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মণিপুরের ত্রাণ শিবিরে অস্বাভাবিক মৃত্যুতে উদ্বিগ্ন সুপ্রিম কোর্ট, মুখ্যসচিবের জবাব তলব

SUPREME COURT MANIPUR VIOLENCE: ত্রাণ শিবিরে অস্বাভাবিক মৃত্যুর বিস্তারিত তথ্য জানিয়ে মুখ্যসচিবকে হলফনামা দাখিলের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের।

SC on Deaths In Manipur
মণিপুরের ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ সুপ্রিম কোর্টের (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 17, 2026 at 5:47 PM IST

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নয়াদিল্লি, 17 সেপ্টেম্বর: মণিপুরের ত্রাণ শিবিরগুলিতে অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ ও অসন্তোষ প্রকাশ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। 2023 সালের জাতিগত হিংসার জেরে বাস্তুচ্যুত মানুষদের মধ্যে মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে শীর্ষ আদালত রাজ্যের মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দিয়েছে। ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি মোহনের বেঞ্চে বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানি হয়।

ত্রাণ শিবিরে পরপর ঘটে যাওয়া মৃত্যু, বিশেষ করে অস্বাভাবিক মৃত্যু সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানিয়ে হলফনামা দাখিল করার জন্য প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ মণিপুরের মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দিয়েছে। মোট 34টি মৃত্যুর ঘটনার মধ্যে কেন মাত্র 20টির ক্ষেত্রে ময়নাতদন্ত করা হয়েছে, বাকিগুলির ক্ষেত্রে কেন করা হয়নি, সে বিষয়েও রাজ্য সরকারের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছে শীর্ষ আদালত ৷ অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় ময়নাতদন্তের রিপোর্ট সংক্রান্ত বিষয় নিয়েও বেঞ্চ ব্যাখ্যাও তলব করেছে। এছাড়া, ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেওয়া অবস্থায় যাঁদের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের নিকটাত্মীয়দের কেন মাত্র 20 থেকে 30 হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে, তা নিয়েও রাজ্য সরকারের কাছে জবাব চেয়েছে আদালত ৷

সুপ্রিম কোর্ট মণিপুর লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটিকে অবিলম্বে বিষয়টি খতিয়ে দেখা এবং অস্বাভাবিক মৃত্যুর প্রতিটি ঘটনায় এফআইআর দায়ের করারও নির্দেশ দিয়েছে। শীর্ষ আদালত বলেছে, "মৃত্যুর কারণ যথাযথভাবে নিশ্চিত করতে হবে ৷ ত্রাণ শিবিরে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি বা অন্যান্য অসহায় ভুক্তভোগীদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। ইতিমধ্যে দায়ের হওয়া এফআইআর-এর ক্ষেত্রে দ্রুত তদন্ত শেষ করতে হবে।" আদালত উল্লেখ করেছে, একটি রিপোর্টে আটটি জেলার ত্রাণ শিবিরে 600-রও বেশি মৃত্যুর কথা তুলে ধরা হয়েছে। 2023 সালের মণিপুরের হিংসার সময় যৌন নির্যাতনের ঘটনাগুলির তদন্ত ও বিচার সংক্রান্ত একাধিক আবেদনের শুনানি করে বেঞ্চ।

জম্মু-কাশ্মীর হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি গীতা মিত্তলের নেতৃত্বাধীন কমিটির জমা দেওয়া রিপোর্টও আদালত বিবেচনা করে দেখেছে ৷ ওই রিপোর্টে ক্ষতিপূরণের বিষয় এবং ত্রাণ শিবিরে মৃত্যুর ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরা হয়েছিল। শুনানি চলাকালীন আদালতকে জানানো হয়, তিন হাজারের বেশি মামলার তদন্তের জন্য আটটি জেলায় 42টি বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে 302টি মামলায় চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে, 1583টি মামলার ক্ষেত্রে ক্লোজার রিপোর্ট জমা এবং 1135টি মামলার তদন্ত এখনও চলছে। এছাড়া আদালতকে জানানো হয়, 33টি মামলার বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। একজন আইনজীবী বেঞ্চকে জানান, সিবিআই মোট 31টি মামলার তদন্ত করছে; এর মধ্যে 28টি মামলায় চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে, ছয়টি মামলায় ক্লোজার রিপোর্ট জমা এবং তিনটি মামলার তদন্ত চলছে। আদালতকে আরও জানানো হয়, যেসব মামলায় চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে, সেগুলির বিচারপর্ব শুরু হয়েছে।

নির্যাতিতাদের পক্ষে আইনজীবী নিজাম পাশা বেঞ্চকে জানান, সাক্ষীদের জেরা চলছে। তিনি উল্লেখ করেন, আদালত সপ্তাহে মাত্র দু'দিন এসব মামলার শুনানি করতে পারছে। বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ করে, সপ্তাহে দু'দিন শুনানি হলেও দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা সম্ভব। এছাড়া, সিবিআই-এর মামলাগুলি পরিচালনার জন্য দু'টি আদালত ব্যবহারের বিষয়টি বিবেচনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়, যা বিচার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মেইতি সম্প্রদায়ের ‘তফসিলি উপজাতি’ মর্যাদার দাবির প্রতিবাদে পাহাড়ি জেলাগুলিতে ‘উপজাতি সংহতি মিছিল’-কে কেন্দ্র করে 2023 সালের 3 মে মণিপুরে জাতিগত হিংসা ছড়িয়ে পড়ে। এরপর থেকে এপর্যন্ত শত শত মানুষ নিহত ও বহু আহত হয়েছেন ৷ এখন কয়েক হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত ।

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MANIPUR UNNATURAL DEATHS
SUPREME COURT MANIPUR VIOLENCE
মণিপুর নিয়ে উদ্বেগ সুপ্রিম কোর্টের
সুপ্রিম কোর্ট মণিপুর
SC ON DEATHS IN MANIPUR

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