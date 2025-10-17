ETV Bharat / bharat

বিচারপতিদের নথি-স্বাক্ষর জাল করে ডিজিটাল অ্যারেস্ট ! উদ্বিগ্ন সুপ্রিম কোর্টের স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ

প্রায় রোজ ডিজিটাল অ্যারেস্টের মাধ্যমে আর্থিক প্রতারণার ঘটনা ঘটে ৷ বিশেষত প্রবীণদের নিশানা করছে অপরাধীরা ৷ এনিয়ে কেন্দ্রের বক্তব্য জানতে চাইল সুপ্রিম কোর্ট ৷

Digital Arrest Across Country
দেশজুড়ে বেড়ে চলেছে সাইবার অপরাধ (প্রতীকী ছবি)
author img

By PTI

Published : October 17, 2025 at 2:31 PM IST

3 Min Read
নয়াদিল্লি, 17 অক্টোবর: দেশে ডিজিটাল অ্যারেস্টে টাকা খোয়ানোর ঘটনা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে ৷ এবার এই ধরনের প্রতারণা নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করল সুপ্রিম কোর্ট ৷ সম্প্রতি হরিয়ানার আম্বালায় এক প্রবীণ দম্পতি ডিজিটাল অ্যারেস্টের ভুয়ো ফাঁদে পা দিয়ে কোটি টাকা খুইয়েছেন ৷ আদালতের নির্দেশের নথি এবং কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-ইডি'র নামে ভুয়ো আধিকারিকরা ওই প্রবীণ দম্পতির থেকে 1.05 কোটি হাজার টাকা হাতিয়েছে বলে অভিযোগ ৷ এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করল শীর্ষ আদালত ৷ এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার, সিবিআই-এর বক্তব্য জানতে চাইল আদালত ৷

73 বছর বয়সি এক প্রবীণ মহিলা দেশের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইকে চিঠি দিয়ে এই ডিজিটাল অ্যারেস্টের বিষয়টি জানান ৷ তিনি বিচার সংক্রান্ত জাল নথির কথাও জানান তিনি ৷ এরপর সুপ্রিম কোর্ট এই সাইবার অপরাধের ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করে ৷ শুক্রবার বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চ বাড়তে থাকা ডিজিটাল অ্যারেস্টের ঘটনা নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করে ৷ বিচারপতিদের রায়ের নথি ও স্বাক্ষর জালের অপরাধকে সাধারণ সাইবার অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করতে চলবে না বলে সতর্ক করেন ৷

বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, শীর্ষ আদালত থেকে শুরু করে হাইকোর্টের নির্দেশ, এমনকী বিচারপতিদের স্বাক্ষর জাল করে নিরপরাধ সাধারণ মানুষদের ডিজিটালি অ্যারেস্ট করা হচ্ছে ৷ এমনকী প্রবীণরাও এর শিকার হচ্ছেন ৷ এভাবে বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের যে আস্থা রয়েছে, তার গোড়ায় আঘাত করছে প্রতারকরা ৷

শীর্ষ আদালত বলে, "আইনের পাশাপাশি বিচার ব্যবস্থার প্রতিও আমজনতার ভরসা রয়েছে ৷ এদিকে বিচারপতিদের স্বাক্ষর জাল ও বিচার সংক্রান্ত নির্দেশের ভুয়ো কপি তৈরি করে সেই ভরসার ভিত্তিতে কুঠারাঘাত করছে ৷ এই ধরনের কাজে প্রতিষ্ঠানের গৌরবের সরাসরি অসম্মান করা হচ্ছে ৷" এই ধরনের জঘন্য অপরাধজনক কাজকর্মকে সাধারণ প্রতারণা বা সাইবার অপরাধের মধ্যে ধরলে হবে না বলেও জানায় দুই বিচারপতির বেঞ্চ ৷

বেঞ্চের বক্তব্য, "এই ধরনের ঘটনা একবার হচ্ছে, এমনটা নয় ৷ সংবাদমাধ্যমে বহুবার দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই ধরনের জালিয়াতির খবর প্রকাশিত হয়েছে ৷ এই অবস্থায় প্রতারকরা বিচারবিভাগীয় নথির কপি কীভাবে জাল করে সাধারণ নিরপরাধ, বিশেষত প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে, তার উৎস খুঁজে বের করতে হবে ৷ এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য পুলিশকে সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করতে হবে ৷"

বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চ এই বিষয়ে অ্যাটর্নি জেনারেলের সাহায্য চেয়েছে ৷ পাশাপাশি প্রবীণ দম্পতির এক কোটিরও বেশি অর্থ প্রতারণার তদন্তে এখনও পর্যন্ত কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তদন্ত কতদূর এগিয়েছে, সেই বিষয়ে হরিয়ানা সরকার এবং আম্বালার সাইবার অপরাধ দফতরকে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দিয়েছে ৷

জালিয়াতির ঘটনাটি ঘটে 3 সেপ্টেম্বর থেকে 16 সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৷ দম্পতির অভিযোগ, আদালতের স্ট্যাম্প-সহ জাল নথি এবং গ্রেফতারি পরোয়ানা দেখিয়ে ডিজিটালি অ্যারেস্ট করে বিভিন্ন সময়ে একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এক কোটির কিছু বেশি টাকা লুট করেছে প্রতারকরা ৷ সেই জাল নথিগুলির বিষয়টি আদালতের নজরে আনেন অভিযোগকারী প্রৌঢ়া ৷

তিনি জানান, তাঁদের বারবার অডিয়ো ও ভিডিয়ো কল করা হয়েছে ৷ সেখানে ভুয়ো সিবিআই ও ইডি আধিকারিক সেজে ওই জাল নথি দেখিয়ে ডিজিটাল অ্যারেস্ট করা হয় ৷ এই ঘটনায় আম্বালার সাইবার অপরাধ দফতরে বিএনএস-এর সংশ্লিষ্ট ধারার আওতায় দু'টি এফআইআর করা হয়েছে ৷

