমার জানান, সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে পৌনে সাতটার কাছাকাছি দু'টি ট্রেনের আসার ফলে ভক্তদের একটি বিরাট ভিড়ের ঢেউয়ে মন্দিরের বাইরে একটি ব্যারিকেড ভেঙে পড়ে । তার জেরেই এই ঘটনা ৷
এর আগেও 2019 সালে অশোক ধাম মন্দিরে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটেছিল ৷ যাতে একজন নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছিলেন । চলতি বছরের 31 মার্চ বিহারের নালন্দা জেলার বিহারশরিফের মাঘরায় অবস্থিত শীতলা মাতা মন্দিরে পদদলিত হয়ে নয়জন নিহত এবং আরও অনেকে আহত হন ।