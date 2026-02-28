ETV Bharat / bharat

ইজরায়েল-মার্কিন হামলায় অশান্ত মধ্যপ্রাচ্য, সৌদি-সহ আকাশপথ বন্ধ করল বহু দেশ

আক্রমণের জবাব দেওয়ার শপথ নিয়েছে ইরান ৷ ইজরায়েলের তেল আভিভের পাশাপাশি, আরব আমির শাহি, কাতার, বাহরিনে বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া গিয়েছে ৷

US Iran Israel Attack
ইরানে ইজরায়েল আমেরিকার যৌথ আক্রমণ (ছবি: এপি)
By PTI

Published : February 28, 2026 at 5:20 PM IST

নয়াদিল্লি, 28 ফেব্রুয়ারি: দীর্ঘদিন ধরে সুপরিকল্পিত পরিকল্পনার পর আমেরিকার সঙ্গে জোট বেঁধে ইরানে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল, জানিয়েছে দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী আইডিএফ ৷ শনিবার সকালে শুরু হওয়া সংঘাতের আঁচ ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে মধ্যপ্রাচ্যের অন্য দেশগুলিতে ৷ এদিন সকালেই ইজরায়েল আকাশপথ বন্ধের কথা জানায় ৷ এরপর একে একে আকাশপথ বন্ধের ঘোষণা করেছে ইরান, ইরাক, সৌদি আরব, আরব আমিরশাহী, কাতার ও ওমানের রাজধানী মাসকট ৷

ইরানে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে বিমান পরিষেবা বন্ধ রাখার কথা জানিয়েছে ইন্ডিগো এয়ারলায়েন্স, এয়ার ইন্ডিয়া, কাতার এয়ারওয়েজ ৷ বিমান সংস্থাগুলি জানিয়েছে, তারা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে ৷ মধ্যপ্রাচ্যে যাতায়াতকারী সব বিমান পরিষেবা বাতিল করেছে ইন্ডিগো ৷ এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, আপাতত মধ্যপ্রাচ্যে কোনও বিমান যাবে না ৷ যাত্রী ও বিমান কর্মীদের নিরাপত্তাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৷ তাই এই সিদ্ধান্ত ৷ রওনা দেওয়ার আগে যাত্রীদের সংশ্লিষ্ট বিমান সংস্থার ওয়েবসাইটে বিমানের সময়সূচি দেখে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷

এদিন সকালেই ইজরায়েলের রাজধানী তেল আভিভের উদ্দেশে রওনা দেওয়া বিমানের অভিমুখ মুম্বইয়ে ঘুরিয়ে দিল এয়ার ইন্ডিয়া ৷ মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে সংঘাতের পরিস্থিতি প্রকট হয়েছে ৷ বিমান সংস্থার তরফে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, "28 ফেব্রুয়ারি AI139 বিমানটি দিল্লি থেকে তেল আভিভের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল ৷ ইজরায়েলের আকাশপথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং বিমানের যাত্রী ও কর্মীদের নিরাপত্তার কথাটি বিবেচনা করে বিমানটি ভারতে ফিরে এসেছে ৷" বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, "বিমান পরিষেবার জন্য পরিস্থিতি কতটা নিরাপদ, তা যাচাই করে দেখছি ৷ সেই অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করব ৷"

সারা বিশ্বে বিমান চলাচলের তথ্য দিয়ে থাকে Flightradar24.com ওয়েবসাইট ৷ তারা জানিয়েছে, পাঁচ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে বোয়িং 777 এয়ারক্রাফ্টটি আকাশপথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ৷ পরে সৌদি আরবের আকাশপথে থাকাকালীন এয়ার ইন্ডিয়া বিমানটিকে ভারতে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয় ৷ এই সমস্যার জন্য এয়ার ইন্ডিয়া যাত্রীদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছে ৷ এদিকে আরকেটি বিমান সংস্থা ইন্ডিগো জানিয়েছে, তারা ইরান ও তার আকাশপথের দিকে নজর রাখছে ৷ সংস্থা জানিয়েছে, "পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ আমাদের টিম সেদিকে নজর রাখছে ৷"

Flightradar24.com এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছে, বিভিন্ন দেশের আকাশপথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিমান পরিষেবায় ব্যাপক বিঘ্ন ঘটেছে ৷ ইতিমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে থাকা ভারতীয়দের সতর্কতামূলক নির্দেশিকা জারি করেছে সংশ্লিষ্ট দেশের ভারতীয় দূতাবাস ৷

