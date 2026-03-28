উল্টে গেল তীর্থযাত্রীদের বাস, মৃত 5; আহত 40

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 28, 2026 at 8:22 PM IST

নয়াগড় (ওড়িশা), 28 মার্চ: ফের ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা ৷ শুক্রবার রাতে 55 জন তীর্থযাত্রী নিয়ে একটি বাস উল্টে যায় ৷ ঘটনায় পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। 40 জনেরও বেশি যাত্রী আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে 15 জনের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে । আহতদের মধ্যে পাঁচ জনকে চিকিৎসার জন্য ভুবনেশ্বরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ৷

ওড়িশার নয়াগড় জেলার দশপল্লা থানা এলাকার পিঠাখাই গিরিখাতের কাছে 'মা সিংহেশ্বরী' নামের একটি বেসরকারি পর্যটক বাস উল্টে যায়। বাসটি বরহমপুর থেকে বালেঙ্গির জেলার হরিশঙ্কর মন্দির দর্শনের উদ্দেশে যাচ্ছিল ৷ সেই পথেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। সূত্রের খবর, গঞ্জাম জেলার বরহমপুর এলাকা থেকে 55 জন তীর্থযাত্রীকে নিয়ে বাসটি বালেঙ্গির জেলার হরিশঙ্কর ও নৃসিংহনাথ দর্শনে যাচ্ছিল। শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটায় বাসটি বরহমপুর থেকে যাত্রা শুরু করে। দশপল্লায় যাত্রীদের রাতের খাবারের জন্য বাসটি দাঁড়ায় ৷ এর পর বাসটি হরিশঙ্করের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময়ই চালক গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন বলে জানা গিয়েছে ৷ রাত দেড়টা থেকে দু'টোর মধ্যে পিঠাখাই গিরিখাত অতিক্রম করার সময় বাসটি উল্টে যায়। বাসটি উল্টে যাওয়ার ফলে ঘটনাস্থলেই অন্তত পাঁচ জনের মৃত্যু হয়।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রাথমিকভাবে উদ্ধারকাজে নামে ৷ পরে পুলিশ, দমকল অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে ঘটনাস্থলে আসে ৷ পুলিশ কর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে দশপল্লা মেডিক্যাল সেন্টারে পাঠায়। নিহতদের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য নয়াগড় জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে । এদিকে, দশপল্লা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। অভিযোগ, চালক মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিল ৷ পুলিশ এই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে।

নয়াগড়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জ্যোতি রঞ্জন সামন্তরায় বলেন, "আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । যাদের আঘাত গুরুতর, তাদের ভুবনেশ্বরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ।" আহত এক যাত্রী বলেন, "আমরা বেরহামপুর থেকে রওনা হয়ে বালেঙ্গিরের হরিশঙ্কর মন্দির দর্শনে যাচ্ছিলাম। রাস্তার একটি বাঁক ঘোরার সময় বাসটি উল্টে যায়। এই দুর্ঘটনায় আমার বাবা ও মায়ের মৃত্যু হয়েছে।"

নিহতদের পরিচয় প্রকাশ করে প্রশাসন জানিয়েছে; এল হরি পাত্র ও লক্ষ্মী পাত্র (দম্পতি), সুপ্রভা সাহু, সুমন্তি সাহু এবং বাসের চালক প্রবীণ কুমার সাহু। এঁদের সকলেরই বাড়ি বরহমপুর এলাকায়। আহতরা বরহমপুরের অশোকনগর, ব্যাঙ্ক কলোনি, পানিগ্রাহী পেন্টা, হরিদাখণ্ডি, লাঞ্জিয়া, লাঞ্জিপালি এবং শ্রীরামনগর এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। দুই চালকের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং অপরজন গুরুতর আহত। যাত্রীরা 11টি স্থান পরিদর্শনের উদ্দেশে তিন দিনের এক ভ্রমণে গিয়েছিলেন। এদের 1 তারিখে ফিরে আসার কথা ছিল।

