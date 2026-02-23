দেনা না-মিটিয়ে দেশ ছাড়ে ব্রিটিশ সরকার, 109 বছর পর নোটিশ পাঠাচ্ছে শেঠের পরিবার

দেনা না-মিটিয়ে দেশ ছাড়ে ব্রিটিশ সরকার, 109 বছর পর নোটিশ পাঠাচ্ছে শেঠের পরিবার
ভারত তখন ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে উত্তাল ৷ সেই পরাধীন দেশের এক শেঠ আনুগত্য দেখিয়ে হাজার হাজার টাকা ধার দিয়েছিল ব্রিটিশ সরকারকে ৷
ভোপাল, 23 ফেব্রুয়ারি: এক ভারতীয়ের থেকে হাজার হাজার টাকা ধার নিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার ৷ সুদ তো অনেক দূর, দেশ ছাড়ার সময় আসলটুকুও ফেরত দেয়নি ৷ একবিংশ শতাব্দীতে সেই আসল ফুলে ফেঁপে কয়েক কোটিতে পৌঁছেছে ৷ সুদ যোগ করলে সেই পাওনা আরও বাড়বে ৷ ব্রিটিশ সরকারের দুঃসময়ে দাদুর দেওয়া সেই ঋণের নথি হাতে পেয়েছেন নাতি ৷ এবার ব্রিটিশ সরকারের কাছে নোটিশ পাঠানোর তোড়জোড় করছে শেঠ জুম্মা লাল রুঠিয়ার পরিবার ৷
এই ঘটনা গল্প নয় ৷ একেবারে সত্যি, নথি দেখিয়ে দাবি করেছে মধ্যপ্রদেশের শেঠ পরিবার ৷ 109 বছর আগের কথা ৷ 1917 সালের জুন মাস ৷ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে ৷ ইংল্যান্ড এবং ভারত-সহ অন্যান্য উপনিবেশে রাজা পঞ্চম জর্জের শাসন ৷ এদিকে ব্রিটিশ সরকারের তখন দুঃসময় ৷ টাকা-পয়সা নিয়ে টানাটানি চলছে ৷ এমন কঠিন সময়ে সীহোরের শেঠ জুম্মা লাল রুঠিয়া ব্রিটিশ সরকারকে কড়কড়ে 35 হাজার টাকা ধার দেন ৷ সেই নথি হাতে পেয়েছেন বিবেক রুঠিয়া ৷
শতবর্ষ প্রাচীন সেই নথিতে জুম্মালালের স্বাক্ষর এখনও স্পষ্ট ৷ তাতে লেখা রয়েছে, "শেঠ রামা কিষাণ যশকরণ রুঠিয়া সংস্থার শেঠ জুম্মালাল ব্রিটিশ সরকারকে ভারতে যুদ্ধের জন্য 35 হাজার টাকা ধার দিলেন ৷ এভাবে তিনি ব্রিটিশ সরকার ও সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করলেন ৷"
শেঠ জুম্মা লালের নাতি বিবেক বলেন, "দাদুর এই ধার দেওয়ার কথা নিশ্চয় তখন গেজেট নোটিফিকেশনে প্রকাশিত হয়েছিল ৷ দাদু কাউকে ব্যক্তিগতভাবে ঋণ দেননি ৷ এটা সরকারি লেনদেন ছিল ৷ 1947 সালে দেশ স্বাধীন হয় ৷ ব্রিটিশরা দেশ ছেড়ে চলে যায় ৷ কিন্তু এই ধার কেউ শোধ করেনি ৷"
109 বছর আগের 35 হাজার এখন কত ?
বিবেক রুঠিয়ার ছেলে গৌতম রুঠিয়া বলেন, "1917 সালের এক টাকার দাম এখন 400 টাকারও বেশি ৷ অতএব, এই অনুপাতে 35 হাজার টাকার দাম এখন 1.5 থেকে 2 কোটি টাকা ৷ আর এর সঙ্গে সুদ জুড়লে বকেয়া অর্থের পরিমাণ আরও বাড়বে ৷"
এত দিন পরে...
