হিট অ্যান্ড রান : বাইকে গাড়ির ধাক্কায় বাবা-মেয়ের মৃত্যু; আশঙ্কাজনক মা-ছেলে

হিট অ্যান্ড রান : বাইকে গাড়ির ধাক্কায় বাবা-মেয়ের মৃত্যু; আশঙ্কাজনক মা-ছেলে
দ্রুতগতিতে পালানোর সময় নিয়ন্ত্রণহীন গাড়িটি অন্য ছ'টি গাড়িকে ধাক্কা দেয় । দুর্ঘটনার পর চালক গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায় । পরে আটক করে পুলিশ ৷
Published : August 10, 2026 at 11:06 AM IST
জয়পুর, 10 অগস্ট: দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কায় পিষে গেল বাইকে থাকা পরিবার ৷ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বাবা ও মেয়ের ৷ গুরুতর আহত মা ও ছেলে ৷ নিয়ন্ত্রণহীন গাড়িটি বাইকের পর আরও ছ'টি যানবাহনকে ধাক্কা দেয় বলে জানা গিয়েছে রবিবার গভীর রাতে এই হিট অ্যান্ড রান ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের রাজধানী জয়পুরে ৷
মালপুরা গেট থানার আধিকারিক উদয়ভান যাদব জানান, দুর্ঘটনাটি সাঙ্গানের এলাকার এলএমবি মোড়ে ঘটেছে । বাইকে থাকা বাবা ও মেয়ে দুর্ঘটনায় মারা যান এবং মা ও ছেলে চিকিৎসাধীন রয়েছেন । হরিয়ানার রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্লেটযুক্ত একটি দ্রুতগামী গাড়ি প্রথমে এলএমবি মোড়ে একটি বাইকে ধাক্কা দেয় ৷ এতে এক দম্পতি এবং তাঁদের আড়াই বছরের মেয়ে ও ছেলে আহত হয় । তাদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানে বাবা ও মেয়ে মারা যান ৷ মা ও ছেলে গুরুতর অবস্থায় চিকিৎসাধীন । নিয়ন্ত্রণহীন গাড়িটি এরপর আরও ছয়টি যানবাহনকে ধাক্কা দেয় । চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় ।
ঘটনায় স্টেশন অফিসার জানিয়েছেন যে, ভরতপুরের বাসিন্দা এবং বর্তমানে জয়পুরের দুর্গাপুরায় বসবাসকারী 35 বছর বয়সী বিষ্ণু এবং তার মেয়ে সৃষ্টি এই দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন ৷ বিষ্ণুর স্ত্রী ও ছেলে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে রোড ব্লক করে । হলদিঘাটি গেটের কাছে চালককে আটক করা হয় । তাকে বর্তমানে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং তার ডাক্তারি পরীক্ষাও করা হয়েছে ।
পুলিশ গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছে । দুর্ঘটনার পর কিছুক্ষণের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয়েছিল । তবে, পরে দুর্ঘটনায় জড়িত যানবাহনগুলো সরিয়ে নেওয়া হলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয় । বর্তমানে, পুলিশ মৃতদেহগুলো হাসপাতালের মর্গে রেখেছে এবং আহতদের চিকিৎসা চলছে । পরিবারগুলোকে দুর্ঘটনার খবর জানানো হয়েছে । ময়নাতদন্তের পর দেহগুলো তাদের কাছে হস্তান্তর করা হবে ।