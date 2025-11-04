ETV Bharat / bharat

একই লাইনে দুই ট্রেন, ভয়াবহ সংঘর্ষে মৃত 4; আহত অনেক

ফের ট্রেন দুর্ঘটনার খবর ৷ ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে দুটি ট্রেনের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে 4 জনের ৷ আহত বহু ৷

Train Accident
বিলাসপুরে দুটি ট্রেনের মধ্যে সংঘর্ষ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 4, 2025 at 6:00 PM IST

বিলাসপুর, 4 নভেম্বর: প্যাসেঞ্জার ট্রেন ও পণ্যবাহী ট্রেনের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ ৷ ইতিমধ্য়ে চার জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ আহত হয়েছেন অনেকে ৷ মঙ্গলবার বিকেল 4টে নাগাদ ট্রেন দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ছত্তিশগড়ের গাতোরা ও বিলাসপুরের মাঝে ৷ দাঁড়িয়ে থাকা একটি মালগাড়ির পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে বিলাসপুরগামী কোরবা মেমু ট্রেন ৷ উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, আরও অনেক যাত্রী এখনও প্যাসেঞ্জার ট্রেনের কোচের তলায় আটকে আছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷

দক্ষিণ পূর্ব মধ্য রেলওয়ের তরফে জানানো হয়েছে, উদ্ধার থেকে শুরু করে আহতদের চিকিৎসার সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ৷ বিলাসপুরের কালেক্টর সঞ্জয় আগরওয়াল বলেন, "চার জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ উদ্ধার কাজও চলছে ৷"

ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে যাত্রীবাহী ট্রেন ও পণ্যবোঝাই ট্রেনের মধ্যে সংঘর্ষ (ইটিভি ভারত)

68733 গেভারারোড-বিলাসপুর মেমু লোকাল ট্রেনটি পিছন দিকে পণ্যবাহী ট্রেনটিকে ধাক্কা দেয় ৷ এর অভিঘাতের জেরে পণ্যবাহী ট্রেনের উপর উঠে যায় যাত্রীবাহী ট্রেনের কামরা ৷ বিলাসপুরের আইজি সঞ্জীব শুক্লা বলেন, "মেমু ট্রেন এবং পণ্যবাহী ট্রেনের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে ৷ উদ্ধারকার্য শুরু হয়েছে ৷ ট্রেনের ভিতরে একজন আটকে রয়েছেন ৷ তাঁকে বের করে আনার চেষ্টা চলছে ৷ যাত্রীদের জন্য অন্য ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷"

