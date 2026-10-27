নিউজরুম তো বন্ধ করে দিতে হবে ! সুপ্রিম কোর্টে তথ্য সংরক্ষণ আইনকে চ্যালেঞ্জ ডিজিটাল মিডিয়া সংগঠনের

নিউজরুম তো বন্ধ করে দিতে হবে ! সুপ্রিম কোর্টে তথ্য সংরক্ষণ আইনকে চ্যালেঞ্জ ডিজিটাল মিডিয়া সংগঠনের
DATA PROTECTION: পরিবর্তিত এই আইনে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং তথ্য জানার অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে অভিযোগ ৷ সুপ্রিম কোর্ট এবিষয়ে কেন্দ্রের অবস্থান জানতে চেয়েছে ৷
Published : October 27, 2026 at 5:24 PM IST
নয়াদিল্লি, 27 অক্টোবর: ডিজিটাল ব্যক্তিগত তথ্য় সংরক্ষণ আইনের (Digital Personal Data Protection Act) পরিবর্তিত পরিসর নিয়ে মঙ্গলবার কেন্দ্রের অবস্থান জানতে চাইল সুপ্রিম কোর্ট ৷ ডিজিটাল ব্যক্তিগত ডেটা সংরক্ষণ আইনে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং তথ্য জানার অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে সম্প্রতি অভিযোগ উঠেছে ৷ সেই সংক্রান্ত শুনানিতে আজ সুপ্রিম কোর্ট এই নোটিশ দিয়েছে কেন্দ্রকে ৷
ডিজিটাল নিউজ পাবলিশার্স অ্য়াসোসিয়েশন (DNPA)-এর তরফে সিনিয়র অ্যাডভোকেট মাধবী দিওয়ানের বক্তব্য শোনার পরে শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ আজ নোটিশ জারি করে ৷ এই সংক্রান্ত মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে 17 নভেম্বর ৷
সুপ্রিম কোর্টে DNPA-র তরফে করা আবেদনে পরিবর্তিত তথ্য় সংরক্ষণ আইনের কিছু কিছু অংশ 'অসাংবিধানিক' আখ্যা দিয়ে বাদ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে ৷ DNPA-র দাবি, সংবাদ সংক্রান্ত কাজে কোনও ছাড় বা ছাড়পত্রের ব্যবস্থা না থাকলে তা সংবাদ পরিবেশনকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করতে পারে, অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতায় প্রভাব ফেলতে পারে এবং সংবাদ সূত্রের গোপনীয়তা নষ্ট হতে পারে ।
ডিজিটাল মিডিয়ার বেশ কিছু প্রধান সংবাদ প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত DNPA মনে করছে, পরিবর্তিত আইনের পরিসরে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে ৷
আজকের শুনানিতে সিনিয়র অ্যাডভোকেট মাধবী দিওয়ান শীর্ষ আদালতে অনুরোধ জানান, ডিজিটাল ব্যক্তিগত তথ্য় সংরক্ষণ আইনের পরিবর্তিত অংশে স্থগিতাদেশ দেওয়া হোক, তা না হলে দেশজুড়ে নিউজরুমগুলো বন্ধ করে দিতে হবে ৷ প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ অবশ্য এই ধরনের কোনও স্থগিতাদেশ দিতে রাজি হয়নি ৷ বেঞ্চের মতে, অন্য পক্ষের বক্তব্য না শুনে একতরফা আদেশ তারা দিতে পারে না ৷
দিওয়ান দৃঢ়তার সঙ্গে যুক্তি দিয়ে বোঝান, ঐতিহ্যবাহী গণমাধ্য়ম বলতে আমরা যা বুঝি, তাদের তরফে এটিই প্রথম সামগ্রিক আবেদন ৷ তাঁর কথায়, "সংবাদ সম্পর্কে আমাদের ধারণাটা স্পষ্ট করতে হবে ৷ আমাকে তথ্যের কর্তার মর্জির ওপরে নির্ভর করতে হবে ? ...যে কোনও ব্যক্তি অনুমতি দেবেন নাকি দেবেন না, টিভিতে ওটা তো লাইভ সম্প্রচার হচ্ছে ! এরকম হলে তো নিউজরুম বন্ধ করে দিতে হবে ৷ অনুমতি চেয়ে, মত নিয়ে তবে খবর সম্প্রচার হবে, এর কোনও মানে থাকছে ?"
প্রধান বিচারপতি দিওয়ানের উদ্দেশে বলেন, "আপনিই এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ৷ এই আইনের যাতে অপব্যবহার না হয় , তার জন্য পরামর্শ দিতে পারেন সরকারকে ৷"
দিওয়ান তখন জানান, তাঁর মক্কেলরা আবেদন জমা দেওয়ার পরে একটি স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন। এ বিষয়ে বেঞ্চ মৌখিকভাবে জানায়, "এটি নির্দোষ নাগরিকের অধিকার এবং আপনার অধিকারের মধ্যে বিবেচনার বিষয় । তাই একটি ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে... আপনারা কীভাবে এর অপব্যবহার ঠেকাবেন, সে বিষয়ে পথ দেখানো ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য আপনিই সেরা ।"
দিওয়ান তখন জানান, এই আইনটি যদি আদালত খতিয়ে দেখে, তাহলেই তারা বুঝবে যে এটি সাংবাদিকতার জন্য একেবারেই উপযুক্ত নয় ৷ পদে পদে অনুমতি চাইতে হলে নিউজরুম বন্ধ করে দিতে হবে, প্রাক-সেন্সরশিপ-এর শাসন শুরু হবে ৷ তাঁর কথায়, "আপনার উপর খবর করতে হলে আপনার অনুমতি চাইতে হবে ৷ এটা কীভাবে হতে পারে ? তাহলে খবরটা কী হল ? যদি কোনও কিছু খারাপ ঘটে, তাহলে আমাদের সেটার ফল ভুগতে হবে ৷ কোনও খবর ভুল হতে পারে বা সঠিক তথ্য দেওয়া না হতে পারে...কিন্তু খবর সংগ্রহের আগেই সেটাকে ঠান্ডাঘরে পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে কি ?" এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলি ইতিমধ্যেই কেবল অ্যাক্ট, তথ্যপ্রযুক্তি আইন এবং প্রেস কাউন্সিলের আওতায় নানাবিধ বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ৷