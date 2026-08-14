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প্যাকেটের খাবারে অতিরিক্ত নুন-চিনি ! 'লেবেল' দিতে গড়িমসি করায় FSSAI-কে ধমক সুপ্রিম কোর্টের

মামলাকারীদের বক্তব্য, প্যাকেটের সামনের অংশেই সতর্কবার্তা থাকা প্রয়োজন । কোনও খাবারে অতিরিক্ত চিনি, নুন বা স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকলে তা যেন কেনার আগেই বোঝা যায় ।

Supreme Court
সুপ্রিম কোর্ট (ফাইল ছবি RKC)
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By PTI

Published : August 14, 2026 at 10:46 AM IST

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নয়াদিল্লি, 13 অগস্ট: প্যাকেটজাত খাবারে অতিরিক্ত নুন, চিনি কিংবা স্যাচুরেটেড ফ্যাট রয়েছে কি না, তা গ্রাহককে স্পষ্ট করে জানাতে হবে । কিন্তু সেই 'সামনের দিকের সতর্কতা-লেবেল' বা ফ্রন্ট-অফ-প্যাকেজ ওয়ার্নিং লেবেল (FOPL) চালু করার ক্ষেত্রে কেন এত দেরি ? এই প্রশ্নেই এ বার খাদ্যনিরাপত্তা নিয়ন্ত্রক সংস্থা FSSAI-কে তীব্র ভর্ৎসনা করল সুপ্রিম কোর্ট ।

বৃহস্পতিবার একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের বেঞ্চ কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলে । অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ব্রিজেন্দ্র চাহারকে বিচারপতি পারদিওয়ালা প্রশ্ন করেন, "আপনারা কি আদালতকে তামাশা ভাবছেন ?" একই সঙ্গে তাঁর মন্তব্য, "সরকার কি চায় না যে দেশের মানুষ সুস্থ থাকুক ?"

প্যাকেটজাত খাবারের গায়ে সতর্কতামূলক লেবেল বাধ্যতামূলক করার দাবিতে '3S অ্যান্ড আওয়ার হেলথ সোসাইটি' নামে একটি জনকল্যাণমূলক ট্রাস্টের দায়ের করা মামলার শুনানি চলছিল । মামলাকারীদের বক্তব্য, প্যাকেটের সামনের অংশেই সহজে চোখে পড়ার মতো সতর্কবার্তা থাকা প্রয়োজন । কোনও খাবারে অতিরিক্ত চিনি, নুন বা স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকলে তা যেন কেনার আগেই বুঝতে পারেন ক্রেতা ।

বিশেষ করে শিশুদের নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে শীর্ষ আদালত । বিচারপতিরা বলেন, ছোটদের মধ্যে জাঙ্ক ফুডের প্রতি আসক্তি ক্রমেই বাড়ছে । ফলে খাবারের প্যাকেটের গায়ে স্পষ্ট সতর্কবার্তা থাকলে অভিভাবক এবং শিশু, দু'পক্ষই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে প্রয়োজনীয় তথ্য পাবেন ।

আদালত আরও জানায়, এই বিষয়ে আগের নির্দেশের পরেও কার্যত কোনও অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না । বিচারপতি পারদিওয়ালার প্রশ্ন, "আমরা জনস্বার্থে এই বিষয়টি দেখছি । মনে রাখবেন, নিজেদের জন্য করছি না । আমাদের নির্দেশ মানছেন না কেন ? আমরা জানি আপনাদের উপরে চাপ রয়েছে !" এখানেই না থেমে, রীতিমতো হুঁশিয়ারির সুরে এরপরই আদালত জানতে চায়, "আপনারা নিজেরাই কি ব্যবস্থা নেবেন, না কি আদালতকে নির্দেশ দিতে হবে ?"

মামলাকারীদের দাবি, দেশে অসংক্রামক রোগের বোঝা দ্রুত বাড়ছে । ডায়াবিটিস, স্থূলতা, হৃদ্‌রোগ এবং কয়েক ধরনের ক্যানসারের সঙ্গে অতিরিক্ত চিনি, নুন ও স্যাচুরেটেড ফ্যাট গ্রহণের সম্পর্ক রয়েছে । সেই কারণেই খাবারের প্যাকেটের সামনেই বড় করে সতর্কতা জানানোর দাবি উঠেছে ।

মামলায় আরও দাবি করা হয়েছে, দেশে জীবনযাপন-সম্পর্কিত রোগ ভয়াবহ আকার নিচ্ছে । ডায়াবিটিসও ক্রমে 'নীরব মহামারি'র চেহারা নিচ্ছে । এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে খাদ্যপণ্যের প্যাকেটে সহজবোধ্য সতর্কতা অত্যন্ত জরুরি বলে মামলাকারীদের বক্তব্য ।

শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের কড়া অবস্থানের ফলে প্যাকেটজাত খাবারের লেবেলিং নিয়ে কেন্দ্র এবং FSSAI-এর উপর চাপ আরও বাড়ল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল । এখন আদালতের পরবর্তী নির্দেশ কী হয়, সেই দিকেই নজর স্বাস্থ্য ও খাদ্যশিল্প মহলের ।

TAGGED:

SUPREME COURT
SC SLAMS FSSAI
প্যাকেটজাত খাবারের সতর্কতা লেবেল
WARNING LABELS ON PACKAGED FOOD
LABELS ON PACKAGED FOODS

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