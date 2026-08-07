টাকা ফেরাতে রাজি ব্রিটিশ সরকার ! 1917 সালের ঋণের সুদ-আসল পেতে কোমর বাঁধছে রুথিয়া পরিবার

টাকা ফেরাতে রাজি ব্রিটিশ সরকার ! 1917 সালের ঋণের সুদ-আসল পেতে কোমর বাঁধছে রুথিয়া পরিবার
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, ব্রিটিশ সরকার খরচের জন্য ভারত থেকে আর্থিক সহায়তা নিয়েছিল। নথিগুলিতে এও উল্লেখ আছে ৷
Published : August 7, 2026 at 10:28 AM IST
সেহোর (মধ্যপ্রদেশ), 7 অগস্ট: শেঠ জুম্মা লাল রুথিয়া 109 বছর আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকারকে 35,000 টাকা ঋণ দিয়েছিলেন। সেই সময় ভারতে ব্রিটিশ শাসন ছিল। ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে সেই কয়েক কোটি টাকা পাওয়ার আশা করছে সেহোর পুরসভা ৷ পুর প্রধানের দাবি, টাকা ফেরত পাওয়ার জন্য যাবতীয় হিসেব দেবেন তিনি।
শেঠ জুম্মা লালের পরিবার প্রায় ছয় মাস আগে তাদের আইনজীবীর মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারকে একটি আইনি নোটিশ পাঠিয়েছে। পরিবারের দাবি, ব্রিটিশ সরকার ঋণ পরিশোধ করতে রাজি হয়েছে। এর সপক্ষে প্রমাণ চাওয়া হয়েছে। পরিবার জানিয়েছে যে, ঋণ দেওয়ার বিষয়ে তাদের কাছে সমস্ত নথি রয়েছে। সেহোরের নগর শেঠ পরিবারের বিনয় রুথিয়া এবং তাঁর ছোট ভাই বিবেক রুথিয়া জানান, তাঁদের দাদু, শেঠ জুম্মা লাল রুথিয়া, 1917 সালে ব্রিটিশ সরকারকে 35,000 টাকা ঋণ দিয়েছিলেন। এই টাকা এখনও পরিশোধ করা হয়নি। পরিবারের দাবি, সমস্ত নথি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করার পরই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। এরপর ব্রিটিশ সরকারকে যথাযথভাবে একটি আইনি নোটিশ পাঠানো হয় বলে পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, ব্রিটিশ সরকার খরচের জন্য ভারত থেকে আর্থিক সহায়তা নিয়েছিল। নথিগুলিতে এও উল্লেখ আছে যে, ভোপাল রাজ্যের সুষ্ঠু কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য এই ঋণ নেওয়া হচ্ছিল। রুথিয়া পরিবারের সদস্যরা জানায়, ঋণ দেওয়ার প্রায় 20 বছর পর, 1937 সালে শেঠ জুম্মা লালের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর এই নথিগুলি তাঁর ছেলে শেঠ মানক চন্দ্র রুথিয়ার কাছে নিরাপদে রাখা হয়েছিল। 2013 সালে তাঁর মৃত্যুর পর এই নথিগুলি বিবেক রুথিয়ার কাছে যায়। এই নথিগুলি প্রায় 22 বছর ধরে বাড়িতে রাখা ছিল, কিন্তু সম্প্রতি পরিবারের মধ্যে আলোচনার সময় বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে।
আইনি নোটিশ পাওয়ার পর ব্রিটিশ সরকার নগর শেঠ বিনয় রুথিয়ার আইনজীবীকে একটি জবাব পাঠায়। সেখানে বলা হয়, "দাবিদার সম্পর্কিত অনুমোদিত নথির সাথে ঋণ-সংক্রান্ত নথিগুলিও পাঠাতে হবে।" রুথিয়া পরিবারের সদস্যরা জানায়, তারা তাদের আইনজীবীর মাধ্যমে অনুরোধ করা সমস্ত নথি পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন। বিবেক রুথিয়া বলেন, "সেই সময়ের 35000 টাকার ঋণের পরিমাণ আজকের দিনে কোটি টাকার সমান। যদি আমরা 1917 সালের সোনার দাম হিসাব করি, তাহলে সুদ-সহ এই পরিমাণ অনেক হবে।"
সেহোরের রুথিয়া পরিবার অত্যন্ত ধনী বলে পরিচিত ৷ সেহোর ও ভোপালে তাদের বিপুল সম্পত্তি রয়েছে। সেহোর শহরের অর্ধেকই রুথিয়া পরিবারের জমির উপর নির্মিত। রুথিয়া পরিবারের কয়েক হাজার সম্পত্তি বেদখল হয়ে গিয়েছে। এমনকি ওই পরিবার বছরের পর বছর দখলদারদের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে রয়েছে ৷ বিবেক রুথিয়ার ছেলে গৌতম রুথিয়া বলেন, "শেঠ জুম্মা লাল সেই সময় রোলস-রয়েসে যাতায়াত করতেন। ব্রিটিশ কর্তারা তাঁর দুঃসাহসিকতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেই সময় ভোপাল, ইন্দোর, রাজগড় এবং সেহোরসহ আশেপাশের এলাকাগুলিতেও শেঠ জুম্মা লালের নাম সম্ভ্রমের সেঙ্গ উচ্চারিত হত। জুম্মা লাল যেমন সমাজকে ভালোবাসতেন, তেমন প্রজ্ঞাও ছিল। জুম্মা লাল সম্পর্কিত আরও একটি নথি খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। তাতে, অসুস্থ ও দরিদ্র পরিবারদের ত্রাণ দেওয়ার জন্য 6,447 টাকা দান করায় তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার।"