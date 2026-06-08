তাঁর মহিমা অবিনশ্বর, দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে ফিল্ম সিটিতে রামোজি স্মরণ

তাঁর মহিমা অবিনশ্বর, দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে ফিল্ম সিটিতে রামোজি স্মরণ
শ্রী রামোজি রাও-এর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে ফিল্ম সিটিতে তাঁর পরিবার ও রামোজি গ্রুপের কর্মচারীরা কিংবদন্তি ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন ।
Published : June 8, 2026 at 5:27 PM IST
হায়দরাবাদ, 8 জুন: আজ দু'বছর হয়ে গেল তিনি নেই ৷ তাঁর সৃষ্ট ফিল্ম সিটিতেই এই মিডিয়া টাইকুন রামোজি রাওকে শ্রদ্ধা জানাল গোটা পরিবার ৷ দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন রামোজি গ্রুপের কর্মীরাও ৷
রামোজি গ্রুপ অফ কোম্পানিজ-এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রী রামোজি রাও 2024 সালের এই দিনেই প্রয়াত হয়েছিলেন ৷ সেই দিনটির স্মরণে সোমবার তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয় । এরপর এখানে আয়োজিত এক স্মরণসভায় তাঁর স্মৃতিচারণ করা হয় ।
অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডুও সোশাল মিডিয়ায় এক বার্তার মাধ্যমে রামোজি রাও-এর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেন । তাঁকে তেলুগু জাতির এক গর্বিত ও উজ্জ্বল নক্ষত্র, গণমাধ্যম জগতের এক যুগপুরুষ এবং এক সাহিত্য-যোদ্ধা হিসেবে অভিহিত করেন ।
তিনি বলেন, "এক সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসে তিনি অসাধারণ উচ্চতায় পৌঁছেছিলেন এবং গণমাধ্যমকে জনজাগরণের মঞ্চে পরিণত করেছিলেন—তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে ।"
অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, শ্রী রামোজি রাও-এর জীবনযাত্রা মূল্যবোধ, শৃঙ্খলা, নিষ্ঠা ও অদম্য সাহসিকতার দ্বারা পরিচালিত ছিল এবং তা প্রজন্মের পর প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে ।
তিনি বলেন, "সাংবাদিকতা কেবল কোনও ব্যবসা নয়... বরং এটি একটি সামাজিক দায়বদ্ধতা—এই আদর্শটি শ্রী রামোজি গারু তাঁর চিন্তা ও কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করে গিয়েছেন ।"
অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন যে, তেলুগু মানুষের গর্বের মতো সব গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে তিনি মানুষের হৃদয়ে যে স্থান করে নিয়েছেন, তা চিরস্থায়ী । 'এক্স' পোস্টে তিনি বলেন, "শ্রী রামোজি রাও গারু-র মহিমা অবিনশ্বর । এই মৃত্যুবার্ষিকীতে আসুন আমরা সবাই তাঁকে স্মরণ করি ।"