জ্ঞানেশের পদত্যাগ চেয়ে পথে ইন্ডিয়া শিবির, নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা পড়ল দিল্লি

জ্ঞানেশের পদত্যাগ চেয়ে পথে ইন্ডিয়া শিবির, নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা পড়ল দিল্লি
INDIA BLOCK PROTEST: নির্বাচন সদন থেকে শুরু করে দিল্লির আরও বেশ কয়েকটি জায়গায় নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে । বিভিন্ন জায়গায় বেড়েছে পুলিশি নজরদারি ।
By PTI
Published : October 6, 2026 at 8:55 AM IST
নয়াদিল্লি, 6 অক্টোবর: মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ চেয়ে ইন্ডিয়ার শিবিরের কর্মসূচি ঘিরে নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা পড়ল নির্বাচন কমিশনের সদর দফতর । নির্বাচন সদন থেকে শুরু করে দিল্লির আরও বেশ কয়েকটি জায়গায় নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে । বিভিন্ন জায়গায় বেড়েছে পুলিশি নজরদারি। পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন দিল্লি পুুলিশের শীর্ষকর্তারা ।
এমনিতেই গত শুক্রবার থেকে যন্তরমন্তর থেকে শুরু দিল্লির বিভিন্ন জায়গায় ভোটে কারচুপির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে বিরোধীরা । কখনও ছাত্র সংগঠন, কখনও আবার বিশিষ্টজনেদের প্রতিবাদে সরগমর হয়েছে দিল্লি । বিভিন্ন সময় প্রতিবাদীদের আটক করা হয়েছে । রবিবারের পর শনিবারও পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয় । তবে মঙ্গলবার পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আশঙ্কা করছে প্রশাসন । ইন্ডিয়া শিবিরের সাংসদরা মিছিল করে নির্বাচন সদনের দিকে এগিয়ে যাবেন বলে জানা গিয়েছে । আর তা ঘিরেই অশান্তির আশঙ্কা করা হচ্ছে ।
এদিকে, জ্ঞানেশ কুমারকে সাসপেনশনের দাবিতে দায়ের হওয়ায় মামলায় নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় সরকারকে নোটিশ পাঠাল শীর্ষ আদালত ৷ নির্বাচন কমিশনের অন্য দুই কমিশনারের সম্মতি ছাড়াই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার একতরফাভাবে বেশকিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এমনই অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্তের আর্জি জানিয়ে মামলা দায়ের হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে ৷ তাছাড়া ফর্ম 6-এর ব্যবহার নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে শীর্ষ আদালত । সবমিলিয়ে আরও চাপে পড়েছেন মুখ্য় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার । এমতাবস্থায় ইন্ডিয়া শিবিরের কর্মসূচি তাঁরল অস্বস্তি আরও বাড়াবে । এদিকে, সোমবার রাতে কমিশনের বিরুদ্ধ দেশজোড়া প্রতিবাদ কর্মসূচির ঘোষণা করেছে কংগ্রেস ।