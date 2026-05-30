অবৈধভাবে ভারতে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের ফেরত যেতেই হবে: বিদেশ মন্ত্রক
Published : May 30, 2026 at 12:16 PM IST
নয়াদিল্লি, 30 মে: ভারতে বসবাসকারী সকল অবৈধ নাগরিকের বিরুদ্ধে দ্রুত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে এমনটা পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, নাগরিকত্ব যাচাইয়ের জন্য 2,680টিরও বেশি মামলার তথ্য ইতিমধ্য়েই বাংলাদেশের কাছে পাঠানো হয়েছে ৷ কয়েকটি ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে তথ্য যাচাইয়ের কাজ ঝুলে রয়েছে বলেও জানান তিনি ৷
শুক্রবার বিকেলে সাপ্তাহিক সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে রণধীর জয়সওয়াল বলেন, "ভারত নাগরিকত্ব যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে 2 হাজার 680 জনেরও বেশি মানুষের নাম বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করেছে ৷ একবার এই নাগরিকত্ব যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গেলে, আমরা এই সব ব্যক্তিদের অর্থাৎ বাংলাদেশের এই নাগরিকদের ফেরত পাঠানোর পদক্ষেপ করতে পারব।"
জয়সওয়াল আরও বলেন, "ভারতে বসবাসকারী সকল অবৈধ নাগরিকের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" একই সঙ্গে বাংলাদেশিদের প্রসঙ্গে তিনি জানান, অনেক ক্ষেত্রেই নাগরিকত্ব যাচাই প্রক্রিয়া পাঁচ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে অমীমাংসিত অবস্থায় রয়েছে । আমরা আশা করি, এই নির্দিষ্ট বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে আমরা দ্রুত সাড়া পাব। তিনি আরও জানান, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার দ্বি-পাক্ষিক সমঝোতা অনুযায়ী, নাগরিকত্ব যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর এই ব্যক্তিদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো সম্ভব ৷
রাজ্যে পালাবদল ও নতুন সরকার গঠনের পর থেকেই সীমান্ত এলাকায় অনুপ্রবেশ রুখতে নজিরবিহীন তৎপরতা দেখা গিয়েছে ৷ কারণ অনুপ্রবেশকারীদের ডিটেক্ট-ডিলিট-ডিপোর্ট নীতি লাগু করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বাংলায় আর অনুপ্রবেশকারীদের জায়গা নেই, সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর এই ঘোষণার পরই উত্তর 24 পরগনার বসিরহাটের স্বরূপনগরের হাকিমপুর চেকপোস্টে ভিড় বাড়তে থাকে ৷
রাজ্যে বসবাসকারী অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর তোরজোড় শুরু করেছে বিজেপি সরকার । আইনি জটিলতা ও প্রশাসনিক নিয়ম থেকে বাঁচতে গত কয়েকদিন ধরে শয়ে শয়ে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কাছে এসে আত্মসমর্পণ করতে শুরু করেছেন ৷ তাঁদের ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ৷ নথিপত্র যাচাইয়ের পর বিদেশ মন্ত্রকের ছাড়পত্র পেলেই অনুপ্রবেশকারীদের বাংলাদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করবে পুলিশ-প্রশাসন ও বিএসএফ ৷