ইন্টারনেট ব্যবহারের অধিকার মৌলিক, শিশু বলে বঞ্চিত করা যায় না, সুপ্রিম পর্যবেক্ষণ

ইন্টারনেট ব্যবহারের অধিকার মৌলিক, শিশু বলে বঞ্চিত করা যায় না, সুপ্রিম পর্যবেক্ষণ
Right to access internet: বিচারপতিদের মতে, ইন্টারনেট ব্য়বহার এবং অনলাইনে অন্য কারও সঙ্গে যোগাযোগ করার অধিকার সংবিধানের 21 এবং 19 (1) (a) ধারা সম্মত ।
Published : October 17, 2026 at 7:17 PM IST
কলকাতা, 17 অক্টোবর : ইন্টারনেট ব্যবহারের অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলে চিহ্নিত করল সুপ্রিম কোর্ট । আর তাই কমবয়সিদেরও এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না বলে জানিয়েছে বিচারপতি জে পার্দিওয়ালা এবং বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের বেঞ্চ । বিচারপতিরা মনে করেন, ইন্টারনেট ব্য়বহার এবং অনলাইনে অন্য কারও সঙ্গে যোগাযোগ করার অধিকার সংবিধানের 21 এবং 19 (1) (a) ধারা সম্মত ।
অতএব শিশুদের সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কোনও কারণ থাকতে পারে না । আদালতর নির্দেশ প্ল্যাটফর্মগুলির সঙ্গে কথা বলে কেন্দ্রীয় সরকারকে সোশাল মিডিয়া থেকে এমন সমস্ত কন্টেন্ট মুছে ফেলতে হবে যা শিশু মনে কোনও প্রভাব ফেলতে পারে ।
বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, "আমাদের এটা বলতে কোনও সংশয় নেই যে সংবিধানের 21 এবং 19(1)(a) ধারা অনুযায়ী ইন্টারনেটের ব্য়বহার মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে । বয়স যাই হোক না কেন আমাদের শিশুদেরও সেই অধিকার আছে । একটি নির্দিষ্ট বয়স না হলে কোনও শিশু নিজের মতামত প্রকাশের অধিকারকে রক্ষা করতে পারে না-এমনটা মনে করারও কোনও কারণ নেই । তাই তাদের সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার মতো কোনও পরিস্থিতি নেই ।" তবে সোশাল মিডিয়ায় যেভাবে শিশুদের হেনস্থার মুখে পড়তে হচ্ছে তা নিয়ে উদ্বেগও প্রকাশ করেছে আদালত । এই ধরনের কোনও তথ্য যাতে সোশাল মিডিয়ায় না থাকে তা নিশ্চিত করতে যা যা দরকার সবই করতে হবে বলে আদালত জানিয়েছে । এ ব্যাপারে ফেসবুক থেকে শুরু করে ইনস্টাগ্রাম ও টেলিগ্রামের সঙ্গে কথা বলতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে ।
137 পাতার রায়ের একটি অংশে কেন্দ্রীয় সরকারকে একাধিক সুপারিশ করেছে আদালত । তাতে বলা হয়েছে, শিশুদের ক্ষতির মুখে ঠেলে দিচ্ছে এমন কোনও কন্টেন্ট পোস্ট করলে সংশ্লিষ্ট ব্য়ক্তির জন্য মোটা জরিমানার ব্যবস্থা করতে হবে । প্রয়োজনে জেলেও পাঠানো যেতে পারে । তবে শাস্তির পরিমাণ কী হবে তা ঠিক করার ক্ষেত্রে কয়েকটি মানদণ্ডের কথা বলেছে শীর্ষ আদালত ।
বিচারপতিরা আরও জানিয়েছেন, যদি দেখা যায় এই ধরনের পোস্টের মাধ্যমে কেউ রোজগার করছেন তবে সেই রাস্তাও চিরতরে বন্ধ করে দিতে হবে । সেই টাকা যাতে কোনওভাবে ওই ব্যক্তির কাছে পৌঁছতে না পারে সে ব্যবস্থাও করতে হবে । কেন্দ্রীয় সরকারকে হলফনামা জমা দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছে আদালত । ডিসেম্বরের 10 তারিখের মধ্য়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে আদালতকে জানাতে হবে নির্দেশের কতটা পালন করা সম্ভব হয়েছে । আর কতটা বাকি আছে ।