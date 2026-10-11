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যন্তর মন্তরে যেতে বাধা, দিল্লিতে বিক্ষোভকারীদের টেনেহিঁচড়ে আটক ! স্বাভাবিক মেট্রো-রেল

'জ্ঞানেশ কুমার ইস্তফা দাও' স্লোগানে সরব আন্দোলনকারীরা, আটক ছাত্র সংগঠনের নেতারাও । পুলিশের বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ, তবে স্বাভাবিক মেট্রো-রেল ও বাস পরিষেবা ।

Second Day Of CJP led Protest
আটক শতাধিক (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 11, 2026 at 7:08 PM IST

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নয়াদিল্লি, 11 অক্টোবর: নির্বাচন কমিশনের প্রধান জ্ঞানেশ কুমারে পদত্যাগের দাবিতে দিল্লিতে বিক্ষোভের দ্বিতীয় দিনেও উত্তেজনা ছড়াল । রবিবার কনট প্লেসের ইনার সার্কল ও রাজীব চক থেকে মিছিল করে যন্তর মন্তরের দিকে এগোনোর চেষ্টা করেন ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র সদস্যরা । কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছনোর আগেই তাঁদের আটকে দেয় দিল্লি পুলিশ । পরে শতাধিক বিক্ষোভকারীকে আটক করে বাস ও পুলিশের গাড়িতে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয় ।

বিক্ষোভকারীদের মুখে ছিল, 'জ্ঞানেশ কুমার ইস্তফা দাও' স্লোগান । পুলিশের বাধা অগ্রাহ্য করে কয়েক জন এগোনোর চেষ্টা করলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁদের আটক করতে সক্রিয় হন । কয়েকজনকে টেনেহিঁচড়ে পুলিশের বাসের দিকে নিয়ে যেতে দেখা যায় । আটক হওয়া বিক্ষোভকারীদের একাংশের অভিযোগ, তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে এবং আটক করার সময় হেনস্থাও করা হয়েছে ।

CJP PROTEST
যন্তর মন্তরে যেতে বাধা (ইটিভি ভারত)

30টিরও বেশি রাস্তায় যান নিয়ন্ত্রণ

বিক্ষোভকারীরা যাতে যন্তর মন্তরে পৌঁছতে না পারেন, সে জন্য দিল্লির 30টিরও বেশি রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে পুলিশ । গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও সংবেদনশীল এলাকায় মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত নিরাপত্তারক্ষী । সকাল থেকেই এলাকায় কড়া নজরদারি চালানো হয়, যাতে বিক্ষোভকারীরা নির্ধারিত প্রতিবাদস্থলে পৌঁছতে না পারেন ।

শনিবারও যন্তর মন্তরে যাওয়ার চেষ্টা আটকে দিয়েছিল প্রশাসন । তার পরেও আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করে সিজেপি । রবিবার সকাল 10টা থেকে ফের বিক্ষোভের ডাক দেওয়া হয়েছিল । সেই কর্মসূচি ঘিরেই কনট প্লেস ও রাজীব চক থেকে মিছিল নিয়ে এগোনোর চেষ্টা করেন আন্দোলনকারীরা । কিন্তু পুলিশ তাঁদের আটকে দেওয়ায় প্রতিবাদস্থলে পৌঁছনো সম্ভব হয়নি ।

আটক এসএফআইয়ের নেতারাও

বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিলেন বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সদস্যরাও । রাজীব চক থেকে যন্তর মন্তরের দিকে যাওয়ার সময় স্টুডেন্টস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (এসএফআই)-র সদস্যদেরও আটক করা হয় । এক বিবৃতিতে এসএফআইয়ের দাবি, তাদের সর্বভারতীয় সভাপতি আদর্শ এম সাজি, দিল্লির রাজ্য সম্পাদক সুরজ এলামন এবং কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য অভিজিৎ মনিলাল-সহ কয়েকশো সদস্যকে রাজীব চকে আক্রমণ করে আটক করা হয়েছে । পুলিশের বিরুদ্ধে ওঠা এই অভিযোগ ঘিরে বিক্ষোভের উত্তাপ আরও বেড়েছে ।

CJP PROTEST
'জ্ঞানেশ কুমার ইস্তফা দাও' স্লোগানে সরব আন্দোলনকারীরা (ইটিভি ভারত)

163 ধারা জারির কথা ঘোষণা

দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় মাইকে ঘোষণা করে নিরাপত্তাজনিত বিধিনিষেধের কথা জানায় পুলিশ । ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, 2023-এর 163 ধারা কার্যকর রয়েছে বলে পথচলতি মানুষকে অবহিত করা হয় । জমায়েত নিয়ন্ত্রণ এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয় ।

শনিবার নিরাপত্তার কড়াকড়ির জেরে রাজধানীর একাধিক এলাকায় সাধারণ মানুষকে সমস্যায় পড়তে হয়েছিল । মেট্রো স্টেশনে বিধিনিষেধ, ইন্টারনেট পরিষেবায় বিঘ্ন, যান চলাচলের পথ পরিবর্তন এবং রেল পরিষেবায় ব্যাঘাতের কারণে বহু মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম ব্যাহত হয় । অফিসযাত্রী থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনের কাজে বেরোনো মানুষ, বিভিন্ন স্তরের যাত্রীদের ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়েছিল ।

রবিবার স্বাভাবিক মেট্রো-রেল, খুলল বাজার

শনিবারের তুলনায় রবিবার রাজধানীর পরিস্থিতির উন্নতি হয়। ট্রেন, মেট্রো ও বাস পরিষেবা স্বাভাবিক নিয়মে চলে । ইন্টারনেট পরিষেবার উপরও কোনও বিধিনিষেধ ছিল না । বাজারের দোকানপাট খোলা থাকলেও ক্রেতাদের আনাগোনা তুলনামূলক কম ছিল ।

তবে পরিবহণ ব্যবস্থা স্বাভাবিক থাকলেও নয়াদিল্লির গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে নিরাপত্তার কড়াকড়ি বজায় ছিল । একদিকে বিক্ষোভকারীদের যন্তর মন্তরে পৌঁছনোর চেষ্টা, অন্যদিকে তাঁদের আটকাতে পুলিশের তৎপরতা, এই দুইয়ের জেরে রাজধানীর রাজনৈতিক উত্তাপ রবিবারও কমেনি। আন্দোলনকারীদের পরবর্তী কর্মসূচি এবং প্রশাসনের পদক্ষেপের দিকেই এখন নজর ।

TAGGED:

TRAIN METRO SERVICES BACK TO NORMAL
JANTAR MANTAR
CJP PROTEST

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