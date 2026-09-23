সুদীপদের সাংসদ পদ খারিজ, স্পিকার দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন ; আশা সুপ্রিম কোর্টের
SC On Rebel TMC MPs: মৌখিক পর্যবেক্ষণে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে বিচারপতিরা আশা করেন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেবেন স্পিকার ।
By Sumit Saxena
Published : September 23, 2026 at 4:54 PM IST
নয়াদিল্লি, 23 সেপ্টেম্বর : তৃণমূল ত্যাগী লোকসভার সাংসদদের উপর চাপ বাড়ল । মাত্র দুদিন আগে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে কাকলি ঘোষ দস্তিদাররা নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যা করার জন্য আরও এক মাস সময় চেয়ে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি লিখেছেন । কিন্তু বুধবার মৌখিকভাবে সুপ্রিম কোর্ট জানাল, বিচারপতিরা চান স্পিকার এই 20 জনের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া সাংসদ পদ খারিজ সংক্রান্ত আবেদনের উপর দ্রুত শুনানি করবেন । সিদ্ধান্ত নেবেন ।
স্পিকারের কাছে এই সাংসদদের লোকসভার সদস্য় পদ খারিজের আবেদনের পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টে মামলাও দায়ের করেছিলেন লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । মৌখিক পর্যবেক্ষণে আদালত জানিয়েছে তারা অভিষেকের আবেদন এখনই খারিজ করে দিচ্ছে না । পরিস্থিতি কোন দিকে যায় সেটাও দেখতে চায় সর্বোচ্চ আদালত । বুধবার দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য় বাগচি এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয় । মামলার পরবর্তী শুনানি অক্টোবর মাসে ।
অভিষেকের হয়ে সওয়াল করেন তৃণমূলের আইনজীবী সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় । লোকসভার স্পিকারের হয়ে সওয়াল করেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা এবং বিদ্রোহী সাংসদদের হয়ে সওয়াল করেন প্রবীণ আইনজীবী নিরজ কিষাণ এবং মহিন্দর সিং । আদালতকে কল্যাণ বলেন, স্পিকার যাতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেন সেই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হোক ।
তিনি জানান, অভিষেকের দায়ের করা আবেদনের ভিত্তিতে স্পিকার ওই 20 জন লোকসভা সাংসদকে নোটিশ পাঠান অগস্ট মাসে । 14 দিনের মধ্য়ে তাঁরা জবাব দেবেন বলে আদালতে জানানো হয় স্পিকারের তরফে । কিন্তু সাংসদরা বাড়তি সময় চান । স্পিকার তা মঞ্জুর করেন । ঠিক হয়েছিল 22 সেপ্টেম্বর তাঁরা জবাব দেন । কিন্তু এখন আবার তাঁরা নতুন করে বাড়তি সময় চেয়েছেন ।