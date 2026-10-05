লাখ লাখ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া স্বেচ্ছাচারিতা, এসআইআর আবহে মন্তব্য বিচারপতির

লাখ লাখ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া স্বেচ্ছাচারিতা, এসআইআর আবহে মন্তব্য বিচারপতির
Ujjal Bhuyan: বিচারপতি মনে করেন, ভোটার তালিকা থেকে কারও নাম বাদ দেওয়ার অর্থাৎ তাঁকে তাঁর নিজের দেশেই দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করা ।
Published : October 5, 2026 at 1:20 AM IST
হায়দরাবাদ, 5 অক্টোবর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে বিতর্ক চলছে দেশজুড়। এরইমধ্য়ে ভোটার তালিকা থেকে গণহারে নাম বাদ দেওয়ার তীব্র সমালোচনা করলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি উজ্জ্বল ভূঁইয়া । হায়দরাবাদের একটি অনুষ্ঠানে বিচারপতি বলেন, "কোনও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোটার তালিকা থেকে লাখ লাখ নাম বাদ দেওয়া স্বেচ্ছাচারিতা ।"
তিনি মনে করেন, ভোটার তালিকা থেকে কারও নাম বাদ দেওয়ার অর্থাৎ তাঁকে তাঁর নিজের দেশেই দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করা । ভারতের সংবিধানে এই কাজের কোনও জায়গা নেই ।
ভারতীয় সংবিধানের 326 ধারার উল্লেখ করে বিচারপতি বলেন, "ভোট দেওয়ার অধিকারের সঙ্গে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সরাসরি সম্পর্ক আছে । সংবিধানের 326 ধারায় সেই অধিকারকে সংরক্ষিত করেও রাখা হয়েছে । আগাম নোটিশ না দিয়ে এই অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না ।" তাঁর মতে, ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার মতো স্বেচ্ছাচারিতাকে অন্য কোনও অজুহাত দিয়ে বৈধ বলে প্রমাণও করা যায় না ।
নিজের বক্তব্যের কোনও অংশে অবশ্য় এসআইআর প্রক্রিয়ার নাম উল্লেখ করেননি বিচারপতি । তবে ঠিক যে সময় ভোট চুরির অভিযোগ থেকে শুরু করে বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কার্যকারিতা নিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে সাধারণ ভোটারদের একটা বড় অংশের মনে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে তখন শীর্ষ আদালতের বিচারপতির এই মন্তব্য অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ ।
তিনি বলেন, "কোনও প্রক্রিয়া যদি লাখ লাখ মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেয় তাহলে তা স্বেচ্ছাচারিতা ছাড়া আর অন্য কিছু নয় । ভোটাধিকার কেড়ে কোনও ব্যক্তিকে তার আপন দেশে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করা ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত ব্যবস্থার পরিপন্থী । কোনও যুক্তি দিয়েই ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে বৈধ প্রতিপন্ন করা যায় না । "
নিজের ভাষণে সুপ্রিম কোর্টের দুটি রায়ের কথা উল্লেখ করেন বিচারপতি । প্রথমটি 2023 সালের । ভারত সরকারের সঙ্গে অনুপ বার্নওয়ালের ওই মামলায় শীর্ষ আদালত বলেছিল ভোট দেওয়ার অধিকারকে সংবিধানের 326 ধারা থেকে আলাদা করা যায় না । ওই মামলায় বিচারপতিদের আরও পর্যবেক্ষণ ছিল, নাগরিকদের ভোটার হওয়া এবং ভোট দেওয়ার অধিকার থেকেই মুক্ত ও অবাধ নির্বাচনের ভিত্তি তৈরি হয় । অন্য মামলাটি হল লাল বাবু হোসেনের সঙ্গে ইআরও-র মামলা ।
আর তাই বিচারপতি মনে করেন, মৃত ভোটারদের কথা বাদ দিলে অন্য যে কোনও ভোটারের নাম একবার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর কোনও কারণে বাদ দিতে হলে সংশ্লিষ্টকে নোটিশ দিতে হয় । তাঁর বক্তব্য় জানতে শুনানিও করতে হয় ।