জুতো না পরে স্কুলে, পড়ুয়াদের গলায় 'জুতোর মালা' পরালেন প্রধান শিক্ষক

জুতো না পরে স্কুলে, পড়ুয়াদের গলায় 'জুতোর মালা' পরালেন প্রধান শিক্ষক
পড়ুয়াদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ তৈরি জুতো পরানো হয়েছে বলে দাবি করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ ৷ ঘটনা সম্পর্কে খোঁজ-খবর করেছে রাজ্যের শিক্ষা দফতর ৷
Published : March 8, 2026 at 5:12 PM IST
বিউরু (অন্ধ্রপ্রদেশ), 8 মার্চ: জুতো না পরে আসায় চরম শাস্তি ! ছাত্রদের গলায় পরিয়ে দেওয়া হল জুতোর মালা ৷ এমনই ঘটনা ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা জেলার একটি বেসরকারি স্কুলে ৷ ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ ৷
তাদের দাবি, পড়ুয়াদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ তৈরি করতেই এমন উদ্যোগ ৷ একাধিক পড়ুয়ার পরিবারের সদস্যরা স্কুলের আচরণে প্রতিবাদে সরব হয়েছেন ৷ ঘটনা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছে রাজ্যের শিক্ষা দফতর ৷
ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার সকালে ৷ স্কুল শুরুর সময় প্রধান শিক্ষক দেখতে পান দশম শ্রেণির 10 পড়ুয়া তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া জুতো না পরেই স্কুলে এসেছে ৷ তাদের সহবত শেখানো দরকার বলে তিনি মনে করেন ৷ এরপর ক্লাসে গিয়ে শিক্ষকের সামনে ওই দশজনের গলায় জুতোর মালা পরিয়ে দেন তিনি ৷ ছাত্রদের থেকে ঘটনার কথা জানতে পারেন পরিবারের সদস্যরা ৷ শনিবার তাঁদের অনেকেই স্কুলে আসেন ৷ প্রধান শিক্ষককে জানান, এমন আচরণ তাঁরা অনুমোদন করছেন না ৷ তবে কর্তৃপক্ষ নিজেদের অবস্থানে সম্পূর্ণ অনড় থাকে ৷ এরপর পড়ুয়াদের পরিবার জেলার শিক্ষা দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ৷
দফতরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক দুর্গা দাস স্কুলে এসে ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজও নেন ৷ প্রধান শিক্ষক থেকে শুরু করে ঘটনাস্থলে উপস্থিত বাকি শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলেন ৷ দেখা করেন পড়ুয়া এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও ৷ পরে তিনি বলেন, "জুতোর মালা পরানোর কথা স্কুলের তরফে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে ৷ আমি সমস্ত পক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি ৷ গোটা বিষয়টি রিপোর্ট দিয়ে দফতরকে জানাব ৷ সেখান থেকে যা বলা হবে সেই ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ "
সম্প্রতি পড়ুয়াদের সঙ্গে শিক্ষকদের আচরণ নিয়ে একাধিক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে ৷ গত জানুয়ারি মাসে একটি বেসরকারি স্কুলের পড়ুয়াকে থাপ্পর মারার ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দেয় মানবাধিকার কমিশন ৷ ঘটনাটি ঘটে হরিয়ানার কারনালের একটি বেসরকারি স্কুলে ৷ এক শিক্ষক সপ্তম শ্রেণির এক পড়ুয়াকে ক্লাসের মধ্যে বাকি পড়ুয়াদের সামনে একাধিকবার চড় মারেন বলে অভিযোগ ৷ পড়ুয়ার দোষ সামান্যই ছিল বলে জানা গিয়েছে ৷ কিন্তু লঘু পাপে গুরুদণ্ড দিয়েছেন ওই শিক্ষক ৷ এই ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে হরিয়ানা মানবাধিকার কমিশন ৷ এবার অন্ধ্রপ্রদেশে জুতো না পরে স্কুলের আসার শাস্তি পেতে হল পড়ুয়াদের ৷