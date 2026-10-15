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রাহুলের আবেদনে কমিশনকে নোটিশ ! মিছিল নিয়ে বিরোধীদের সুপ্রিম বার্তা- 'কেউ বিচারব্যবস্থাকে ভয় দেখাতে পারে না'

SIR irregularities: এসআইআর নিয়ে অভিযোগ জানাতে বিরোধী নেতাদের সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত মিছিল প্রসঙ্গে আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'কেউ বিচারব্যবস্থাকে ভয় দেখাতে পারে না ।'

SUPREME COURT
সুপ্রিম কোর্ট (ইটিভি ভারত, ফাইল ছবি)
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By PTI

Published : October 15, 2026 at 3:19 PM IST

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নয়াদিল্লি, 14 অক্টোবর: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর-এ বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম বাদ দেওয়া এবং অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির আবেদনে নির্বাচন কমিশনের জবাব চাইল সুপ্রিম কোর্ট । বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ নির্বাচন কমিশন, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক যোশীকে নোটিশ পাঠিয়েছে । তবে একই সঙ্গে এসআইআর নিয়ে অভিযোগ জানাতে বিরোধী নেতাদের সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত মিছিল করে আসার বিষয়েও প্রশ্ন তুলেছে শীর্ষ আদালত । আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'কেউ বিচারব্যবস্থাকে ভয় দেখাতে পারে না ।'

এসআইআর প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ তুলে সোমবার রাহুল গান্ধি-সহ একাধিক বিরোধী নেতা সুপ্রিম কোর্টের উদ্দেশে মিছিল করেছিলেন । তাঁদের অভিযোগ, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে বহু ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে এবং পুরো প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে আদালতে আবেদন জমা পড়ে । বৃহস্পতিবার সেই আবেদনের শুনানিতে নির্বাচন কমিশন ও সংশ্লিষ্ট কর্তাদের বক্তব্য জানতে চেয়েছে শীর্ষ আদালত । মামলাটি ইতিমধ্যে বিচারাধীন এসআইআর-সংক্রান্ত অন্য মামলাগুলির সঙ্গে যুক্ত করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ।

শুনানির সময় কয়েক জন আইনজীবী এসআইআর নিয়ে অভিযোগ জানাতে রাহুল গান্ধি ও অন্য বিরোধী নেতাদের সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত মিছিল করে আসার প্রসঙ্গ তোলেন । তখনই বেঞ্চ জানায়, বিচারব্যবস্থার উপর চাপ তৈরি করার চেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না । প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, আদালতকে কেউ ভয় দেখিয়ে নিজের বক্তব্য মানতে বাধ্য করতে পারে না । তবে বিচারপতিরা সাধারণ মানুষের বাস্তব পরিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্ন নন, সেই কথাও স্পষ্ট করেছে আদালত । বেঞ্চ জানায়, বিরোধী নেতাদের আবেদনের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে জবাব চাওয়া হচ্ছে । কিন্তু আবেদনকারীদের মধ্যে এক জনের আচরণ নিয়েও আদালত প্রশ্ন তুলতে চায় ।

এসআইআর নিয়ে বিরোধীদের অভিযোগ কী ?

বিরোধী নেতাদের অভিযোগ, বিশেষ নিবিড় সংশোধনের মাধ্যমে ভোটার তালিকা থেকে বহু মানুষের নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে । তাঁদের বক্তব্য, ভোটার তালিকা নির্ভুল করা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হলেও সেই প্রক্রিয়া যেন প্রকৃত ভোটারদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার কারণ না হয়ে ওঠে । বিশেষ করে নাম বাদ পড়ার ক্ষেত্রে যথাযথ যাচাই, নোটিশ এবং সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা ।

শুনানিতে অন্য একটি আদালত অবমাননার মামলার প্রসঙ্গও উঠে আসে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহন ওই মামলায় নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েছিলেন । কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার অর্থ এই নয় যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিজেদের পদক্ষেপের পক্ষে যুক্তি দিতে পারবে না । তাঁর বক্তব্য, আদালতের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই ক্ষমা চাওয়া হতে পারে ।

এর জবাবে বেঞ্চ জানায়, সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আদালতে নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েছে কি না, তা নিয়ে তারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোনও পদক্ষেপ করছে না ।

ওই আদালত অবমাননার মামলাটি দিল্লিতে 10 অক্টোবরের প্রতিবাদ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে মেট্রো ও ট্রেন পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ না রাখার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ লঙ্ঘনের অভিযোগের সঙ্গে সম্পর্কিত । আদালতের নির্দেশ ছিল, ওই পরিস্থিতিতে মেট্রো ও ট্রেন পরিষেবার উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা যাবে না । সেই নির্দেশ মানা হয়েছিল কি না, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে ।

এ দিন নির্বাচন কমিশনকে ঘিরে আরও কয়েকটি আবেদনের শুনানিতেও কেন্দ্র ও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে নোটিশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট । ওই আবেদনগুলির মধ্যে রয়েছে এআইএমআইএম নেতা আসাদউদ্দিন ওয়েইসির করা আবেদনও । ফলে ভোটার তালিকা, নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে একাধিক বিষয় এখন শীর্ষ আদালতের বিবেচনাধীন।

এ ছাড়াও দিল্লির যন্তর মন্তরকে নির্দিষ্ট প্রতিবাদস্থলের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়ের করা আবেদন খতিয়ে দেখতেও সম্মতি দিয়েছে আদালত । যন্তর মন্তর দীর্ঘদিন ধরেই দিল্লিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও নাগরিক আন্দোলনের পরিচিত কেন্দ্র । সেখানে প্রতিবাদের অনুমতি ও বিকল্প স্থানের প্রশ্ন ঘিরে সাম্প্রতিক সময়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ।

রাহুল গান্ধি-সহ বিরোধী নেতাদের আবেদনে নোটিশ জারি হওয়ায় এসআইআর-সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে নিজেদের অবস্থান জানাতে হবে । ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগ, সংশোধনের পদ্ধতি এবং ভোটারদের অধিকার সুরক্ষার প্রশ্নে কমিশনের বক্তব্য মামলার পরবর্তী শুনানিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে । ফলে এক দিকে ভোটার তালিকা সংশোধনের স্বচ্ছতা নিয়ে আইনি লড়াই, অন্য দিকে প্রতিবাদের পদ্ধতি ও বিচারব্যবস্থার প্রতি সম্মান- দুই বিষয়েই পরবর্তী শুনানির দিকে নজর থাকবে ।

TAGGED:

RAHUL GANDHI
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এসআইআর নিয়ে কমিশনকে নোটিশ
সুপ্রিম কোর্ট
SUPREME COURT ON SIR

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