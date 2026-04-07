অজানা রোগে 5 শিশুর মৃত্যু, তদন্তের নির্দেশ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

অজানা রোগে 5 শিশুর মৃত্যু, তদন্তের নির্দেশ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর
মৃত শিশুদের বয়স 2 থেকে 4 বছরের মধ্যে ৷ শিশুগুলির কয়েকদিন ধরে পায়খানা, বমি, জ্বর এবং তলপেটে ব্যাথা হচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে ৷
Published : April 7, 2026 at 8:15 PM IST
সলুম্বর (রাজস্থান), 7 এপ্রিল: গত 5 দিনে 5 শিশুর মৃত্য ! ঘটনায় আতঙ্ক ছড়াল রাজস্থানের সলুম্বরের দুই গ্রামে ৷ মৃত শিশুদের বয়স 2 থেকে 4 বছর ৷ ওই শিশুদের কয়েকদিন ধরে বমি, জ্বর এবং তলপেটে ব্যাথা হচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে ৷ ছিল আরও কয়েকটি উপসর্গ ৷ তবে খুব দ্রুত তাদের অবস্থার অবনতি হতে থাকে ৷ শেষমেশ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে ৷ রোগ নির্ণয় এখনও সম্ভব হয়নি ৷ ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং খিমসার ৷
স্বাস্থ্য আধিকারিকরা জানিয়েছেন, অসুস্থ শিশুগুলিকে প্রথমে আনা হয় ধারিওয়াদ হাসপাতালে ৷ কিন্তু ক্রমশ অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাদের সলুম্বর জেলার প্রতাপগড়ের জেলা হাসপাতাল এবং উদয়পুরে মহারানা ভুপাল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় ৷ কিন্তু হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার সময়ই দুই শিশুর মৃত্যু হয় ৷ পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় আরও তিন শিশুর ৷ 1 এপ্রিল এক পুত্র ও এক শিশুকন্যার মৃত্যু হয় ৷ আর 5 এপ্রিল যে তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে 2টি পুত্র ও একটি শিশুকন্যা ৷
জেলা কালেক্টর মহম্মদ জুনেদ পিপি এবং মহকুমা শাসক দীনেশ আর্চারিয়া এই গ্রামগুলি পরিদর্শন করেন ৷ জেলা কালেক্টর দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের নির্দেশ দেন ৷ চিকিৎসক সিন্টু কুমাওয়াতের নেতৃত্বে চিকিৎসকদের একটি দল বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিশুদের থেকে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে ৷ অসুস্থতার কারণ জানার চেষ্টা করে ৷ চিকিৎসক সিন্টু কুমাওয়াত বলেন, "শিশুদের মৃত্যুর কারণ এখনও জানা সম্ভব হয়নি ৷ মনে করা হচ্ছে, কোনও ভাইরাল সংক্রমণ থেকে এমনটা হয়েছে ৷ তবে রক্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর কারণ জানা যাবে ৷"
স্বাস্থ্য দফতরের প্রধান সচিব গায়েত্রী রাঠোর জানান, এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই সলুম্বর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে একটি দল গঠন করেছেন ৷ চিকিৎসকদের দলটির সদস্যরা আক্রন্ত গ্রাম ছাড়াও পাশ্ববর্তী গ্রাম গিয়ে শিশুদের পরীক্ষা করছেন ৷ স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, উদয়পুরের আরএনটি মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি দল গঠন করা হয়েছে ৷ পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত চালিয়ে এই কমিটির সদস্যরা একটি রিপোর্ট জমা দেবেন বলে জানা গিয়েছে ৷