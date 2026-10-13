মোদিকে 'কমান্ডার-ইন-থিফ' মন্তব্যে রাহুলের বিরুদ্ধে মামলা ! বিচারপ্রক্রিয়ায় 'সুপ্রিম' স্থগিতাদেশ

মোদিকে 'কমান্ডার-ইন-থিফ' মন্তব্যে রাহুলের বিরুদ্ধে মামলা ! বিচারপ্রক্রিয়ায় 'সুপ্রিম' স্থগিতাদেশ
SC Halts Criminal Defamation Trial: প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে মন্তব্যের জেরে ফৌজদারি মানহানির মামলা, বম্বে হাইকোর্টের নির্দেশে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শীর্ষ আদালতে কংগ্রেস নেতা ।
Published : October 13, 2026 at 2:55 PM IST
নয়াদিল্লি, 13 অক্টোবর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে 'কমান্ডার-ইন-থিফ' বলে উল্লেখ করার অভিযোগে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে চলা ফৌজদারি মানহানির মামলায় আপাতত স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট । মঙ্গলবার বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি অপারেশ কুমার সিংহের বেঞ্চ জানিয়ে দিল, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিম্ন আদালতে এই মামলার বিচারপ্রক্রিয়া এগোবে না । বম্বে হাইকোর্টের 8 সেপ্টেম্বরের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল । তাঁর আবেদনের ভিত্তিতে চার সপ্তাহের মধ্যে জবাব চেয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে নোটিশও দিয়েছে আদালত ।
মঙ্গলবার মামলার শুনানিতে রাহুলের হয়ে সওয়াল করেন প্রবীণ আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি । বিচারপতিদের বেঞ্চ জানায়, আবেদনটির বিষয়ে চার সপ্তাহের মধ্যে জবাব দিতে হবে । তত দিন নিম্ন আদালতে মামলার পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত থাকবে । ফলে আপাতত রাহুলের বিরুদ্ধে এই মামলার শুনানি বন্ধ থাকছে । তবে মামলাটি খারিজ হয়ে যায়নি । অভিযোগের বিচার আদৌ হবে কি না, তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও বাকি ।
ঘটনার সূত্রপাত, 2019 সালে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে 'কমান্ডার-ইন-থিফ' বলে উল্লেখ করার অভিযোগে রাহুলের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মানহানির মামলা দায়ের হয়েছিল । অভিযোগকারী এম এইচ শ্রীশ্রিমল বিজেপির সক্রিয় সদস্য । তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে রাহুলের ওই মন্তব্য শুধু একজন ব্যক্তিকে আক্রমণ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং বিজেপির নেতা হিসাবে মোদিকে নিশানা করার ফলে দলের সদস্য হিসাবেও তিনি অপমানিত বোধ করেছেন ।
এই মামলায় নিম্ন আদালত রাহুলের বিরুদ্ধে সমন জারি করেছিল । সেই সমন বাতিল এবং মামলার কার্যক্রম খারিজ করার আবেদন নিয়ে বম্বে হাইকোর্টে যান কংগ্রেস নেতা । কিন্তু গত 8 সেপ্টেম্বর তাঁর আবেদন খারিজ করে দেয় হাইকোর্টের একক বিচারপতির বেঞ্চ । এর পরেই শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন রাহুল ।
বম্বে হাইকোর্টে রাহুলের আইনজীবীদের যুক্তি ছিল, সংশ্লিষ্ট মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী মোদিকে ব্যক্তিগত ভাবে উদ্দেশ্য করে করা হয়েছিল । বিজেপি বা দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে কোনও মন্তব্য করা হয়নি । কিন্তু সেই যুক্তি মানেনি হাইকোর্ট । বিচারপতি এন আর বোরকরের বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ ছিল, প্রধানমন্ত্রী মোদি বিজেপির অন্যতম প্রধান মুখ হওয়ায় তাঁকে নিয়ে করা মন্তব্য দলের সদস্যদেরও প্রভাবিত করতে পারে । সেই যুক্তিতেই রাহুলের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল হাইকোর্ট । তবে শীর্ষ আদালতে যাওয়ার সুযোগ দিতে নিম্ন আদালতে শুনানি পিছিয়ে দেওয়ার আগের অন্তর্বর্তী নির্দেশের মেয়াদ আরও ছয় সপ্তাহ বাড়ানো হয়েছিল ।
হাইকোর্টের রায়ের পর রাহুলের আইনজীবী সুদীপ পাসবোলা বিচারপতি বোরকরের বেঞ্চের কাছে 2021 সালে জারি করা অন্তর্বর্তী নির্দেশের মেয়াদ আট সপ্তাহ বাড়ানোর আবেদন জানিয়েছিলেন । উদ্দেশ্য ছিল, সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করার জন্য প্রয়োজনীয় সময় পাওয়া । সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট নিম্ন আদালতে শুনানি স্থগিত রাখার নির্দেশের মেয়াদ বাড়ায় । এর পর বম্বে হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন রাহুল । মঙ্গলবার শীর্ষ আদালত সেই আবেদনে নোটিশ জারি করে এবং নিম্ন আদালতের বিচারপ্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ দেয় ।
এই নির্দেশে আপাতত রাহুলের বিরুদ্ধে মামলার পরবর্তী শুনানি বন্ধ থাকলেও অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়নি । সুপ্রিম কোর্টে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির বক্তব্য শোনার পর মামলাটির ভবিষ্যৎ নিয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে । আপাতত সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের ।