লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে শুনানিতে ডেকে হয়রান করছে কমিশন, SIR মামলায় সুপ্রিম-দাবি তৃণমূলের

লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে শুনানিতে ডেকে হয়রান করছে কমিশন, SIR মামলায় সুপ্রিম-দাবি তৃণমূলের
তৃণমূলের অভিযোগের উত্তর দিতে দু'সপ্তাহ সময় চেয়েছিল কমিশন ৷ আবেদন খারিজ করে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে এক সপ্তাহের মধ্যে জবাব দিতে হবে কমিশনকে ৷
Published : January 12, 2026 at 8:53 PM IST
নয়াদিল্লি, 12 জানুয়ারি: আনুষ্ঠানিক নির্দেশ ছাড়াই কাজ করছেন বিএলও-রা ৷ 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র কথা বলে তাঁরা নিজেদের খেয়াল খুশি মতো ভোটারদের শুনানির জন্য ডেকে পাঠাচ্ছেন ৷ আর তার জেরে হয়রানির শিকার হচ্ছেন ভোটাররা ৷ হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে বিএলও-সহ বাকিদের নির্দেশ দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন ৷ সুপ্রিম কোর্টে SIR নিয়ে তৃণমূল সাংসদদের দায়ের করা মামলায় এমনই দাবি করলেন প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল ৷ এক সপ্তাহের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের জবাব চেয়েছে শীর্ষ আদালত ৷ 19 জানুয়ারি মামলার পরবর্তী শুনানি ৷
তৃণমূলের তরফে শীর্ষ আদালতের কাছে দুটি নির্দিষ্ট দাবিও করা হয়েছে ৷ বলা হয়েছে, যাঁদের নাম খসড়া তালিকায় নেই তাঁদের আবেদনের জন্য আরও বেশি সময় দিতে হবে ৷ কমিশন আগে জানিয়েছিল 15 জানুয়ারির মধ্যে আবেদন করতে হবে ৷ সেই মতো প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ৷ সেই সময়সীমা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে ৷ এর পাশাপাশি হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে নির্দেশ দেওয়া বন্ধ করার দাবিও জানানো হয়েছে বাংলার শাসক শিবিরের তরফে ৷
প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চে সোমবার মামলার শুনানি হয় ৷ ডেরেকের পাশাপাশি মামলা দায়ের করেছেন সাংসদ দোলা সেনও ৷ শুনানিতে ডেরেকের আইনজীবী সিবাল বলেন, "এসআইআর সংক্রান্ত নির্দেশ জারি করার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন কোনও নিয়ম মানছে না ৷ হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে বিএলও-দের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ৷ এরকম 50টিরও বেশি ঘটনা ঘটেছে যেখানে বিএলও থেকে শুরু করে ইআরও-সহ বাকিদের হোয়াটসঅ্য়াপের মাধ্যমে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷"
এরপরই লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি নিয়ে সরব হন সিবাল ৷ অন্যদিকে, কমিশনের আইনজীবী আদালতকে জানান, এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে তাঁদের দু'সপ্তাহ সময় লাগবে ৷ কিন্তু অতটা সময় দিতে রাজি হয়নি প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ৷ তারা জানায় এক সপ্তাহের মধ্যে কমিশনকে জবাব দিতে হবে ৷ 19 জানুয়ারি আবারও এই মামলার শুনানি হবে সর্বোচ্চ আদালতে ৷
ডেরেকের দায়ের করা আবেদনে বলা হয়েছে, 16 ডিসেম্বর এসআইআরের খসড়া তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ তাতে দেখা গিয়েছে 58 লাখ 20 হাজার 898 জনের নাম বাদ গিয়েছে ৷ এসআইআর শুরুর আগে বাংলার ভোটার সংখ্যা ছিল 7 কোটি 66 লক্ষ 37 হাজার 529 ৷ খসড়া তালিকায় আছে 7 কোটি 08 লাখ 16 হাজার 616 জনের নাম ৷ কিন্তু এত ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে কমিশনের 2023 সালে তৈরি নিজের আইন ভেঙেছে ৷ আরও দাবি করা হয়েছে, 14 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হবে ৷ এরপর ভোটার তালিকা ফ্রিজ করে নির্বাচন হবে ৷ আর এভাবে ভোটারদের সঙ্গে কমিশন অন্যায় করছে ৷ কারণ, যাঁদের নাম চূড়়ান্ত তালিকায় তাঁদের কাছে আবেদনের কোনও সুযোগ থাকছে না ৷