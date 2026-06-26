পেশাগত জীবনে চিকিৎসক থেকে আইপিএস, ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো'র নয়া প্রধান মহেশ

পেশাগত জীবনে চিকিৎসক থেকে আইপিএস, ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো'র নয়া প্রধান মহেশ
তিনি উত্তর-পূর্ব ভারত ও লাদাখে বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা থেকে শুরু করে মাওবাদী-বিরোধী (অ্যান্টি-নকশাল) বিভাগের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল দায়িত্ব সামলেছেন ।
Published : June 26, 2026 at 10:49 AM IST
নয়াদিল্লি, 26 জুন: নতুন প্রধান পাচ্ছে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (আইবি) ৷ দায়িত্ব নিচ্ছেন ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসের (আইপিএস) প্রবীণ আধিকারিক মহেশ দীক্ষিত ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটি তাঁর এই নিয়োগে অনুমোদন দিয়েছে ।
অন্ধ্রপ্রদেশ ক্যাডারের 1993 ব্যাচের আইপিএস দীক্ষিত আগামী 30 জুন বর্তমান প্রধান তপন কুমার ডেকার স্থলাভিষিক্ত হবেন । পেশাগত জীবনে চিকিৎসক থেকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর আধিকারিক হওয়া মহেশ দেশের প্রধান অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থাটিতে প্রায় তিন দশকের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন । তিনি উত্তর-পূর্ব ভারত ও লাদাখে বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা থেকে শুরু করে মাওবাদী-বিরোধী (অ্যান্টি-নকশাল) বিভাগের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল দায়িত্ব সামলেছেন ।
একটি সরকারি আদেশে বলা হয়েছে, "মন্ত্রিসভার নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটি ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর স্পেশাল ডিরেক্টর মহেশ দীক্ষিত (আইপিএস, এপি-93)-কে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টর বা প্রধান হিসেবে নিয়োগের অনুমোদন দিয়েছে ৷ তিনি তপন কুমার ডেকার (আইপিএস, এইচপি-88) স্থলাভিষিক্ত হবেন । দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ থেকে দুই বছরের জন্য অথবা পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত—এর মধ্যে যেটি আগে ঘটবে—সেই সময়সীমার জন্য তাঁকে এই পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে । এফআর 56(ডি) এবং অল ইন্ডিয়া সার্ভিসেস (ডেথ কাম রিটায়ারমেন্ট বেনিফিটস) রুলস, 1958-এর 16(1এ) বিধির আওতায় তাঁর চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি করে এই নিয়োগ কার্যকর করা হবে ।"
2022 সালের জুন মাসে দুই বছরের জন্য আইবি প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হওয়া ডেকার মেয়াদ 2024 ও 2025 সালে দু'বার বাড়ানো হয়েছিল । ডেকা হিমাচল প্রদেশ ক্যাডারের 1988 ব্যাচের আইপিএস আধিকারিক । গত বছর মন্ত্রিসভার নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটি ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টর হিসেবে ডেকার চাকরির মেয়াদ আরও এক বছর—অর্থাৎ 2025 সালের 30 জুনের পরেও বাড়ানোর অনুমোদন দিয়েছিল ।
মহেশ দীক্ষিত বর্তমানে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোতে স্পেশাল ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন । জম্মু, কাশ্মীর ও লে অঞ্চল নিয়ে গঠিত আইবি-র 'সাবসিডিয়ারি ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো'-র প্রধান হিসেবেও তাঁর কাজের ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে । 370 ধারা বাতিলের পরবর্তী সময়ে অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন ।
এছাড়া, গত বছর শ্রীনগর পুলিশের দেওয়া প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে একটি বড়সড় 'হোয়াইট-কলার' (উচ্চপদস্থ বা পেশাজীবী মহলের) সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্ক ভেঙে দেওয়ার অভিযানেও তিনি মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন । নিরাপত্তা মহলে তিনি মাঠ পর্যায়ে শক্তিশালী গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক এবং সন্ত্রাসবাদ-দমন বিষয়ক দক্ষতার জন্য ব্যাপকভাবে স্বীকৃত ।