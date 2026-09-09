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নিট-প্রতিবাদে সহপাঠীদের অংশ নিতে বলায় পড়ুয়াকে নোটিশ, কড়া সুপ্রিম কোর্ট

প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের প্রশ্ন, আদালত আগেই জানিয়েছে এই ঘটনায় পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না । তাহলে ওই পড়ুয়াকে নোটিশ দেওয়া হল কেন ?

SC ON CJP PROTEST
সুপ্রিম কোর্ট (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 9, 2026 at 4:23 PM IST

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নয়াদিল্লি, 9 সেপ্টেম্বর: সহপাঠীদের নিট-দুর্নীতির প্রতিবাদে সংগঠিত হতে চলা মিছিলে যোগ দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন নয়ডার গৌতম বুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়া । তাঁকে নোটিশ পাঠান গ্রেটার নয়ডার এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট। ছাত্রকে তাঁর আচরণে কারণ ব্যাখ্যা করতে বলেন । শান্তি বজায় রাখার শর্ত হিসেবে তিনি 5 লক্ষ টাকা কেন জমা রাখবেন না তাও জানতে চাওয়া হয় । এই ঘটনায় অসন্তোষ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট ।

বুধবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার ডিভিশন বেঞ্চে এই বিষয়টর উল্লেখ করা হয় । তখনই আদালতের তরফে বলা হয় নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে হওয়া প্রতিবাদের জন্য বা এ সংক্রান্ত অন্য কোনও কারণে পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে যে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না সে কথা আদালত আগেই জানিয়ে দিয়েছিল । এই নির্দেশ গোটা দেশের জন্য প্রযোজ্য । তাহলে ওই পড়ুয়াকে নোটিশ দেওয়া হল কেন ?

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট পড়ুয়ার নামে জারি করা ওই নোটিশে জানতে চেয়েছেন তাঁর আচরণের জন্য কেন তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না । আরও জানতে চাওয়া হয়েছে, শান্তি বজায় রাখার শর্ত হিসেবে তাঁকে কেন 5 লক্ষ টাকা জমা রাখতে বলা হবে না ? নোটিশ জারির পর প্রবল বিতর্ক হয় । পরে সেটি প্রত্যাহারও করে নেওয়া হয় । কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট নিজের বক্তব্য জানিয়ে দেওয়ার পরও কীভাবে এমন নোটিশ জারি হয় তা জানতেই বিষয়টি প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে উল্লেখ করা হয় । তাতে অসন্তোষ প্রকাশের পাশাপাশি আদালত আরও একবার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করল ।

এর আগে এই মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়ে দেয় নিট -প্রতিবাদ নিয়ে দেশের যে প্রান্তে পডুয়াদের বিরুদ্ধে যত মামলা দায়ের হয়েছে সব খারিজ করে দেওয়া হচ্ছে । নতুন করে কোনও মামলা দায়ের করাও যাবে না । তারপরই নয়ডার ঘটনা প্রকাশ্যে আসে ।

নিটের প্রশ্নফাঁসকে ঘিরে গত কয়েক মাস ধরে দেশে প্রবল বিতর্ক হচ্ছে । গত জুলাই মাসে সংসদের বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনে যন্তর মন্তরে আন্দোলনরত সিজেপি পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে পুলিশের অতিসক্রিয়তা ঘিরে পরিস্থিতির আরও অবনতি হয় । দায়ের হয় একাধিক মামলা ।

এমনই আবহে সাম্প্রতিক ছাত্র বিক্ষোভ এবং তার পরবর্তী হিংসার ঘটনায় সুপ্রিম কোর্ট একটি বড় পদক্ষেপ নেয়। পুরো ঘটনাটির নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য আদালত পাঁচ সদস্যের একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটির প্রধান সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি আর সুভাষ রেড্ডি।

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পড়ুয়াকে নোটিশ কড়া সুপ্রিম কোর্ট
SC ON CJP PROTEST

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