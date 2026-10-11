যন্তর মন্তরে যেতে বাধা, দিল্লিতে বিক্ষোভকারীদের টেনেহিঁচড়ে আটক ! স্বাভাবিক মেট্রো-রেল
'জ্ঞানেশ কুমার ইস্তফা দাও' স্লোগানে সরব আন্দোলনকারীরা, আটক ছাত্র সংগঠনের নেতারাও । পুলিশের বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ, তবে স্বাভাবিক মেট্রো-রেল ও বাস পরিষেবা ।
Published : October 11, 2026 at 7:08 PM IST
নয়াদিল্লি, 11 অক্টোবর: নির্বাচন কমিশনের প্রধান জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে দিল্লিতে বিক্ষোভের দ্বিতীয় দিনেও উত্তেজনা ছড়াল । রবিবার কনট প্লেসের ইনার সার্কল ও রাজীব চক থেকে মিছিল করে যন্তর মন্তরের দিকে এগোনোর চেষ্টা করেন ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র সদস্যরা । কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছনোর আগেই তাঁদের আটকে দেয় দিল্লি পুলিশ । পরে শতাধিক বিক্ষোভকারীকে আটক করে বাস ও পুলিশের গাড়িতে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয় ।
বিক্ষোভকারীদের মুখে ছিল, 'জ্ঞানেশ কুমার ইস্তফা দাও' স্লোগান । পুলিশের বাধা অগ্রাহ্য করে কয়েক জন এগোনোর চেষ্টা করলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁদের আটক করতে সক্রিয় হন । কয়েকজনকে টেনেহিঁচড়ে পুলিশের বাসের দিকে নিয়ে যেতে দেখা যায় । আটক হওয়া বিক্ষোভকারীদের একাংশের অভিযোগ, তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে এবং আটক করার সময় হেনস্থাও করা হয়েছে ।
30টিরও বেশি রাস্তায় যান নিয়ন্ত্রণ
বিক্ষোভকারীরা যাতে যন্তর মন্তরে পৌঁছতে না পারেন, সে জন্য দিল্লির 30টিরও বেশি রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে পুলিশ । গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও সংবেদনশীল এলাকায় মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত নিরাপত্তারক্ষী । সকাল থেকেই এলাকায় কড়া নজরদারি চালানো হয়, যাতে বিক্ষোভকারীরা নির্ধারিত প্রতিবাদস্থলে পৌঁছতে না পারেন ।
শনিবারও যন্তর মন্তরে যাওয়ার চেষ্টা আটকে দিয়েছিল প্রশাসন । তার পরেও আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করে সিজেপি । রবিবার সকাল 10টা থেকে ফের বিক্ষোভের ডাক দেওয়া হয়েছিল । সেই কর্মসূচি ঘিরেই কনট প্লেস ও রাজীব চক থেকে মিছিল নিয়ে এগোনোর চেষ্টা করেন আন্দোলনকারীরা । কিন্তু পুলিশ তাঁদের আটকে দেওয়ায় প্রতিবাদস্থলে পৌঁছনো সম্ভব হয়নি ।
আটক এসএফআইয়ের নেতারাও
বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিলেন বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সদস্যরাও । রাজীব চক থেকে যন্তর মন্তরের দিকে যাওয়ার সময় স্টুডেন্টস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (এসএফআই)-র সদস্যদেরও আটক করা হয় । এক বিবৃতিতে এসএফআইয়ের দাবি, তাদের সর্বভারতীয় সভাপতি আদর্শ এম সাজি, দিল্লির রাজ্য সম্পাদক সুরজ এলামন এবং কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য অভিজিৎ মনিলাল-সহ কয়েকশো সদস্যকে রাজীব চকে আক্রমণ করে আটক করা হয়েছে । পুলিশের বিরুদ্ধে ওঠা এই অভিযোগ ঘিরে বিক্ষোভের উত্তাপ আরও বেড়েছে ।
163 ধারা জারির কথা ঘোষণা
দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় মাইকে ঘোষণা করে নিরাপত্তাজনিত বিধিনিষেধের কথা জানায় পুলিশ । ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, 2023-এর 163 ধারা কার্যকর রয়েছে বলে পথচলতি মানুষকে অবহিত করা হয় । জমায়েত নিয়ন্ত্রণ এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয় ।
শনিবার নিরাপত্তার কড়াকড়ির জেরে রাজধানীর একাধিক এলাকায় সাধারণ মানুষকে সমস্যায় পড়তে হয়েছিল । মেট্রো স্টেশনে বিধিনিষেধ, ইন্টারনেট পরিষেবায় বিঘ্ন, যান চলাচলের পথ পরিবর্তন এবং রেল পরিষেবায় ব্যাঘাতের কারণে বহু মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম ব্যাহত হয় । অফিসযাত্রী থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনের কাজে বেরোনো মানুষ, বিভিন্ন স্তরের যাত্রীদের ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়েছিল ।
রবিবার স্বাভাবিক মেট্রো-রেল, খুলল বাজার
শনিবারের তুলনায় রবিবার রাজধানীর পরিস্থিতির উন্নতি হয়। ট্রেন, মেট্রো ও বাস পরিষেবা স্বাভাবিক নিয়মে চলে । ইন্টারনেট পরিষেবার উপরও কোনও বিধিনিষেধ ছিল না । বাজারের দোকানপাট খোলা থাকলেও ক্রেতাদের আনাগোনা তুলনামূলক কম ছিল ।
তবে পরিবহণ ব্যবস্থা স্বাভাবিক থাকলেও নয়াদিল্লির গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে নিরাপত্তার কড়াকড়ি বজায় ছিল । একদিকে বিক্ষোভকারীদের যন্তর মন্তরে পৌঁছনোর চেষ্টা, অন্যদিকে তাঁদের আটকাতে পুলিশের তৎপরতা, এই দুইয়ের জেরে রাজধানীর রাজনৈতিক উত্তাপ রবিবারও কমেনি। আন্দোলনকারীদের পরবর্তী কর্মসূচি এবং প্রশাসনের পদক্ষেপের দিকেই এখন নজর ।