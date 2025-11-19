24 ঘণ্টার ব্যবধান ! অন্ধ্রপ্রদেশে পুলিশ এনকাউন্টারে খতম আরও 7 মাওবাদী
মঙ্গলবার পুলিশি এনকাউন্টারে মাওবাদী শীর্ষনেতা মাদবি হিডমার মৃত্যু হয় ৷ তার 24 ঘণ্টার মধ্যে এনকাউন্টারে আরও 7 মাওবাদীকে নিকেশ করল বাহিনী ৷
Published : November 19, 2025 at 1:29 PM IST
অমরাবতী, 19 নভেম্বর: মাও নিকেশ অভিযানে ফের বড়সড় সাফল্য ৷ বুধবার অন্ধ্রপ্রদেশের আলুরি সীতারামরাজু জেলার মারেদুমিলির জঙ্গলে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে 7 মাওবাদীর মৃত্যু হল ৷ তাদের মধ্যে 3 জন মহিলা রয়েছেন বলে জানিয়েছেন অন্ধ্রপ্রদেশের গোয়েন্দা সংস্থার এডিজি মহেশ চন্দ্র লাড্ডা ৷
বিজয়ওয়াড়ায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে গোয়েন্দা কর্তা বলেন, "গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গত দু'দিন ধরে অভিযান চলছে ৷ সেই অভিযানের অংশ হিসেবে বুধবার মারেদুমিলির জঙ্গলে পুলিশ এনকাউন্টারে এখনও পর্যন্ত 7 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে ৷" এদিন সকাল 7টা নাগাদ এনকাউন্টারের ঘটনাটি ঘটে বলেও জানান তিনি ৷ মঙ্গলবারের ঘটনাস্থল থেকে প্রায় 7 কিলোমিটার দূরে বুধবারের এনকাউন্টারের ঘটনাটি ঘটেছে ৷
তিনি আরও জানান, মৃত মাওবাদীদের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে ৷ প্রাথমিক তদন্তে কেবল একজনের পরিচয় জানা গিয়েছে ৷ তার নাম মেতুরি জোখা রাও ওরফে টেক শঙ্কর ৷ শ্রীকাকুলামের বাসিন্দা শঙ্কর অন্ধ-ওড়িশা সীমানায় মাওবাদীদের সংগঠনের দায়িত্ব ছিল ৷ প্রযুক্তিগত বিষয়ে সিদ্ধহস্ত এই মাও নেতা গত 20 বছর ধরে নাশকতামূলক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত বলেও জানিয়েছেন লাড্ডা ৷ মনে করা হচ্ছে, সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্যই দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে এসেছিল মেতুরি ৷
মঙ্গলবার অন্ধ্রপ্রদেশের আলুরি সীতারামরাজু জেলার মারেদুমিলির জঙ্গলে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে কমান্ডার মাদবি হিডমা-সহ কমপক্ষে 6 জন মাওবাদীকে খতম করা হয় ৷ মাদবি হিডমা ওরফে সন্তোষ ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলার পুর্বতী গ্রামে জন্মগ্রহণ করে । নয়ের দশকে মাওবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে । বস্তার ও দান্তেওয়াড়া দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে হিডমা । খুব অল্প বয়সেই মাওবাদী কেন্দ্রীয় কমিটিতে জায়গা পায় ৷ তারপর পিপল্স লিবারেশন গেরিলা আর্মির 1 নম্বর ব্যাটেলিয়নের প্রধান হয়ে ওঠে ।
পাশাপাশি, মাওবাদীদের দণ্ডকারণ্য বিশেষ আঞ্চলিক কমিটিরও সদস্যও ছিল এই হিডমা ৷ দীর্ঘদিন ধরে তাকে খুঁজছিল পুলিশ ৷ মঙ্গলবার সকালে অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও তেলেঙ্গানা—এই তিন রাজ্যের সীমানায় মারেদুমিলির জঙ্গলে মাওবাদী শীর্ষনেতার লুকিয়ে থাকার খবর পেয়ে নিরাপত্তাবাহিনী ও অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ যৌথ অভিযান চালায় ৷ আলুরি সীতারামরাজু জেলার এসপি অমিত বরদার জানান, মারেদুমিলির গভীর জঙ্গলে সকাল সাড়ে 6 থেকে 7 টার মধ্যে এই সংঘর্ষ হয় ৷ তাতেই প্রাণ যায় হিডমার ৷
এদিকে, এই একই দিনে কৃষ্ণা, বিজয়ওয়াড়া এবং কাকিনাড়া জেলায় মোট 31 জন মাওবাদীকে গ্রেফতার করে অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ ৷ তাদের মধ্যে 9 জন মাওবাদী কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ৷ গোয়েন্দা আধিকারিক জানান, গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বিগত কয়েকদিন ধরে এলাকায় ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চলছে ৷