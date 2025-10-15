আত্মসমর্পণ কিষেণজির ভাই বেণুগোপালের, মাথার দাম ছিল 6 কোটি

আত্মসমর্পণ কিষেণজির ভাই বেণুগোপালের, মাথার দাম ছিল 6 কোটি
মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলিতে আত্মসমর্পণ করল কিষেণজির ভাই তথা মাওবাদীদের শীর্ষ নেতা বেণুগোপাল ৷ তার সঙ্গে রয়েছে আরও 60 জন মাওবাদী ৷
Published : October 15, 2025 at 2:53 PM IST
গড়চিরৌলি, 15 অক্টোবর: গত মাসে আত্মসমর্পণ করে মাওবাদী নেত্রী তথা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কিষেণজির স্ত্রী পোথু কল্পনা ইলিয়াস সুজাথাক্কা ৷ মঙ্গলবার মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলিতে আত্মসমর্পণ করে প্রয়াত মাওবাদী নেতা কিষেণজির ভাই মল্লজুলা বেণুগোপাল রাও ওরফে ভূপতি ওরফে সোনু ৷ তিনি মাওবাদী সংগঠনের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা বলে মনে করা হয় ৷ মহারাষ্ট্র-ছত্তিশগড় সীমানায় সবরকম মাওবাদী কার্যকলাপ পরিচালনা করত ৷ এদিন গড়চিরৌলিতে একটি অনুষ্ঠানে বেণুগোপাল ও তার 60 জন মাওবাদী সঙ্গী আত্মসমর্পণ করে ৷
2011 সালের 24 নভেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুরের বুড়িশোলের জঙ্গলে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হয় কিষেণজির ৷ এর 14 বছর পর তাঁর স্ত্রী ও ভাই আত্মসমর্পণ করার ঘটনায় মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ বলেন, "এভাবে মাওবাদী আন্দোলনের শেষের শুরু হচ্ছে ৷" বুধবার গড়চিরৌলি জেলায় আত্মসমর্পণের জন্য আয়োজিত একটি সভায় বক্তৃতা করছিল মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ ৷ এছাড়া সম্প্রতি নিরাপত্তাবাহিনীর অভিযানে মাওবাদীদের অন্য়তম শীর্ষ নেতা কেশব রাও ওরফে বাসব রাজুর মৃত্যু হয়েছে ৷
এই সাফল্যে মুখ্যমন্ত্রী আশাবাদী, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানার মতো নকশাল অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে একজনও মাওবাদী থাকবে না ৷ তিনি গর্বিত যে মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলি এই অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছে ৷ গতকাল বেণুগোপাল রাও এবং তাঁর সঙ্গে আরও 60 জন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছেন ৷ সরকারি সূত্রে খবর, কিষেণজির মাথার দাম ছিল 6 কোটি ৷ তাঁরা তাঁদের কাছে থাকা 54টি অস্ত্র মহারাষ্ট্র সরকারের কাছে সমর্পণ করেন ৷ তার মধ্যে একে-47এস এবং ন'টি ইনসাস রাইফেলও রয়েছে ৷
মুখ্যমন্ত্রী ফড়নবিশ জানান, এখন হাতে গোনা কয়েকজন মাওবাদী রয়েছে ৷ এবার তাদেরও আত্মসমর্পণ করা উচিত ৷ তিনি বলেন, "আজ মাওবাদী কমান্ডার মল্লজুলা বেণুগোপাল রাও ওরফে ভূপতি এবং তার সঙ্গে 60 জন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছে ৷ ভূপতি মাওবাদী নিয়োগ করত ৷ সঙ্গে কৌশল ও হামলা চালাত ৷ গত মাসে আমাদের পুলিশ ওর সঙ্গে কথা বলে মূলস্রোতে ফেরার বার্তা দেয় ৷ তাকে এও জানানো হয় যে, আমাদের মাওবাদী নিকেশ অভিযান বন্ধ হবে না ৷ তাই সে আত্মসমর্পণ করুক ৷ আজ মহারাষ্ট্রে মাওবাদীদের মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে ৷ এবার ছত্তিশগড়ের মাওবাদীরাও আত্মসমর্পণের পথ বেছে নেবে ৷ এই সাফল্যে আমরা গড়চিরৌলির পুলিশের জন্য 1 কোটি টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছি ৷"
মুখ্যমন্ত্রী আশ্বস্ত করেন, যাঁরা আত্মসমর্পণ করেছেন, তাঁরা যাতে সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করা হবে ৷ আগামী 5-7 বছরের মধ্যে গড়চিরৌলিতে এক লক্ষ 'ভূমিপত্র'দের চাকরি দেওয়া হবে ৷ এই জেলা এখন স্টিল হাব হয়ে উঠেছে ৷