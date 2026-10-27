আদালতের অগোচরে ফর্ম-6 বদল ! দোলা সেনের মামলায় কমিশনকে সুপ্রিম-নোটিশ

আদালতের অগোচরে ফর্ম-6 বদল ! দোলা সেনের মামলায় কমিশনকে সুপ্রিম-নোটিশ
SC Issues Notice to ECI: মঙ্গলবার দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে ৷
By PTI
Published : October 27, 2026 at 6:19 PM IST
নয়াদিল্লি, 27 অক্টোবর: নির্বাচন কমিশন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষকে ফের নোটিশ দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ রাজ্যসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ দোলা সেনের করা আবেদনের ভিত্তিতে এই নোটিশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত ৷ অন্যদিকে এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে সোমবার হলফনামা দাখিল করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ তার জবাব দেওয়ার জন্য আবেদনকারীদের আরও দশদিন সময় দিয়েছে শীর্ষ আদালত ৷
এই মুহূর্তে দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক বিতর্ক হল ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর ৷ যা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আগে থেকেই মামলা দায়ের হয়ে আছে ৷ তার মধ্যে তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন নতুন করে একটি আবেদন করেন ৷ ওই আবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে যে বিহারে এসআইআর-এর সময় সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদন ছাড়াই ‘ফর্ম 6’-এ পরিবর্তন আনা হয়েছিল ।
এসআইআর মামলার সঙ্গেই মঙ্গলবার ওই আবেদনের শুনানি হয় দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও ভি মোহনার সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে৷ সেখানে দোলা সেনের আইনজীবী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভায় তৃণমূলের সাংসদ মানেকা গুরুস্বামী ৷ তিনি জানান, নির্বাচন কমিশন ভুলবশত দাবি করেছে যে, 6 নম্বর ফর্মে আনা পরিবর্তনগুলো সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক অনুমোদিত ছিল ।
এই নিয়ে নির্বাচন কমিশন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষের জবাব তলব করে সুপ্রিম কোর্ট ৷ সেই জন্য নোটিশ জারি করা হয় শীর্ষ আদালতের তরফে ৷ নোটিশ জারির সময় প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত জানান, সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখা হবে ।
এদিকে সোমবার সন্ধ্যায় এসআইআর মামলায় নির্বাচন কমিশনের তরফে হলফনামা দাখিল করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে ৷ সেখানে নিজেদের বক্তব্য জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ 248 পাতার ওই হলফনামায় কমিশন এসআইআর-এর পক্ষে জোরালো অবস্থান নিয়েছে ৷ তারা ‘ফর্ম 6’ সংশোধনের অভিযোগ নাকচ করে দিয়েছে ৷ নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত বিধিবদ্ধ ‘ফর্ম 6’-এ কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি ।
নির্বাচন কমিশনের পক্ষে ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার ভানু প্রকাশ ইতুরু এই হলফনামা দাখিল করেছেন ৷ সেখানে কমিশন জানিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়ার প্রচেষ্টা দুর্ভাগ্যজনক ৷ এই হলফনামাটি দাখিল করার বিষয়টিও কমিশনের তিন সদস্যের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে অনুমোদিত হয়েছে । এই নিয়ে মামলার প্রথম আবেদনকারী রাকেশ কুমার সিং-এর প্রতিনিধিত্বকারী প্রবীণ আইনজীবী বিকাশ সিং-কে আদালত নির্দেশ দেয় যে কমিশনের জবাবের প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্য দশদিন সময় দেওয়া হল ৷
2025-এ বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশন প্রথমবার এসআইআর করে ৷ তার পর পশ্চিমবঙ্গ-সহ আরও বেশ কয়েকটি রাজ্যে করা হয় ৷ শুরু থেকেই এই নিয়ে সরব হয় বিরোধীরা ৷ এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোটার তালিকায় কারচুপি করার অভিযোগ তোলা হয় ৷ পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর নিয়ে মামলাও দায়ের হয় সুপ্রিম কোর্টে ৷
পরে অন্যান্য রাজ্য়েও এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু করে নির্বাচন কমিশন ৷ এই পরিস্থিতিতে গত 25 সেপ্টেম্বর একটি ইংরেজি দৈনিকে এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে নির্বাচন কমিশনে মতানৈক্য হয়েছে বলে দাবি করে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ৷ ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু এবং বিবেক জোশি গত দশমাসে অন্তত 14 বার এসআইআর সংক্রান্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও আদেশের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে আপত্তি জানিয়েছিলেন । ওই সব সিদ্ধান্ত ও আদেশ তাঁদের অগোচরে বা তাঁদের সুপারিশ ছাড়াই জারি করা হয়েছিল ।
এর পরই ভোটচুরি ইস্যুতে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয় কংগ্রেস-সহ সমস্ত বিরোধী দল ৷ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে সরব হয়ে পথে নামে ককরোচ জনতা পার্টিও ৷ অন্যদিকে মামলা দায়ের হয় সুপ্রিম কোর্টে ৷ সেই মামলায় নির্বাচন কমিশনের কাছে হলফনামা চায় শীর্ষ আদালত ৷ যা সোমবার সন্ধ্যায় জমা দিয়েছে কমিশন ৷ এবার আবেদনকারীদের পালটা জবাব দেওয়ার পালা ৷
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