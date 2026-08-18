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সোশাল মিডিয়ায় অভিযুক্তদের পরিচয় প্রকাশ পুলিশের, কেন্দ্র-রাজ্যের বক্তব্য তলব সুপ্রিম কোর্টের

পুলিশ যাতে অভিযুক্তদের পরিচয় প্রকাশ না করে তার জন্য দায়ের হল জনস্বার্থ মামলা। আবেদনকারীর দাবি, এভাবে পরিচয় প্রকাশ করলে ওই ব্যক্তির সামাজিক সম্মানহানি হয়।

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সোশাল মিডিয়ায় কোনও ঘটনায় অভিযুক্তদের নাম ও পরিচয় প্রকাশ নিয়ে মামলা (প্রতীকী ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 18, 2026 at 5:20 PM IST

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নয়াদিল্লি, 18 অগস্ট: সোশাল মিডিয়ায় কোনও ঘটনায় অভিযুক্তদের নাম ও পরিচয় প্রকাশ করা অমানবিক। তাদের পক্ষে অবমাননাকরও বটে। অবিলম্বে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হোক। এমনই দাবি করে দায়ের জনস্বার্থ মামলায় কেন্দ্রের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্য এবং মেটার মতো সোশাল মিডিয়া কর্তৃপক্ষের বক্তব্য জানতে চাইল সুপ্রিম কোর্ট ।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি ভি মোহনার ডিভিশন বেঞ্চে এই জনস্বার্থ মামলাটি দায়ের করেছেন প্রবীণ আইনজীবী গোপাল সঙ্করনারায়ণ। সওয়াল করছেন আইনজীবী শ্রুতঞ্জা ভরদ্বাজ। আবেদনকারী হেমেন্দ্র প্যাটেল নামে এক ব্যক্তি। মঙ্গলবারের শুনানিতে শ্রুতঞ্জা বেঞ্চকে বলেন, "সমস্ত রাজ্যের পুলিশকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হোক যাতে তারা কোনও ঘটনায় অভিযুক্তর নাম ও পরিচয় সোশাল মিডিয়ায় প্রকাশ না করে। অভিযুক্তদের পরিচয় প্রকাশ না করার পাশাপাশি তাঁদের ব্যাপারে এমন কোনও তথ্য় প্রকাশ করা যাবে না যা তাদের অসম্মানের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।"

আইনজীবী আদালতকে আরও বলেন, "আদালত প্রতিটি রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিক যাতে তারা নিজেদের পুলিশ বাহিনীর সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের বিষয় নিয়ম তৈরি করে। বিশেষ করে যেন এমন নিয়ম তৈরি হয় যার ফলে পুলিশ অভিযুক্তদের নাম ও ছবি সকলের সামনে প্রকাশ করে দিতে না পারে।"

মামলার আবেদনকারী চান সোশাল মিডিয়া প্ল্য়াটফর্মগুলিকেও নির্দেশ দিক আদালত যাতে তারাও এ সংক্রান্ত ব্যাপারে নির্দিষ্ট নিয়ম তৈরি করে । এ প্রসঙ্গে আইনজীবী আদালতকে বলেন, " ইনস্টাগ্রাম এবং ফেসবুকের মতো সোশ্যাল মিডিয়া সংস্থাকে উপযুক্ত বিধি তৈরি করতে হবে। ব্যবহারকারীদের জানাতে হবে ওই সংশ্লিষ্ট সোশাল মিডিয়ায় কোনও অভিযুক্তর নাম ও পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না ।

অভিযুক্তদের নাম ও পরিচয় প্রকাশ করা নিয়ে বিতর্ক চলছে দীর্ঘদিন ধরে । এর আগে ধর্ষণ বা এই ধরনের গুরুতর ঘটনায় নির্যাতিতা ও তাঁর পরিবারের পরিচিতি প্রকাশ নিয়ে কড়া অবস্থান নিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সম্প্রতি আরজি করের নির্য়াতিতারও পরিচয় অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ে বলে দাবি ওঠে । অভিযোগ পৌঁছয় সুপ্রিম-দরবারে । আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, যাঁরা এই কাজ করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা নেবে । এবার অনলাইনে অভিযুক্তদের পরিচয় গোপন রাখার দাবিতে দায়ের হল জনস্বার্থ মামলা ।

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SC NOTICE TO CENTRE
REVEALING IDENTITY OF ACCUSED
SOCIAL MEDIA PLATFORMS
অভিযুক্তদের পরিচয় প্রকাশ বিতর্ক
PIL IN SUPREME COURT

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