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পথচলতি বিবাদের মামলায় সাংবাদিকের ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট কেন প্রয়োজন ? যোগী-পুলিশকে 'সুপ্রিম' তলব

মামলাটি শুধুমাত্র এফআইআরের বৈধতার প্রশ্নে আটকে থাকেনি, তদন্তের প্রয়োজনে পুলিশের হাতে কতটা ডিজিটাল তথ্য যাওয়ার অধিকার থাকবে, ব্যক্তিগত গোপনীয়তার সীমা কোথায়- উঠেছে সেই বৃহত্তর প্রশ্নও।

SUPREME COURT
সুপ্রিম কোর্ট (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 7, 2026 at 11:19 PM IST

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নয়াদিল্লি, 7 সেপ্টেম্বর: মামলা ছিল পথচলতি বিবাদ সংক্রান্ত । অথচ তদন্তের নামে সাংবাদিকের সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে পুরনো তথ্য, এমনকী কোন মোবাইল থেকে অ্যাকাউন্টে লগ-ইন করা হয়েছিল, সেই তথ্যও চাওয়া হয়েছে ! কেন ? সোমবার উত্তরপ্রদেশ পুলিশকে কার্যত এই প্রশ্নের মুখেই দাঁড় করাল সুপ্রিম কোর্ট । আদালতের সরাসরি প্রশ্ন, "রোড রেজে (পথচলতি বিবাদ) একটি মামলায় অভিযুক্তের ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট কেন প্রয়োজন ?"

অযোধ্যার রামমন্দির নির্মাণে অনুদানের টাকা নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ তুলে খবর করেছিলেন সাংবাদিক অভিষেক উপাধ্যায় । পরে গাজিয়াবাদ পুলিশের দায়ের করা একটি এফআইআরকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি । সেই মামলাতেই উত্তরপ্রদেশ পুলিশের তরফে সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এর কাছে তাঁর অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত তথ্য চাওয়ার বিষয়টি উঠে আসে ।

সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হয় । সাংবাদিকের হয়ে সওয়াল করেন প্রবীণ আইনজীবী প্রদীপ রাই ।

আদালতে রাইয়ের অভিযোগ, যে ঘটনার ভিত্তিতে অগস্টে এফআইআর হয়েছে, তার তদন্তে পুলিশ কেন জুন মাস পর্যন্ত পিছিয়ে গিয়ে সাংবাদিকের সোশাল মিডিয়া সংক্রান্ত তথ্য চাইছে, সেটিই প্রশ্ন । শুধু পোস্ট বা অ্যাকাউন্টের তথ্য নয়, কোন মোবাইল ডিভাইস ব্যবহার করে অ্যাকাউন্টে লগ-ইন করা হয়েছিল, সেই তথ্যও চাওয়া হয়েছে বলে আদালতে জানান তিনি । তাঁর আশঙ্কা, এ ভাবে তদন্তের নামে সাংবাদিকের পেশাগত সূত্র বা সোর্স পর্যন্ত পুলিশের হাতে চলে আসতে পারে ।

এই জায়গাতেই মামলাটি শুধুমাত্র একটি এফআইআরের বৈধতার প্রশ্নে আটকে থাকেনি । সামনে এসেছে তদন্তের প্রয়োজনে পুলিশের হাতে কতটা ডিজিটাল তথ্য যাওয়ার অধিকার থাকবে এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তার সীমা কোথায়, সেই বৃহত্তর প্রশ্ন ।

বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণেও সেই উদ্বেগ স্পষ্ট । বেঞ্চের মন্তব্য, পুলিশ যদি ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক বা অন্য সোশাল মিডিয়ায় ঢুকে কোনও ব্যক্তির বিপুল পরিমাণ ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করতে পারে, তার সবটাই যদি তদন্তের নথিতে চলে আসে, তা হলে ব্যক্তির গোপনীয়তার অধিকার ক্ষুণ্ণ হতে পারে । আদালত জানতে চায়, ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট সংগ্রহেরও কি নির্দিষ্ট সীমা ও নির্দেশিকা থাকা উচিত নয় ?

উত্তরপ্রদেশ সরকারের তরফে অবশ্য পুলিশের পদক্ষেপের পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয় । রাজ্যের আইনজীবীর বক্তব্য, অভিষেক উপাধ্যায় এক জন সরকারি ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে একটি মন্দির নির্মাণে 40 শতাংশ কমিশন নেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগ তুলেছিলেন । সেই ধরনের 'বিস্তৃত' অভিযোগের কোনও ভিত্তি ছিল কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি । তাঁর বক্তব্য, প্রমাণ ছাড়া এমন অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ভাবমূর্তি নষ্ট করতে পারে ।

রাজ্যের আইনজীবী আরও বলেন, পথচলতি সংক্রান্ত ঘটনাটি সত্যি না সাজানো, সেটি তদন্তের বিষয় । তদন্তে কিছু না মিললে পুলিশ 'ক্লোজার রিপোর্ট' দেবে । আবার অভিযোগের পক্ষে প্রমাণ পাওয়া গেলে এবং প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য তদন্তে মেলে, তা হলে চার্জশিটও দেওয়া হবে ।

কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্ন অন্য জায়গায় । তদন্ত হোক, আপত্তি নেই । কিন্তু তদন্তের নামে একজনের গোটা ডিজিটাল তথ্য কি পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া যায় ? কোন তথ্য প্রয়োজন, কোনটি অপ্রাসঙ্গিক, আর কোন তথ্য ব্যক্তিগত পরিসরের- তার সীমারেখা কোথায় ?

এই প্রশ্নেরই উত্তর চেয়ে গাজিয়াবাদের পুলিশ কমিশনারকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত । 'এক্স'-এর কাছে ঠিক কী ধরনের তথ্য চাওয়া হয়েছে এবং রোড রেজের এফআইআর তদন্তকে পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে সেই তথ্যের কতটা তপ্রয়োজন, হলফনামায় তা স্পষ্ট করতে হবে । এমনকী অভিষেকের বিরুদ্ধে আগে দায়ের হওয়া কোনও এফআইআর-এর তদন্তে ওই তথ্যের প্রয়োজন রয়েছে কি না, সেটিও জানাতে বলা হয়েছে ।

তবে আদালত একই সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতাও দিয়েছে, যে তথ্যই পুলিশের হাতে আসুক, তা কোনও ভাবেই প্রকাশ্যে আনা যাবে না । সাংবাদিকও জানিয়েছেন, রোড রেজ মামলার তদন্ত শেষ করার জন্য তিনি পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ।

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SUPREME COURT AYODHYA RAM TEMPLE
FIR ABHISHEK UPADHYAY JOURNALIST
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যোগী পুলিশের হলফনামা তলব
ROAD RAGE CASE

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