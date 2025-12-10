নির্ভয়া কাণ্ডের স্মৃতি মোদি রাজ্যে, শিশুর যৌনাঙ্গে রড ঢুকিয়ে নৃশংস অত্যাচার

নির্ভয়া কাণ্ডের স্মৃতি মোদি রাজ্যে, শিশুর যৌনাঙ্গে রড ঢুকিয়ে নৃশংস অত্যাচার
দিল্লির নৃশংস ধর্ষণের পর এক যুগ কেটে গিয়েছে ৷ কিন্তু দেশের নাবালিকা থেকে মহিলা- কেউই নিরাপদ নয়, ফের প্রমাণ করল গুজরাতের এই ঘটনা ৷
Published : December 10, 2025 at 2:05 PM IST
রাজকোট, 10 ডিসেম্বর: নির্ভয়ার ভয়াবহ স্মৃতি ফিরল মোদি-রাজ্যে ! সাতবছরের শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা ! শেষমেশ যৌনাঙ্গে লোহার রড ঢুকিয়ে দেওয়ার হল ৷ এই নৃশংস ঘটনাটি ঘটেছে গুজরাতের রাজকোট জেলার আটকোটের জাসদান এলাকায় ৷
অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ রাজকোটের গ্রামীণ এসপি বিজয় সিং গুর্জর বুধবার বলেন, "অভিযুক্তকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে ৷ নাবালিকার চিকিৎসা চলছে ৷" 30 বছর বয়সি অভিযুক্ত রামসিং তেরসিং তিন সন্তানের বাবা ৷ তার এক মেয়ে ও দুই ছেলে আছে ৷ আদতে তারা মধ্যপ্রদেশের আলিরাজপুরের বাসিন্দা ৷ গুরুতর জখম নাবালিকাকে রাজকোটের উইমেন'স হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ সেখানে তার চিকিৎসা চলছে ৷ বাবা অন্য কৃষকের জমিতে মজুরের কাজ করে সংসার চালান ৷
পুলিশ জানিয়েছে, গত 4 ডিসেম্বর এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে ৷ নাবালিকার বাবা-মা গুজরাতের দাহোদ জেলার বাসিন্দা ৷ তাঁরা আটকোট থানার কাছে গ্রামের ক্ষেতে কাজ করছিলেন ৷ সাত বছরের ওই নাবালিকা কাছেই খেলাধুলো করছিল ৷ হঠাৎ তাকে তুলে নিয়ে যায় অভিযুক্ত রামসিং ৷ একটি নির্জন জায়গায় ওই নাবালিকার উপর নৃশংস অত্যাচার চালায় সে ৷ তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে ৷ তখন মেয়েটি চিৎকার করে উঠলে তার যৌনাঙ্গে একটি লোহার রড ঢুকিয়ে দেয় রামসিং এবং ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় ৷
এদিকে মেয়েকে দেখতে না-পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করে নাবালিকার বাবা-মা ৷ পরে তারা অকুস্থলে পৌঁছয় এবং গুরুতর জখম অবস্থায় নাবালিকাকে উদ্ধার করে ৷ সঙ্গে সঙ্গে রাজকোটের উইমেন'স হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা প্রসঙ্গে এসপি বলেন, " তাকে ধরতে 10টি দল গঠন করা হয়েছিল ৷ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় প্রায় 100 জন সন্দেহভাজনকে ৷ তাদের মধ্যে থেকে 10 জনকে নির্যাতিতা নাবালিকার সামনে হাজির করা হয় ৷ তার সঙ্গে একজন কাউন্সেলরও ছিলেন ৷ নাবালিকা রামসিং তেরসিংকে চিহ্নিত করে ৷ সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেফতার করা হয় ৷"
এই রকম একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল 13 বছর আগের এক শীতের রাতে ৷ দিনটা ছিল 2012 সালের 16 ডিসেম্বর ৷ দক্ষিণ দিল্লির একটি চলন্ত বাসে 23 বছর বয়সি এক নার্সিং ইনটার্ন তরুণীকে গণধর্ষণ করে ছ'জন ৷ তাঁর উপর নৃশংস নির্যাতন করে ওই ছ'জন ৷ তাঁর যৌনাঙ্গে রড ঢুকিয়ে শরীরের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঙ্গ ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হয় ৷ গুরুতর জখম ওই তরুণীকে দিল্লির সফদরজঙ্গ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ কিন্তু প্রায় দু'সপ্তাহের লড়াইয়ের পর 29 ডিসেম্বর নির্যাতিতার মৃত্যু হয় ৷ অভিযুক্তরা বিচারপর্বে দোষী সাব্যস্ত হয় ৷ তাদের মধ্যে চারজনের ফাঁসি হয়েছে ৷