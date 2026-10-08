তামিলনাড়ুতে ধৃত 7 জনের সঙ্গে পাক জঙ্গিদের যোগ ! NIA পেল চাঞ্চল্যকর তথ্য

তামিলনাড়ুতে ধৃত 7 জনের সঙ্গে পাক জঙ্গিদের যোগ ! NIA পেল চাঞ্চল্যকর তথ্য
Pakistani terrorists: গত 1 অক্টোবর তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোর ও থানজাবুর থেকে সাতজনকে গ্রেফতার করা হয় ।
Published : October 8, 2026 at 8:02 PM IST
চেন্নাই, 8 অক্টোবর: তামিলনাড়ুতে যুবকদের মগজ ধোলাই করে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে যুক্ত করার অভিযোগে সম্প্রতি সাতজনকে গ্রেফতার করা হয় ৷ তাদের সঙ্গে পাকিস্তানের জঙ্গি শাহজাদ ভাট্টির নেটওয়ার্কের সরাসরি যোগসূত্র ছিল । জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার তদন্তে উঠে এসেছে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য ।
উল্লেখ্য, গত 1 অক্টোবর তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোর ও থানজাবুর থেকে সাতজনকে গ্রেফতার করা হয় । এর শুরুটা হয়েছিল উত্তরপ্রদেশ অ্যান্টি-টেররিজম স্কোয়াডের হাতে মকসুদ আলি (21) নামে এক ব্যক্তির গ্রেফতারির মধ্যে দিয়ে ৷ দিল্লির ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে স্টেশনে গোপন নজরদারি ক্যামেরা বসানোর অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল ।
দিনমজুর হিসেবে কর্মরত মকসুদ আলিকে তামিলনাড়ু অ্যান্টি-টেররিজম স্কোয়াডের সহায়তায় কোয়েম্বাটোর থেকে গ্রেফতার করা হয় । তাকে উত্তরপ্রদেশে নিয়ে যাওয়া হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদের সময় সে নিরাপত্তা সংস্থাকে জানায় যে, পাকিস্তানে শাহজাদ ভাট্টির নেটওয়ার্কের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল এবং তামিলনাড়ুর আরও কয়েকজন ব্যক্তি এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ।
আলির দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে, 1 অক্টোবর থানজাবুর পূর্ব থানার পুলিশ তাদের এলাকা থেকে ছয়জনকে গ্রেফতার করে - ইয়াসের আব্দুল, উমর মুখতার, জাকির হোসেন, আব্দুল, শেখ ফরিদ এবং শামসুদ্দিন । তাদের আদালতে হাজির করার পর কারাগারে পাঠানো হয় । এছাড়া, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা আরও দুজনকে কর্ণাটক থেকে গ্রেফতার করা হয় ।
পুলিশ জানিয়েছে, থানজাবুর ও কোয়েম্বাটোরে ধৃতদের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে 20টিরও বেশি বই, মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, পেন ড্রাইভ এবং নিষিদ্ধ সংগঠন 'হিজব-উত-তাহরির'-সহ বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে । এরপর এনআইএ আধিকারিকরা তামিলনাড়ুতে ধৃত সাতজনকে আলাদাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেন । জিজ্ঞাসাবাদের সময় জানা যায় যে, অভিযুক্তদের সঙ্গে পাকিস্তানে শাহজাদ ভাট্টির নেটওয়ার্কের যোগসূত্র ছিল ।
পাকিস্তানি নাগরিক শাহজাদ ভাট্টি আগে সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল এবং পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে । আইএসআই (ISI)-এর সহায়তায় সে সন্ত্রাসী কার্যকলাপেও লিপ্ত রয়েছে । তদন্তকারীদের ধারণা, সে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে এবং এর মাধ্যমেই বিভিন্ন নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে । জানা গিয়েছে যে, 'শাহজাদ ভাট্টি নেটওয়ার্ক' ভারতে তাদের সমর্থকদের মাধ্যমে বিভিন্ন নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা করেছে এবং ড্রোন ব্যবহার করে সীমান্ত দিয়ে অস্ত্র ও মাদক চোরাচালানের সঙ্গেও জড়িত রয়েছে ।
তদন্তে জানা গিয়েছে যে, এই নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থানগুলোকে টার্গেট করার চেষ্টায় ছিল । এছাড়া, তারা গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা স্থাপনাগুলোর ওপর নজরদারি চালানোর জন্য গোপনে সৌরচালিত ক্যামেরা স্থাপন করেছিল এবং পাকিস্তান থেকে সেগুলোর মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছিল ।
এনআইএ-র তদন্তে আরও জানা গিয়েছে যে, তামিলনাড়ুতে অবস্থানরত ব্যক্তিরা অনলাইনে ও গোপন স্থানে তরুণদের সঙ্গে যোগাযোগ করত, তাদের মগজধোলাই করে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত করত এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করত । এনআইএ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তামিলনাড়ুতে ধৃত সাতজনের সঙ্গে যাদের যোগাযোগ ছিল এবং যারা তাদের আশ্রয় দিয়েছিল, তাদের বিষয়েও তদন্ত চলছে ।