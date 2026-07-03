বিপুল পরিমাণ অস্ত্র-বিস্ফোরক উদ্ধার মণিপুরে, ধ্বংস করা হল একাধিক অবৈধ বাঙ্কার
মণিপুরের একাধিক জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র থেকে বিস্ফোরক উদ্ধার হয় ৷ পাশাপাশি, জওয়ানরা চারটি অবৈধ বাঙ্কার ধ্বংস করেন ।
Published : July 3, 2026 at 5:22 PM IST
তেজপুর, 3 জুলাই: দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে জাতি-সংঘর্ষে জ্বলছে মণিপুর। 2023 সালের মে থেকে কুকি-মেতেই সংঘাতের বলি হয়েছেন বহু মানুষ। এবার উত্তর-পূর্বের ওই রাজ্যে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হল অত্যাধুনিক অস্ত্র থেকে বিস্ফোরক ও গোলাবারুদ ৷ গতকাল মণিপুরে তল্লাশি চালায় নিরাপত্তা বাহিনী ৷ মণিপুর পুলিশ জানিয়েছে, অভিযানের সময় নিরাপত্তা বাহিনী উখরুল জেলায় চারটি অবৈধ বাঙ্কারও ধ্বংস করেছে।
গতকাল মণিপুরের চারটি জেলায় নিরাপত্তা বাহিনী ও মণিপুর পুলিশ যৌথভাবে তল্লাশি অভিযান চালায়। সেখান থেকে অত্যাধুনিক অস্ত্র, বিস্ফোরক, গোলাবারুদ, যোগাযোগের সরঞ্জাম এবং যুদ্ধের সামগ্রীর বিশাল ভাণ্ডার উদ্ধার করা হয়। সবচেয়ে বড় উদ্ধারকাজের সাফল্য আসে মণিপুর পুলিশের তরফে ৷
- তারা ইম্ফল পূর্ব জেলার পোরামপাট থানার অন্তর্গত 'ওয়াখা চিং' এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও সরঞ্জাম উদ্ধার করে।
- চান্দেল জেলায় পরিচালিত আরেকটি অভিযানে, নিরাপত্তা বাহিনী মোলচাম থানার অন্তর্গত জৌপি এলাকার চালজাং গ্রামের আশপাশে তল্লাশি চালায়। আগ্নেয়াস্ত্র ও যোগাযোগের সরঞ্জাম উদ্ধারের ঘটনায় এই অঞ্চলে অবৈধ সশস্ত্র কার্যকলাপের গতিবিধি শনাক্ত করতে তদন্তকারীদের সহায়তা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
- বিষ্ণুপুর জেলার কুম্বি থানার অন্তর্গত কুম্বি সাগোলপাত এলাকার কাছে কুম্বি সেতুবপুরের কাছে আরও একটি তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। পাশাপাশি, কুম্বি থানা এলাকারই কুম্বি সাগোলপাট-এর কাছে কুম্বি সেতুবপুরের পাদদেশে নিরাপত্তা বাহিনী আরও একবার তল্লাশি অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক উদ্ধার করেছে।
মণিপুর প্রশাসনের তরফে জানা গিয়েছে, অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধারের পাশাপাশি এদিন নিরাপত্তা বাহিনী উখরুল জেলায় জঙ্গিদের পরিকাঠামো ধ্বংস করেছে। লিটান থানা এলাকার অভিযানে জওয়ানরা চারটি অবৈধ বাঙ্কার ধ্বংস করেছে ৷ এর মধ্যে থোই গ্রাম (মহাদেব টপ) ও জালেনবুং গ্রামে দু'টি করে বাঙ্কার ছিল। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, প্রাথমিক অনুমান, ওই এলাকায় জঙ্গিরা সক্রিয় রয়েছে ৷ তারাই ওই বাঙ্কারগুলি ব্যবহার করত।
অবৈধভাবে রাখা অস্ত্রগুলি উদ্ধারের পাশাপাশি, জঙ্গিদের পরিকাঠামো ধ্বংস এবং অস্ত্র ও বিস্ফোরকের অপব্যবহার রোধে মণিপুরজুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ৷ তার জেরেই এই অভিযানগুলি চালানো হয় ৷ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নিরাপত্তা জোরদার করতে এবং রাজ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে ঝুঁকিপূর্ণ ও সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে এই ধরনের তল্লাশি অভিযান অব্যাহত থাকবে।