দ্রুতগামী ট্রাকের সঙ্গে চারচাকার সংঘর্ষ, মৃত্যু সেনা পরিবারের দুই শিশু-সহ 7 জনের
Gujarat Kutch Truck Car Collision: আচমকাই দু'টি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। যার জেরে মৃত্যু হয় 7 জনের ৷ ঘটনায় শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর ৷
By PTI
Published : November 22, 2026 at 11:15 AM IST
ভুজ, 22 নভেম্বর: রাত তখন প্রায় 10টা ৷ শনিবার গুজরাতের কচ্ছের রণ ঘুরে সেনা জওয়ানের পরিবারের সদস্যরা বাড়ি ফিরছিলেন ৷ ভুজে ফেরার পথে ঘটে যায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ৷ চারচাকা গাড়ির সঙ্গে ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ৷ ধাক্কা এতটাই তীব্রতা ছিল যে দু'টুকরো হয়ে যায় যাত্রীবাহী গাড়িটি । মৃত্যু হয় তিন ও চার মাস বয়সি দুই শিশুকন্যা-সহ গাড়িতে থাকা সেনা পরিবারের 7 সদস্যের ৷
দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, "গুজরাতের কচ্ছে পথ দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় আমি শোকাহত। যাঁরা প্রিয়জনদের হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি সমবেদনা জানাই। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল (PMNRF) থেকে প্রত্যেক মৃতদের পরিবারকে 2 লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়া হবে। আহতদের দেওয়া হবে 50 হাজার টাকা ৷"
Saddened by the loss of lives due to a mishap in Kutch, Gujarat. My condolences to those who have lost their loved ones. Praying for the speedy recovery of the injured. An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each of those who lost their lives. The injured would be given Rs. 50,000: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) November 22, 2026
দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল। একাধিক অ্যাম্বুল্যান্সও পাঠানো হয়। কিন্তু গাড়ির ভিতরে থাকা সাতজনের কাউকেই বাঁচানো সম্ভব হয়নি। তাঁদের দেহ উদ্ধার করে ভুজের হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মরুভূমি সংলগ্ন নির্জন এলাকায় ভুজের দিকে যাচ্ছিল গাড়িটি। উল্টো দিক থেকে খাভড়ার দিকে আসছিল একটি ট্রাক। আচমকায় দু'টি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ধাক্কার তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, গাড়িটি দু'ভাগ হয়ে যায়, সেইসঙ্গে ভিতরেই আটকে পড়েন যাত্রীরা। রবিবার পুলিশ জানায়, গুজরাটের কচ্ছ জেলার জাতীয় সড়কে দ্রুতগামী ট্রাকের সঙ্গে সেনা পরিবারের সাত সদস্যের গাড়ির সংঘর্ষে সাতজনের প্রাণ গিয়েছে ৷
কচ্ছ পশ্চিম পুলিশ কন্ট্রোল রুমের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, শনিবার রাত প্রায় 10টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে ৷ দুমড়ানো-মোচড়ানো গাড়ির অংশের ভিতর থেকে মৃতদেহগুলি বের করতে উদ্ধারকারীদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয় ৷ তিনি বলেন, "মৃতরা সকলেই উত্তরাখণ্ডের গাড়োয়ালের বাসিন্দা এবং ভুজে কর্মরত সেনা পরিবারের সদস্য ছিলেন।"
মৃতরা হলেন সৌরভ সিং নেগি (30), তাঁর স্ত্রী সবিতা (30), তাঁদের তিন মাস বয়সি কন্যা সিভিকা, রাজেশ সিং রাওয়াত (35), তাঁর কন্যা রক্ষিতা (7), রিঙ্কি গোসাইন (30) এবং তাঁর চার বছর বয়সি কন্যা ভামিকা ৷"
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছন সেনার আধিকারিকরাও। তাঁরা মৃতদের পরিবারের বিষয়ে খোঁজখবর নেন। কী ভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ট্রেলার চালকের ভূমিকা-সহ দুর্ঘটনার সমস্ত দিক তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।