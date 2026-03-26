ভয়াবহ দুর্ঘটনা, ট্রাক-বাস সংঘর্ষে মৃত 10; আহত 30

ভয়াবহ দুর্ঘটনা, ট্রাক-বাস সংঘর্ষে মৃত 10; আহত 30
Published : March 26, 2026 at 9:07 PM IST
চিন্দওয়ারা (মধ্যপ্রদেশ), 26 মার্চ: ভয়াবহ পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল 10 জনের ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের চিন্দওয়ারায় ৷ ঘটনায় আহত প্রায় 30 জন ৷ তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷
পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সন্ধের কিছু পর চিন্দওয়ারার নাগপুর রোড দিয়ে একটি বাস ও একটি রসুন ভর্তি ট্রাক যাচ্ছিল ৷ সেই সময় বাসটি একটি গাড়িকে ওভারটেক করার চেষ্টা করে ৷ তখনই চিন্দওয়ারার সিমারিয়ার কাছে উল্টোদিক থেকে ট্রাকটি আসছিল ৷ আর সেই সময়ই বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষ হয় ৷
ওই এলাকার জেলা শাসক হরেন্দ্র নারায়ণ জানিয়েছেন, ওভারটেক করার সময়ই নিয়ন্ত্রণ হারায় বাসটি ৷ চালক সামলাতে না পেরে উল্টোদিক থেকে আসা ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় ৷ এবং বাসটি উলটে যায় ৷ বাসটি চিন্দওয়ারা থেকে উমরানালার দিকে যাচ্ছিল ৷ দুর্ঘটনাটি ঘটে সন্ধে সাড়ে 6টা নাগাদ ৷
বাসে ঠিক কতজন যাত্রী ছিল তা নিশ্চিত করে এখনও জানা যায়নি ৷ তবে খবর পাওয়া গিয়েছে এখনও পর্যন্ত 10 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে ওই বাসের অধিকাংশ যাত্রী সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন ৷ অনুষ্ঠান দেখে ফিরছিলেন তাঁরা ৷ আর সেইসময়ই দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷
এদিকে বৃস্পতিবার ভোরে লরির সঙ্গে বেসরকারি বাসের সংঘর্ষে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে প্রাণ যায় 14 জনের ৷ দুর্ঘটনাটি ঘটে অন্ধ্রপ্রদেশের মার্কাপুরম জেলায় ৷ রায়াবরমের কাছে অবস্থিত পাথর খাদ বা 'প্ল্যাঙ্ক কোয়ারি' এলাকায় সংঘর্ষের পরই উভয় গাড়িতেই আগুন ধরে যায় । এর জেরে বাসে থাকা 14 জন যাত্রী জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যান । আরও কয়েকজন যাত্রী আহত হন । এই দুর্ঘটনায় বাস এবং লরিটি সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে । এদিন ভোর 6টা থেকে সাড়ে 6টার মধ্যে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে ।