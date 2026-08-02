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জঙ্গি হামলা কমেছে 75%, পাথর ছোড়া 90 শতাংশ- 370 ধারা বাতিলের 'সুফল' নিয়ে নয়া তথ্য

পরিসংখ্যান বলছে, গত 7 বছরের মধ্য়ে পুলওয়ামার মতো কয়েকটি ঘটনা ঘটলেও সামগ্রিকভাবে নাশকতার সংখ্যা কমেছে উপত্যকায় ৷ পাশাপাশি জঙ্গিরাও রণকৌশল বদলেছে ৷

Article 370 Abrogation
জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনা 75% কমেছে (এএনআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 2, 2026 at 6:08 PM IST

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শ্রীনগর, 2 অগস্ট: সংবিধানের 370 ধারা বাতিলের প্রায় সাত বছর পর আমূল পরিবর্তন এসেছে জম্মু ও কাশ্মীরের নিরাপত্তা পরিস্থিতিতে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, 2020 সালের পর থেকে জঙ্গি কার্যকলাপ প্রায় 75 শতাংশ কমেছে ৷ পাথর ছোড়ার ঘটনা কমেছে প্রায় 90 শতাংশ। তথ্যে আরও দেখা গিয়েছে, প্রতি বছর নিকেশ হওয়া জঙ্গির সংখ্যা 2020 সালের 232 জন থেকে কমে চলতি বছর এখন পর্যন্ত মাত্র 11 জনে নেমে এসেছে।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, 2020 সাল থেকে নিরাপত্তা পরিস্থিতির প্রায় প্রতি বছর একটু একটু করে ভালোর দিকে গিয়েছে। তথ্য বলছে, 2022 থেকে 2025 সালের মধ্যে নাশকতামূলক ঘটনার সংখ্যা 151 থেকে কমে 35-এ নেমে এসেছে, যা প্রায় 77 শতাংশ হ্রাস হয়েছে। একই সময়ে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে নিহত জঙ্গির সংখ্যা 193 থেকে কমে 46 হয়েছে ৷ এখান থেকেও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ কমার প্রমাণ মেলে । নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা 2022 সালের 30 জন থেকে কমে 2025 সালে 17 জনে নেমে এসেছে ৷ অন্যদিকে, অসামরিক নাগরিকদের মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমাগত ওঠা-নামা করেছে ৷

একইভাবে, 2009 সাল থেকে 4 অগস্ট 2019 পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরে মোট 1 হাজার 435টি নাশকতার ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছিল ৷ তাতে 382 জন অসামরিক নাগরিক ও নিরাপত্তা বাহিনীর 672 জন সদস্য হতাহত হন ৷ 1 হাজার 827 জন জঙ্গি নিহত হয়। উল্টোদিকে, 5 অগস্ট 2019 থেকে 1 অগস্ট 2026 পর্যন্ত কেন্দ্রশাসিত রাজ্যে 652টি সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে ৷ এতে 191 জন অসামরিক নাগরিক ও নিরাপত্তা বাহিনীর 213 জন সদস্য নিহত এবং 858 জন সন্ত্রাসবাদী নিকেশ হয়েছে ৷

2026 সালের শুরু থেকেই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বিক্ষিপ্তভাবে ঘটছে । সরকারি তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারি মাসে তিনটি, ফেব্রুয়ারিতে তিনটি, মার্চে দুটি, মে মাসে একটি এবং জুলাই মাসে তিনটি ঘটনা ঘটেছে ৷ অন্যদিকে এপ্রিল, জুন ও অগস্ট মাস এখন পর্যন্ত ঘটনা মুক্ত। এ বছরের 12টি ঘটনায় দু'জন অসামরিক নাগরিক ও দু'জন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে ৷ নিরাপত্তা বাহিনীর দু'জন সদস্য হতাহত হয়েছেন এবং 11 জন জঙ্গি নিহত হয়েছে।

নিরাপত্তা সংস্থাগুলির মতে, সন্ত্রাসবাদের ভৌগোলিক বিন্যাসে পরিবর্তন এসেছে। গত দু'বছরে হওয়া অধিকাংশ হামলার পিছনে রয়েছে ছোট ছোট জঙ্গি গোষ্ঠী ৷ তারা রাজৌরি, পুঞ্চ, রিয়াসি, কাঠুয়া, ডোডা, কিশতওয়ার ও উধমপুরের মতো পাহাড়ি এলাকায় সক্রিয়। অতীতে উপত্যকায় সন্ত্রাসবাদীরা ঘনঘন সংঘর্ষ করত ৷ ব্যাপক গণবিক্ষোভের জন্ম দিত ৷

বর্তমান প্রবণতা তার চেয়ে আলাদা ৷ এখনকার হামলা মানে মূলত ছোট আকারের অতর্কিত আক্রমণ ৷ সুনির্দিষ্ট টার্গেট করে হত্যা (টার্গেটেড কিলিং) ৷ উদ্দেশ্য একটাই- মানুষের মনে তীব্র ভয় ভীতি ছড়ানো ৷ এক শীর্ষ পুলিশকর্তা বলেন, “ শুক্রবার দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাঁও জেলায় অজ্ঞাতপরিচয় জঙ্গিরা নির্দিষ্ট টার্গেটের উপর হামলা চালায়। এই হামলায় বাইরের রাজ্য থেকে আসা দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।”

ওই আধিকারীক আরও বলেন, “সামগ্রিকভাবে গত কয়েক বছরে হিংসাত্মক কার্যকলাপ নিঃসন্দেহে কমেছে, তবে এটাও সত্যি যে সন্ত্রাসবাদের কৌশলে পরিবর্তন এসেছে। উপত্যকায় দীর্ঘস্থায়ী বিদ্রোহ চালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি এখন জম্মুর পির পাঞ্জাল অঞ্চল ও চেনাব উপত্যকার বনাঞ্চলের দিকে সরে যাচ্ছে ৷ তারা সেখানে অতর্কিত হামলা চালিয়ে দুর্গম ভূখণ্ডে গা ঢাকা দিচ্ছে।”

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ARTICLE 370 ABROGATION
JK ARTICLE 370 ABROGATION
জম্মু কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী হামলা
370 ধারা বাতিল
ARTICLE 370 ABROGATION

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