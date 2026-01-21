বোমা হামলায় ওড়ানো হবে জগন্নাথ মন্দির ! হুমকি পেতেই বাড়তি সতর্ক পুলিশ

বোমা হামলায় ওড়ানো হবে জগন্নাথ মন্দির ! হুমকি পেতেই বাড়তি সতর্ক পুলিশ
ফের পুরীর মন্দিরে হামলার হুমকি ৷ পাঁচ মাস আগে 2025 সালের অগস্টে মন্দিরের দেওয়ালে লিখে হুমকি দেওয়া হয়েছিল ৷ এবার সোশাল মিডিয়ায় হুমকি পোস্ট ৷
পুরী, 21 জানুয়ারি: বোমা মেরে পুরী জগন্নাথ মন্দির উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি ! রীতিমতো সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জগন্নাথ মন্দিরে হামলা চালানো হবে বলে দাবি করে এক ব্যক্তি ৷ আর এই হুমকি পোস্টের পরই আঁটোসাটো করা হয়েছে শ্রীমন্দিরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ৷
বুধবার সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা জানিয়েছেন, পুরীতে দ্বাদশ শতাব্দীর শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে বোমা হামলার হুমকি দিয়ে একটি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয় ৷ এরপরই শ্রীমন্দির এবং তার আশেপাশের এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে । পুলিশ সূত্রে খবর, হুমকি পোস্টের জন্য একজনকে ইতিমধ্যেই আটক করা হয়েছে । তাকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হচ্ছে ৷
এই বিষয়ে এক পুলিশ আধিকারিক জানান, মঙ্গলবার সামনে আসে ওই ফেসবুক পোস্টটি ৷ যেখানে রাজ্যসভার বিজেডি সাংসদ শুভাশিস খুন্তিয়ার উপর হামলা চালানোর পাশাপাশি পুরীর একটি শপিং মলেও হামলা চালানো হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়েছে ।
ওই আধিকারিক আরও জানান, যে মহিলার অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্টটি করা হয়েছিল, তিনি এসবের মধ্যে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছেন ৷ একই সঙ্গে তিনি এও দাবি করেছেন যে, কোনও অজ্ঞাতপরিচয়ের ব্যক্তি তাঁর নাম ব্যবহার করে একটি ভুয়ো ইউজার আইডি তৈরি করে হুমকি দিয়েছে ৷ ওই ব্যক্তিই আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করেছে বলেও অভিযোগ করেন মহিলা ৷ পুলিশ আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, ওই মহিলার বক্তব্যের ভিত্তিতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একজনকে আটক করা হয়েছে ।
ইতিমধ্যেই পুরীর সাইবার থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ এক পুলিশ কর্তা বলেন, "জগন্নাথ মন্দির এবং তার আশেপাশের এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করা হয়েছে ।" অন্যদিকে, শুভাশিস খুন্তিয়া জানান, তিনি পুরীর পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলেছেন ৷ পুলিশকে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধও করেছেন । সাংসদ আরও অভিযোগ করেছেন, তিনি একজন অজ্ঞাত ব্যক্তির কাছ থেকে একটি হুমকি ফোন কলও পেয়েছেন ।
এর আগে 2025 সালের অগস্টে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের দক্ষিণ পাশের পরিক্রমার পথ বুধি মা মন্দিরের দুটি দেওয়ালে হুমকিমূলক বার্তা লেখা মিলেছিল । যার একদিকে লেখা ছিল জঙ্গিরা মন্দিরটি ধ্বংস করবে । অন্যদিকে, হুমকিমূলক বার্তায় কিছু ফোন নম্বর দিয়ে তাতে কল করতে বলা হয়েছিল ৷ নাহলে বড় ধরনের মূল্য দিতে হবে । তাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নামও উল্লেখ করা ছিল ৷ যা নিয়ে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছিল পুরীজুড়ে ৷ সেই ঘটনার পাঁচ মাসের মধ্যে ফের জগন্নাথ মন্দির ওড়ানোর হুমকি ৷