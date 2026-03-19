মহারাষ্ট্রের এপস্টিন ! ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত জ্যোতিষীর সংগ্রহে দুষ্কর্মের 58টি 'ভিডিয়ো'

মহারাষ্ট্রের এপস্টিন ! ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত জ্যোতিষীর সংগ্রহে দুষ্কর্মের 58টি 'ভিডিয়ো'
ভাগ্য়পরীক্ষার জন্য জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হতেন তাবড় রাজনৈতিক নেতারা ৷ এদিকে জ্যোতিষীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ করেছেন এক মহিলা ৷ তদন্তে চমকে দেওয়ার মতো তথ্য !
Published : March 19, 2026 at 8:45 PM IST
নাসিক, 19 মার্চ: দেশের তাবড় রাজনৈতিক নেতাদের ভাগ্যে কী আছে, তা বলে দিত সে ৷ কিন্তু নিজের ভাগ্যের লিখন বোধহয় পড়তে কোথাও ভুল হয়েছিল মহারাষ্ট্রের 'এপস্টিন' জ্যোতিষী অশোক খারাতের ৷ এক মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগে এই জ্যোতিষী-নিউমারোলজিস্টকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ এই ঘটনায় বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করেছে মহারাষ্ট্র সরকার ৷
ক্যাপটেন নামেই বিশেষ পরিচিত সে ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, 35 বছর বয়সি এক মহিলা জ্যোতিষীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ তুলে পুলিশের দ্বারস্থ হন ৷ সরকারওয়াড়া থানায় অশোক খারাতের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয় এবং তড়িঘড়ি জ্যোতিষীকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ এবার তদন্ত চলাকালীন পুলিশের হাতে যে সব তথ্য এসেছে, তাতে আমেরিকার কুখ্যাত যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টিনের সঙ্গে অভিযুক্ত জ্যোতিষীর অনেকটাই মিল পাওয়া গিয়েছে ৷
জেফ্রি এপস্টিন একটি দ্বীপে নাবালিকা থেকে প্রাপ্তবয়স্ক- সব মেয়েদের নিয়ে গিয়ে আটকে রেখে যৌন নির্যাতন করত এবং সেসব ভিডিয়োয় রেকর্ড করে রাখত ৷ তেমনটাই করেছে নাসিকের অশোক ৷ তার সংগ্রহ থেকে এরকম 58টি ভিডিয়ো পাওয়া গিয়েছে ৷ সে মহিলাদের সঙ্গে দুষ্কর্মে ভিডিয়ো রেকর্ড করে সংগ্রহে রেখে দিয়েছিল ৷
পুলিশের এক উচ্চাধিকারিক জানান, সমাজের উচ্চশ্রেণির বহু মহিলারা ভিডিয়োগুলির সঙ্গে জড়িত ৷ এই ভিডিয়োগুলির পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে ৷ আশঙ্কা, এই তদন্তে এমন অনেক কিছুই সামনে আসবে, যা সাধারণ মানুষ কখনও ভাবতে পারেনি ৷
এর আগে কুসংস্কার বিরোধী সংগঠন 'অন্ধ শ্রদ্ধা নির্মোলন সমিতি' (এএনআইএসএ) পুলিশকে এই জ্যোতিষীর বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য বারবার অনুরোধ জানিয়েছিল ৷ এই সংগঠনের এক সদস্য কৃষ্ণা চাঙ্গুরা ইটিভি ভারতকে বলেন, "এই ভণ্ড বাবার বিরুদ্ধে অনেকেই আমাদের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন ৷ দীর্ঘদিন ধরে সে মহিলাদের নানাভাবে শোষণ-নিপীড়ন করে আসছে ৷ কিন্তু অশোক খারাতের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ জানানোর সাহস তাঁদের কারও ছিল না ৷"
এএনআইএসএ-এর সদস্যরা জানান, খারাতের কুকর্ম ফাঁস করে দেওয়ার চেষ্টাও করেছে এই সংগঠন ৷ একাধিক রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে ভণ্ডামি করেছে এই জ্যোতিষী ৷ সদস্যদের কথায়, "এখন মানুষ তার (অশোক খারাত) আসল চেহারা দেখতে পাচ্ছে ৷ আশা করি, এবার আর মানুষ এই ভণ্ড বাবাকে বিশ্বাস করবে না ৷"
খারাতের 'শিবনিকা ট্রাস্ট' নামে নিজস্ব একটি ওয়েবসাইট আছে ৷ সেখান থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, অশোক খারাত মার্চেন্ট নেভির অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক ৷ 22 বছর ধরে নেভিতে কাজ করেছে সে ৷ অবসর নেওয়ার পর সে এই ভাগ্যগণনাকে পেশা হিসাবে বেছে নেয় ৷ বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে তার ওঠাবসা ছিল ৷ অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে তার সঙ্গে দেখা করে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করিয়েছেন ৷