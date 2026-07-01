ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে জ্বলল বাস, মৃত অন্তত 7
বাসের পাঁচজন যাত্রী জীবন্ত দগ্ধ হন এবং আরও দু'জন মাথায় আঘাত পেয়ে মারা যান । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
Published : July 1, 2026 at 8:17 AM IST
দৌসা (রাজস্থান), 1 জুলাই: ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হতেই দাউ দাউ করে জ্বলল যাত্রীবাহী বাস ৷ ঘটনায় মৃত্যু সাতজনের ৷ 15 জনেরও বেশি আহত হয়েছেন ৷ বুধবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের দৌসা জেলার দিল্লি-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়েতে ৷
শুক্রবার ভোর 3টের দিকে দুর্ঘটনাটি ঘটে । ঋষিকেশ থেকে ইন্দোরগামী একটি স্লিপার বাস কোলওয়া থানা এলাকার ধনওয়াড়ের কাছে জিরো পয়েন্টে একটি ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা খায় এবং এরপর বাসটিতে আগুন ধরে যায় । সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে বাসটির সামনের অংশ সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৷ বাসের ভেতরে আটকে পড়া পাঁচ যাত্রী ঘটনাস্থলেই পুড়ে মারা যান এবং আরও দু'জনের মাথায় গুরুতর আঘাত লেগে মৃত্যু হয় ।
দুর্ঘটনাটি এতটাই ভয়াবহ ছিল যে এক্সপ্রেসওয়ের পরিবেশ ভরে গিয়েছিল আর্তনাদ ও কান্নায় ৷ রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল রাস্তা ৷ ঘটনাস্থলে বেশ কয়েকটি মৃতদেহ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে দেখা গিয়েছি । দুর্ঘটনার খবর পেয়ে জেলা পুলিশ প্রশাসন ও উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ।
পুলিশ সুপার পীযূষ দীক্ষিত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযান পর্যালোচনা করেন । তিনি জানান, এই দুর্ঘটনায় শিশু-সহ 29 জন আহত হয়েছেন ৷ সকলে দৌসা জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন । আহতদের মধ্যে নয়জনকে শনাক্ত করা হয়েছে । প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, বাসচালক হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিলেন । তবে, দুর্ঘটনার সঠিক কারণ নির্ণয়ের জন্য বিস্তারিত তদন্ত চলছে । বাসটি ইন্দোরের 'হ্যান্স ট্রাভেলস'-এর মালিকানাধীন ছিল ৷
উদ্ধারকাজ নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা ৷ তাঁদের অভিযোগ, দুর্ঘটনার বিষয়ে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ও এক্সপ্রেসওয়ে কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও দমকল বাহিনী প্রায় এক ঘণ্টা ঘটনাস্থলে পৌঁছয়নি । ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযান সময়মতো শুরু হলে বাসের ভেতরে আটকে পড়া অনেক যাত্রীকে বাঁচানো যেত । গ্রামবাসীদের দাবি, সাহায্যের অপেক্ষায় থাকাকালীন যাত্রীরা বাসের ভেতরে আটকে পড়েছিলেন ৷ যার ফলে পাঁচজন জীবন্ত দগ্ধ হন ।
সংবাদসংস্থা এএনআই-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দৌসার জেলাশাসক সৌম্য ঝা বলেন, "ভোর সোয়া 3টে বা সাড়ে 3টের দিকে জয়পুর-বান্দিকুই এক্সপ্রেসওয়েতে বাসটির সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষ হয় । প্রায় 24-25 জন নিরাপদে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন এবং তাঁদের উদ্ধার করা হয় ৷ সকলে বর্তমানে ভালো আছেন । ঘটনাস্থলেই দু'জনের মৃত্যু হয় । আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার পর উদ্ধার অভিযান চালানোর সময় আমরা কিছু পোড়া দেহাবশেষ দেখতে পাই । সেগুলো হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে এবং উদ্ধার অভিযান এখনও চলছে ।"