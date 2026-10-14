অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে গঙ্গায় উল্টে গেল নৌকা, 14 শিশুর মৃত্যু; শোকপ্রকাশ মোদির

অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে গঙ্গায় উল্টে গেল নৌকা, 14 শিশুর মৃত্যু; শোকপ্রকাশ মোদির
Bihar Boat Capsize in Ganga: নদীর ওপারে একটি ভোজের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার পথে এই দুর্ঘটনা বলে জানা গিয়েছে ৷
Published : October 14, 2026 at 7:04 AM IST
হাজিপুর (বিহার), 14 অক্টোবর: গভীর সন্ধ্যায় গঙ্গা নদীতে এক ডজনেরও বেশি যাত্রী নিয়ে ডুবে গেল নৌকা ৷ মৃত্যু অন্তত 14 শিশুর ৷ মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের বৈশালী জেলায় ৷ জেলাশাসক বর্ষা সিং জানিয়েছেন, জেলা সদর থেকে প্রায় 70 কিলোমিটার দূরে রাঘোপুর থানা এলাকায় রাত সাড়ে আটটা নাগাদ এই দুর্ঘটনাটি ঘটে ।
আধিকারিকদের থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, রামপুর শ্যামচাঁদ গ্রামের বাসিন্দারা নদীর ওপারে একটি গ্রামের ভোজসভায় যোগ দিতে যাওয়ার সময় এই দুর্ঘটনা ৷ নৌকাটিতে 15 থেকে 20 জন যাত্রী ছিলেন, যাদের অধিকাংশই শিশু । সঠিক সংখ্যাটি এখনও জানা যায়নি । এখনও পর্যন্ত 14 জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং মৃতদের সবার বয়স 15 বছরের কম । উদ্ধারকাজ চলছে । স্থানীয় ডুবুরিদের সহায়তা করছে এসডিআরএফ (SDRF) । এ পর্যন্ত সাতজন শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে । তাদের পটনার এনএমসিএইচ (NMCH) হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে এবং তাদের অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে ।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই নৌকাডুবির ঘটনাকে অত্যন্ত বেদনাদায়ক বলে অভিহিত করেছেন এবং মৃতদের পরিবারকে মাথাপিছু 2 লক্ষ টাকা ও আহতদের 50 হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদানের ঘোষণা করেছেন ৷
'এক্স' (X) পোস্টে তিনি লিখেছেন, "বিহারের বৈশালীতে নৌকাডুবির ঘটনায় প্রাণহানির বিষয়টি অত্যন্ত বেদনাদায়ক । এই কঠিন সময়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর প্রতি আমার সমবেদনা রইল ।"
The loss of lives in the boat capsizing incident in Vaishali, Bihar, is deeply painful. My thoughts are with the bereaved families in this difficult time. I pray for the speedy recovery of all those injured. The local administration is assisting those affected. An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each of those who lost their lives. The injured would be given Rs. 50,000: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) October 13, 2026
আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে প্রধানমন্ত্রী জানান যে, স্থানীয় প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা করছে ।
তিনি বলেন, "প্রাণ হারানো ব্যক্তিদের নিকটাত্মীয়দের 'প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল' থেকে মাথাপিছু 2 লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে । এছাড়া আহতদের 50 হাজার টাকা করে দেওয়া হবে ।"
মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী এই ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন এবং মৃতদের প্রত্যেকের পরিবারকে চার লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন ।
রাঘোপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্বকারী আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব 'এক্স' (X)-এ জানিয়েছেন যে, তিনি জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং ঘটনাটি সম্পর্কে অবগত হয়েছেন ।
তিনি বলেন, "আমি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের উদ্ধারকাজ ত্বরান্বিত করার আহ্বান জানিয়েছি । এই শোকের মুহূর্তে আমার এলাকার মানুষের পাশে দাঁড়াতে আমি বুধবার সেখানে যাব ।" এছাড়া দিল্লি থেকে ফেরার পরপরই শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর সঙ্গে দেখা করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি ।