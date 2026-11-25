আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পত্তি মামলায় বড় নির্দেশ ! সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি রাহুলের
Rahul Gandhi Case: মামলায় অভিযোগ যাচাই করতে সিবিআই ও ইডিকে নির্দেশ দিয়েছিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট ৷ তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন কংগ্রেস নেতা ৷
By PTI
Published : November 25, 2026 at 3:17 PM IST
নয়াদিল্লি, 25 নভেম্বর: কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পত্তির অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) ও এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-কে নির্দেশ দিয়েছিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট ৷ আদালতের সেই নির্দেশই বুধবার খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট । আর এই নির্দেশে সাময়িক স্বস্তি পেলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷
এদিন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি মোহনাকে নিয়ে গঠিত একটি বেঞ্চ বিজেপি নেতা বিঘ্নেশ শিশিরের দায়ের করা আবেদনটি পুনরায় বিবেচনার জন্য এলাহাবাদ হাইকোর্টে ফেরত পাঠিয়েছে । এর মধ্যে আবেদনটি শুনানির যোগ্য কি না, সেই প্রশ্নটিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে ।
শীর্ষ আদালত এর আগে এলাহাবাদ হাইকোর্টকে নির্দেশ দিয়েছিল, রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পত্তির অভিযোগ সংক্রান্ত মামলাটি যেন এগিয়ে না নিয়ে যাওয়া হয় । পাশাপাশি, লোকসভার বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে দায়ের করা এই মামলায় হাইকোর্টের দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী কোনও রিপোর্ট দাখিল না করার জন্য সিবিআই ও ইডি-কে নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। এলাহাবাদ হাইকোর্টের সিবিআই ও ইডি-কে মামলাটি পদক্ষেপ নেওয়ার ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে রাহুল সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ।
এলাহাবাদ হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছিল, সিবিআই-এর দাখিল করা হলফনামাটি আদালতের আগের নির্দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় । এছাড়া, রাহুল গান্ধির সম্পত্তির বিষয়ে আবেদনকারীর করা অভিযোগের প্রেক্ষিতে কী অগ্রগতি হয়েছে, তার কোনও যথাযথ ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়নি ৷ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, নয়াদিল্লিতে সিবিআই-এর দুর্নীতি দমন বিভাগের সদর দফতরের যুগ্ম অধিকর্তা অথবা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রধানকে ব্যক্তিগতভাবে একটি নতুন হলফনামা দাখিল করতে হবে, যেখানে এই বিষয়ে হওয়া অগ্রগতির বিস্তারিত বিবরণ থাকবে ।
এর আগে বিজেপি নেতা বিঘ্নেশ শিশির আরও কিছু আবেদন করেছিলেন, যেখানে তিনি অভিযোগ করেছিলেন যে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির দু'দেশের নাগরিকত্ব রয়েছে ।