ইডি'র তল্লাশিতে মুখ্যমন্ত্রীর বাধা দেওয়ার অভিযোগ 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ', ক্ষুব্ধ সুপ্রিম কোর্ট

ইডি'র তল্লাশিতে মুখ্যমন্ত্রীর বাধা দেওয়ার অভিযোগ 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ', ক্ষুব্ধ সুপ্রিম কোর্ট
8 জানুয়ারি আইপ্যাকের কর্ণধারের বাড়ি ও সংস্থার দফতরে ইডি'র তল্লাশির মামলার শুনানি হল সুপ্রিম কোর্টে ৷
By Sumit Saxena
Published : January 15, 2026 at 1:24 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 জানুয়ারি: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তল্লাশির সময় জোর করে যেভাবে ঢুকে পড়েছিলেন, তাতে স্তম্ভিত এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ৷ বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে আইপ্যাক মামলার শুনানিতে জানাল ইডি ৷ এদিন বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্র এবং বিপুল পাঞ্চোলির বেঞ্চে এই মামলার শুনানিতে ইডি'র তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা অভিযোগ করেন, অতীতেও এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ৷ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তাঁর বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ নথি চুরি করার অভিযোগ জানিয়েছে ৷
ইডি'র তল্লাশিতে বাধা পাওয়ার ঘটনায় ক্ষোভপ্রকাশ করে দুই বিচারপতির বেঞ্চ ৷ শীর্ষ আদালত জানায়, বিষয়টি যাচাই করা প্রয়োজন এবং নোটিশ জারি করতে চলেছে কোর্ট ৷ পাশাপাশি গত 9 জানুয়ারি কলকাতা হাইকোর্টে শুভ্রা ঘোষের বেঞ্চে মামলার শুনানির দিন হইহট্টগোলের ঘটনায় বিরক্তি প্রকাশ করে সুপ্রিম কোর্ট ৷
এদিন তুষার মেহতা সওয়াল করেন, "এই ধরনের ঘটনা দুঃখজনক ৷ এর ফলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর মনোবল ভেঙে যাবে ৷ এভাবে চললে রাজ্যগুলির মনে হবে, যে তারা এভাবে তল্লাশি চলাকালীন জবরদস্তি ঢুকে পড়তে পারবে ৷ চুরি করবে এবং তার পর ধর্নায় বসবে ৷ এর একটা বিহিত হোক ৷ একটা উদাহরণ সেখানে যে সব আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন, তাদের সাসপেন্ড করা হোক ৷"
গত 8 জানুয়ারি কয়লা পাচার মামলার তদন্তে আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি এবং সংস্থার সল্টলেকের দফতরে তল্লাশি চালায় ইডি ৷ এই তল্লাশি চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দু'টি জায়গাতে হাজির হন এবং বেশ কিছু ফাইল থেকে হার্ডডিস্ক নিয়ে বেরিয়ে আসেন ৷