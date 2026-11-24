ট্রাকের ধাক্কায় দুমড়ে মুচড়ে গেল স্কুলবাস, ঘটনাস্থলেই 4 শিশুর মৃত্যু; আহত অনেক
School Bus Accident in Agra: এসপি বিনোদ কুমার জানিয়েছেন, বাসটিতে 50 জন যাত্রী ছিলেন ৷ তাঁদের মধ্যে আগ্রার তাজমহল ভ্রমণে যাওয়া শিক্ষার্থীরাও ছিল ৷
Published : November 24, 2026 at 12:59 PM IST
কনৌজ (উত্তরপ্রদেশ), 24 নভেম্বর: দাঁড়িয়ে থাকা স্কুল বাসকে পিছন থেকে ধাক্কা ট্রাকের ৷ ঘটনাস্থলেই প্রাণ গেল চার জন শিশুর ৷ ঘটনায় পড়ুয়া ও শিক্ষক-সহ প্রায় 32 জন আহত ৷
মঙ্গলবার সকাল 5টা থেকে পৌনের 6টার দিকে ঘটনাটি ঘটেছে কনৌজের আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়েতে ৷ ঘটনাস্থলটি থাথিয়া থানা এলাকার অন্তর্ভুক্ত ৷ কৌশাম্বি-ভিত্তিক 'ওরিয়েন্টাল পাবলিক স্কুল'-এর একটি বাস কৌশাম্বী থেকে মথুরা যাচ্ছিল ৷ পথে এক্সপ্রেসওয়ের পাশে দাঁড় করানো ছিল, যাতে শিশুরা শৌচাগার ব্যবহার করতে পারে । সেই সময় একটি ট্রাক পিছন থেকে বাসটিকে ধাক্কা মারে ৷ আঘাত এতটাই তীব্র ছিল যে বাসটির পিছনের অংশ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় । ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায় 4 শিশু ৷ আহতদের মধ্যে স্কুলের আটজন কর্মীও রয়েছেন ।
কনৌজের পুলিশ সুপার বিনোদ কুমার জানান, বাসটি এক্সপ্রেসওয়ের পাশে কিছুক্ষণ পার্ক করা ছিল ৷ এমন সময় একটি দ্রুতগামী ট্রাক সেটিকে ধাক্কা দেয় । পুলিশ, উত্তরপ্রদেশ এক্সপ্রেসওয়েজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (ইউপিইআইডিএ)-এর কর্মী এবং পথচারীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ক্ষতিগ্রস্ত বাসটি থেকে শিশুদের উদ্ধার করেন । এরপর অ্যাম্বুলেন্সে করে তাদের মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে চিকিৎসকরা চারজনকে মৃত ঘোষণা করেন । স্কুলের ব্যবস্থাপক সালমান এবং এক শিশুর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য কানপুরে পাঠানো হয়েছে ।
दि0 24.11.2026 को समय लगभग प्रातः 05:30 बजे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बस-ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था तथा fs यूनिट ने मौके पर पहुंचकर एक्सीडेंट में घायलों को उपचार हेतु एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल भेज दिया। @fireserviceup @kannaujpolice https://t.co/vYy70CNa3q— Kannauj Fire & Emergency Services (@kannaujfire) November 24, 2026
পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, মৃতরা হল আরিয়ান চৌরাসিয়া (14), রাজিউল্লাহ (16) এবং দুই ভাই আরমান (17) ও জায়েদ মির্জা (17)। তারা সবাই কৌশাম্বীর বাসিন্দা ।
খবর পেয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আশুতোষ মোহন অগ্নিহোত্রী ও অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা আহত শিশুদের অবস্থা জানতে হাসপাতালে ছুটে যান । চিকিৎসকদের সর্বোত্তম চিকিৎসা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
আহত কিছু শিশু ও স্কুল কর্মীদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে । শিশুদের পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে । পুলিশ দুর্ঘটনার কারণ তদন্ত করছে । এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় পরিবারগুলো শোকে মুহ্যমান । পরিবারের সদস্যরা তাদের সন্তানদের খবর জানতে মরিয়া হয়ে স্কুল কর্মী ও হাসপাতালে ফোন করছেন ।