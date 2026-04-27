তিন দিন পরই নিতেন অবসর, 6 মাস বাড়ল রাজ্য পুলিশের ডিজি'র মেয়াদ

নির্বাচনী আচরণবিধি লাগু হওয়ার পর রাজ্য পুলিশের তৎকালীন ডিজি পীযূষ পাণ্ডেকে সরিয়ে সিদ্ধনাথ গুপ্তাকে এই পদে বহাল করে কমিশন ৷

6 মাস বাড়ল রাজ্যে ডিজি'র কাজের মেয়াদ
Published : April 27, 2026 at 4:16 PM IST

নয়াদিল্লি, 27 এপ্রিল: পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজি সিদ্ধনাথ গুপ্তার চাকরি মেয়াদ আরও 6 মাস বাড়ল ৷ এপ্রিল মাসের 30 তারিখ তাঁর অবসর নেওয়ার শেষ হওয়ার কথা ছিল ৷ এবার আরও 6 মাস তিনি পদে থাকবেন ৷ নির্বাচনী আচরণবিধি লাগু হওয়ার পর রাজ্য পুলিশের তৎকালীন ডিজি পীযূষ পাণ্ডেকে সরিয়ে সিদ্ধনাথকে পদে বহাল করা হয় ৷

সোমবার কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জারি হওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "ক্যাবিনেটের নিয়োগ কমিটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রস্তাব মেনে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজি সিদ্ধনাথ গুপ্তার চাকরির মেয়াদ 6 মাস বাড়িয়ে দিয়েছে ৷" 1992 ব্যাচের আইপিএস অফিসার ৷ ডিজি'র পাশাপাশি তিনি রাজ্য পুলিশের আইজি'র দায়িত্বও পালন করছেন ৷ জনস্বার্থে এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে তাঁর চাকরির মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়ানো হয়েছে। অল ইন্ডিয়া সার্ভিস সংক্রান্ত নিয়মাবলির নির্দিষ্ট ধারায় শিথিলতা দেখিয় মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সম্পাদকের পছন্দ