এক বা দু'বছর নয় একশোরও বেশি বছর পেরিয়ে এতদিনে এই ঋণের দাবি কেন ? রুঠিয়া পরিবার জানিয়েছে, ওই ঋণ দেওয়ার 20 বছর পর 1937 সালে মৃত্যু হয় শেঠ জুম্মা লালের ৷ এরপর ব্রিটিশ সরকারকে ধার দেওয়ার নথিটি হাতে পান তাঁর ছেলে শেঠ মানক চন্দ্র রুঠিয়া ৷ 2013 সালে তিনি প্রয়াত হন ৷ এরপর উত্তরাধিকার সূত্রে দাদুর স্বাক্ষরিত সেই ঐতিহাসিক নথি আসে বিবেক রুঠিয়ার কাছে ৷ তাঁর দাবি, এই নথিটি 22 বছর ধরে বাড়িতে সযত্নে রাখা ছিল ৷ এতদিন পরিবারের কেউ কোনও উচ্চবাচ্য করেনি ৷ সম্প্রতি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আলোচনায় বিষয়টি উঠে আসে ৷
শতবর্ষ প্রাচীন দেনার দাবি
এখন রুঠিয়া পরিবার ব্রিটিশদের কাছ থেকে সুদে-আসলে পূর্বপুরুষের দেওয়া টাকা ফেরত চাইছে ৷ তাই নোটিশও পাঠাবে ৷ কিন্তু এটাই প্রকৃত উদ্দেশ্য নয় বলে জানালেন বিবেক রুঠিয়া ৷ টাকা চাইলেও পাওনা নিয়ে ভারত সরকার বা কোনও আন্তর্জাতিক আদালতে দরবার করবেন না ৷ শুধু একটা ঐতিহাসিক নথি হাতে পেয়ে সেটা সবার সামনে আনতে চেয়েছে রুঠিয়া পরিবার ৷ এখন টাকা ফেরত না-পেলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ধার দেওয়ার কাহিনি ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত হোক ৷ দেশ-বিদেশের সবাই জানুক, ইচ্ছে পরিবারের ৷ বিবেক আরও জানান, তাঁর দাদুর মতো সেই সময় প্রশাসনিক কারণে ব্রিটিশ সরকারকে অনেকেই টাকা ধার দিতেন ৷
পাওনা টাকা ফেরত চাওয়ার অধিকার
টাকা ফেরত পাওয়ার জন্য নোটিশ পাঠাতেই পারে রুঠিয়া পরিবার ৷ এটা তাদের অধিকার, সওয়াল করলেন আইনজীবী ধীরজ কুমার ৷ তাঁর কথায়, "আন্তর্জাতিক আইনে পূর্বে ধার নেওয়া টাকা মেটানোর দায়িত্ব বর্তায় সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপর ৷ তাই রুঠিয়া পরিবারের ব্রিটিশ সরকারকে নোটিশ পাঠানো উচিত ৷ এটাও দেখতে হবে যে, 1917 সালে ব্রিটিশ সরকার ধার নেওয়ার সময় কী কী শর্ত আরোপ করা হয়েছিল ৷ কতদিনের মধ্যে এই পাওনা মেটাতে হবে, এরকম নানা শর্তের উপর ভিত্তি করে নোটিশ পাঠাতে হবে ৷"
ধনকুবের শেঠ জুম্মা লাল
প্রপৌত্র গৌতম রুঠিয়া বলেন, "শেঠ জুম্মা লাল সেই সময় রোলস রয়েস-এ চড়তেন ৷ ব্রিটিশ সরকার তাঁর আদবকায়দা দেখে প্রভাবিত হয়েছিল ৷ নিজের প্রতিপত্তির জেরে এলাকায় অত্যন্ত সম্মানীয় ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন তিনি ৷ ভোপাল, ইন্দোর, রাজগড় এবং সীহোরে সবাই তাঁকে একডাকে চিনত ৷"
সীহোরের জ্ঞানী শেঠ
শুধু অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য নয়, জ্ঞানীও ছিলেন শেঠ ৷ গৌতম বলেন, "বুদ্ধি ও বিবেকবান ছিলেন শেঠ জুম্মালাল ৷ মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসাও ছিল অদম্য ৷" তেমন একটা নথি পেয়েছে শেঠের পরিবার ৷ তিনি একবার গরিব-দুঃস্থদের জন্য 6 হাজার 446 টাকা দান করেছিলেন ৷ শেঠের এই মহান কাজের জন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁর ভূয়সি প্রশংসা করেছিল সে সময় ৷
ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামের কারণে 1917 সাল ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ৷ ওই বছর বিহারের চম্পারনে নীল চাষের বিরুদ্ধে প্রথম সত্যাগ্রহ করেন মহাত্মা গান্ধি ৷ জাতীয় কংগ্রেস স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার চেয়ে রাস্তায় নামে ৷ হোম রুল আন্দোলনের আঁচ ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ভারতে ৷ ওই বছরই ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে 35 হাজার টাকা ঋণ দেন শেঠ জুম্মা লাল, যা তিনি আর ফেরত পাননি ৷